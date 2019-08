Isabel Díaz Ayuso ha tratado este martes de desmarcarse de sus predecesoras, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, después de que la Fiscalía pidiera la imputación de ambas dentro del marco del caso Púnica. "Soy otra persona, tengo otro perfil", ha asegurado en rueda de prensa, algo que contrasta con sus declaraciones en una entrevista para Antena 3 meses atrás, en las que aseguró que "son un valor" y le gustaría "tenerlas cerca y contar con ellas".

Este paso atrás en las palabras de la candidata popular a la Presidencia de la Comunidad de Madrid llega tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción al juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, de imputar a las dos expresidentas madrileñas en la causa que investiga una supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.

Este intento de Ayuso de rehuir la sombra proyectada por el caso de corrupción no ha sido el único, pues el líder de Ciudadanos en la capital, Ignacio Aguado, también ha hecho lo propio. El responsable del principal socio popular para un futuro gobierno madrileño, aseguraba que esta novedad judicial no afectaba al pacto materializado entre ambos partidos, al mismo tiempo que afirmaba no arrepentirse de haber apoyado al Gobierno Cristina Cifuentes en el pasado.

"No reniego de nadie pero no tengo que reivindicar nada"

Ayuso ha comentado ahora que tiene "la obligación y el deber de mirar para delante para renovar este proyecto (del PP) y encauzar una nueva etapa". "No reniego de nadie pero no tengo que reivindicar nada, no tengo mandato ni obligación", ha declarado.

Ayuso afirma que su nexo con Aguirre y Cifuentes es el mismo que el de "cualquier militante y afiliado del PP en las épocas en las que han sido presidentas"

La candidata del PP ha dicho que su nexo con Aguirre y Cifuentes es el mismo que el de "cualquier militante y afiliado del PP en las épocas en las que han sido presidentas", "ni más ni menos", y ha pedido "respetar la presunción de inocencia".

La candidata ha expresado su "compromiso para no repetir casos de corrupción en la Comunidad de Madrid", aunque ha destacado que esta legislatura "ha sido tranquila". "No nos podemos relajar, no podemos permitir que suceda más y empañe la imagen de una administración que, en términos generales, se ha gestionado muy bien", ha apuntado.

Aguirre nombró a Ayuso como responsable de redes sociales del PP de Madrid, pero la candidata ha recalcado que sus responsabilidades "se centraban en un perfil técnico de periodista" y no en la gestión de "un partido político".

Sobre el préstamo de 400.000 euros concedido por Avalmadrid a una empresa de la que era copropietario su padre, ha dicho que es una cuestión que afecta a su familia y que data "de hace más de una década" y considera que es un "ejercicio absurdo" usar esta información para "atacarla políticamente".

Ciudadanos también se desmarca

En rueda de prensa en la Cámara regional, Aguado, tras reunirse con el presidente de la Cámara regional, Juan Trinidad, reiteraba en su apoyo a Ayuso y aseguraba que sus 26 diputados votarán a favor de hacerla dirigente madrileña en los próximos plenos de investidura.

Aguado asegura que no pueden exigir dimisiones porque "ni Cifuentes ni Aguirre forman parte del Gobierno"

En respuesta a si la petición de la Fiscalía afectaría al Gobierno de coalición con el PP, Aguado ha indicado que se pueden exigir dimisiones cuando "ocupan cargos públicos", pero "ni Cifuentes ni Aguirre forman parte del Gobierno".

Al ser preguntado sobre si se arrepiente de firmar ese acuerdo de investidura con Cifuentes tras conocer la petición de la Fiscalía, ha asegurado que "no", al igual que tampoco se siente mal por haber cobrado su dimisión por la polémica del máster.

"Nosotros permitimos poner en marcha un Gobierno de la mano del PP estableciendo los controles posibles para evitar que la corrupción se extendiera en la Comunidad, después saltó el escándalo del máster y pedimos su dimisión y tuvo que dimitir. Eso es ser contundente con la corrupción", ha lanzado Aguado.

El portavoz de la formación naranja ha defendido que entonces fueron "coherentes con los principios de Ciudadanos" de cero tolerancia con la corrupción y así ha asegurado que seguirán siendo, sin temblarles la mano en "pedir dimisiones".