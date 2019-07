Las negociaciones en Madrid entre el Partido Popular y Ciudadanos continúan. El órdago de Vox no modifica la posición de los 'naranjas' para llegar a un acuerdo en la Comunidad. Este lunes, tras el Comité Ejecutivo Permanente, el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, ha subrayado que todavía se encuentran en plenas conversaciones con los 'populares' y que no hay nada cerrado: "Si llegamos a ese acuerdo, Vox tendrá que decidir si bloquea la situación e impide ese gobierno o si no lo hace".

El número dos de Cs ha defendido que, en primer lugar, su formación ha de ponerse de acuerdo con el PP, su "socio preferente", y que ambos deberán firmar "un pacto de gobierno con políticas para cuatro años y la estructura de gobierno". En el caso de que los de Abascal quieran forzar su entrada en el Ejecutivo, Villegas ha afirmado que se "abrirán otros escenarios, como el de la repetición electoral".

Fuentes de la dirección son incluso más tajantes y aseguran que Vox tendrá que ratificar este acuerdo de PP y Ciudadanos —sin formar, en ningún caso, parte del Ejecutivo— o serán responsables de la repetición electoral. "O lo aceptan o habrá elecciones", señalan, inflexibles. Los 'naranjas' también descartan apoyar a el candidato socialista, Ángel Gabilondo, para conformar una mayoría alternativa que debería contar con el beneplácito de Más Madrid, el partido que preside Íñigo Errejón.

Por su parte, la líder de la formación de extrema derecha en Madrid, Rocío Monasterio, insiste en que la "primera medida" para dar su apoyo es sentarse en una mesa a tres: "No sirve que lleguen a un acuerdo Cs con el PP y luego me entreguen a mí un papel para ver si lo voy a aceptar o no. Por ahí no voy a pasar". Monasterio no quiere repetir la 'fórmula andaluza', donde 'populares' y 'naranjas' gobiernan con el apoyo externo de Vox: "Preferimos entrar en un gobierno para que se respeten nuestros 12 escaños", aseguró recientemente.

Villegas acusa a Sánchez de hacer "teatro del malo"

La estrategia del PSOE ante la investidura de su candidato, Pedro Sánchez, prevista a mediados de julio, es pedir tanto a PP como a Ciudadanos que se abstengan para no depender del voto de los partidos independentistas. Esta petición desencadenó una crisis interna en e partido 'naranja' que acabó con la dimisión de Toni Roldán, exsecretario de programas y áreas sectoriales.

"Ciudadanos va a estar en la oposición y pedimos a Sánchez que acelere, que cierren ese Gobierno de cooperación” y que dejen “ese teatro del malo", ha señalado Villegas en rueda de prensa. A su juicio, la petición del PSOE es una "cortina de humo para blanquear un acuerdo con Podemos y nacionalistas que ya está tomada" porque Sánchez "lleva en su ADN", los "pactos con populistas y separatistas" aunque "acabará diciendo que nosotros le hemos obligado".