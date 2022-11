El Gobierno de Moreno mantiene el polémico teléfono de violencia intrafamiliar que el PP pactó con Vox

El Gobierno andaluz ha decidido mantener el innecesario teléfono de violencia intrafamiliar, un termino del gusto de la ultraderecha, que se creó en Andalucía la legislatura pasada tras un acuerdo presupuestario entre PP, Ciudadanos y Vox y que sirvió a este partido para meter una cuña antifeminista y de espíritu negacionista de la existencia de la violencia machista en las políticas a desarrollar por la administración.

La consejera de Igualdad e Inclusión Social, Loles López (PP), defendió este martes que ese teléfono se iba a mantener con una argumentación en la que trató de enfrentar a Vox y al PSOE, con la idea de ubicar al PP en una presunta centralidad en un asunto en el que esta no existe, en el que no caben medias tintas.

La consejera manifestó en rueda de prensa en Sevilla que "siempre hay un enfrentamiento ideológico entre Vox y el PSOE" y que los "extremos eran malos". Preguntada, después de esta afirmación, por el lugar en que se sitúa el PP entre un partido, como Vox, que niega la violencia machista, y otro como el PSOE, que la combate, la consejera López dijo: "El PP está donde tiene que estar. Con las víctimas, porque son víctimas de violencia de género".

López no es negacionista. La consejera dejó claro que para ella "la violencia contra las mujeres es una realidad irrefutable". Sin embargo, tampoco rompe amarras con la ultraderecha, a la que evita censurar en este tema ("respeto todas las posturas, pero yo no las comparto") y además mantiene el teléfono que se puso en marcha, a petición de Vox, el 16 de Octubre de 2020, la legislatura pasada, la consejera Rocío Ruiz, de Ciudadanos. Desde esa fecha hasta el 31 de octubre de 2022 ha recibido un total de 1.421 comunicaciones, según los datos de la Junta. Esta cifra impide saber qué tipo de llamadas son y si se derivan los casos después a los servicios de atención a las mujeres.

Vísperas del 25N

López, en vísperas del 25N, prosiguió para defender el teléfono pactado con Vox con la comparación entre PSOE y Vox. "Cuando algunas veces pide Vox cerrar el Instituto Andaluz de la Mujer, mi respuesta es no. Cuando el PSOE me pregunta si voy a eliminar el teléfono de la violencia intrafamiliar, [también digo] no, porque se están tratando otro tipo de violencias. No voy a eliminar ningún servicio".

"Es obligación de todo Gobierno combatir todo tipo de violencia. No hay confusión. El IAM tiene magníficos profesionales y todas las llamadas que llegan son de violencia contra las mujeres", añadió López.

Estas declaraciones indignaron al Consejo de Participación de las Mujeres, que manifestó en su cuenta de Twitter: "Esperamos que el gobierno de la Junta de Andalucía y la Consejería de Igualdad aíslen a los partidos políticos negacionistas de las violencias contra las mujeres. Entonces estaremos en la misma lucha. Hartas de los asesinatos machistas y de quienes los niegan".