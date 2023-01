El Gobierno de Moreno firma con el Sindicato Médico Andaluz un acuerdo que critica UGT

En plena crisis de la Atención Primaria en Andalucía, con la primera huelga contra el Gobierno del PP que preside Juan Manuel Moreno Bonilla, el Servicio Andaluz de Salud ha firmado un acuerdo con el Sindicato Médico (SMA), que no convence a todos los que están en la mesa de negociación: UGT lo critica duramente en un comunicado y votará en contra y CCOO, aunque no se opone al fondo del acuerdo, sí a las formas. La problemática de la Atención Primaria en Andalucía está aún lejos de estar cerrada.

Aunque el SMA, tras el pacto, ha desconvocado la jornada de paro que tenía prevista para este viernes, se mantiene la huelga iniciada el viernes por el Sindicato Médico de Atención Primaria (SMP), un sindicato nuevo, que forzó a Moreno a ofrecer diálogo "hasta la extenuación".

El acuerdo, según anunció la consejera de Salud, Catalina García, en una rueda de prensa junto a Rafael Carrasco, del SMA, consiste en establecer un cupo de 35 citas –máximo de 25 de pediatría– y un número "delimitado" (de 25 pacientes) más para las tardes, en las que se cubrirán las consultas que por la mañana no se puedan dar, según recoge Europa Press.

El Servicio Andaluz de Salud se compromete, según un comunicado del SMA, para que el asunto no se quede en papel mojado a tomar "las medidas necesarias para conseguir esta ratio y, para ello, se seguirá reorganizando el sistema de atención al paciente urgente o que acude sin cita de tal forma que no suponga un aumento en la ratio o una disminución en el tiempo de atención". Una de las cuestiones que hoy genera tensiones en los centros de salud, según los sindicatos, es una especie de triaje que está implantando el SAS.

"Las urgencias que lleguen a los centros de salud serán atendidas por los facultativos designados para ello en los distintos tramos horarios según la organización de cada centro sin incluirse en las agendas ordinarias para no exceder de las 35 citas al día", señaló la consejera, recoge Europa Press. La consejera ha incidido en que el problema de Andalucía es el "déficit de profesionales".

García reclamó al Ministerio de Sanidad que convoque un consejo interterritorial "extraordinario y urgente" que aborde esta cuestión. La Junta considera necesarias 4.000 plazas más para MIR en Andalucía. "Si todos hacemos nuestro deberes podremos ir cambiando la situación". Es posible, añadió, "cambiar el recorrido" de la sanidad andaluza para 2025 ó 2026 de emprender estas medidas, recoge Europa Press.

Por las tardes lo que no se hace por las mañanas

Para UGT, este acuerdo "no es la solución". En un comunicado, el sindicato afirma que "van a obligar a los médicos de Atención Primaria a atender por las tardes lo que no puedan hacer por las mañanas. Para este viaje no necesitábamos alforjas".

UGT deja también en la nota de prensa un mensaje al SMA, al que acusa de "vender por cuatro duros" a los médicos y otro la consejera de Salud de Moreno: "Más bien parece que quiere acallar como sea los gritos desesperados de […] los profesionales. O lo que pretende es rematar nuestra sanidad, haciendo creer que va a mejorar la asistencia, cuando la realidad es que tan solo va a generar más rechazo entre los profesionales".

CCOO critica las formas del pacto entre el SMA y el Gobierno pero, al contrario que UGT, no el fondo, porque, asegura el sindicato, ese acuerdo ya lo había cerrado Salud con ellos. En todo caso, a CCOO no ha gustado las formas del pacto y en un comunicado avisan al Gobierno de Moreno: "Esta actitud de la Administración y del SMA dilapida los posibles acuerdos en la Mesa de Negociación porque la problemática de Atención Primaria no solo es de médicos ni de cuestiones retributivas".