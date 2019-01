El Gobierno se niega a dar información sobre las condecoraciones a Martín Villa

Son las imágenes del horror. Del miedo. Del terror policial en plena transición. De las muertes por las que nadie, jamás, pagó. Es Germán Rodríguez cayendo por un disparo en los Sanfermines del 78. Son los obreros de Vitoria acribillados dos años antes por esas mismas balas. Hay otro nombre que atraviesa esas fechas y que retumba en la conciencia de los vivos, de los que siguen pidiendo justicia. Se llamaba y se llama Martín Villa.

Primero se vistió de ministro de Relaciones Sindicales. Luego hizo de ministro de Interior. Franco le condecoró hasta en cinco ocasiones. La democracia lo hizo tres veces. La primera en 1979, cuando el Gobierno de Adolfo Suárez le otorgó la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III. Luego, en julio de 1982, fue premiado con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Tuvieron que pasar varios años, pero aún habría tiempo para otra medalla más: en junio de 2017, el Rey Felipe VI condecoró a Villa por su participación en las Cortes Constituyentes que dieron paso a la Constitución de 1978.

El último premio lo recibió en el Congreso y retumbó en el Senado. Jon Inarritu, senador de EH Bildu, preguntó al gobierno en septiembre pasado por las distinciones que el ministro franquista había recibido a lo largo de su trayectoria. En concreto, el representante abertzale consultó al Ejecutivo de Pedro Sánchez “cuántas medallas, premios y condecoraciones han sido otorgadas a Rodolfo Martín Villa por parte de instituciones públicas”, así como “en relación a qué cargos o hechos” y si “alguna de ellas supuso o supone retribuciones de algún tipo”. En esa línea, también preguntó si “recibe algún tipo de mejora en su pensión por alguno de los cargos públicos desempeñados o por algunas de las medallas o condecoraciones recibidas”.

La respuesta tardó dos meses en llegar. Al recibirla, el senador de EH Bildu no supo si reír o llorar. Inexplicablemente, el Gobierno del PSOE le informó que “no se ha concedido la Medalla al Mérito en el Trabajo ni la Medalla de Honor de la Emigración a D. Rodolfo Martín Villa, ni hay expediente abierto para su eventual concesión”. Lo más extraño de todo es que Inarritu en ningún momento había mencionado tales medallas, por lo que aún no termina de comprender por qué motivos el Ejecutivo cita concretamente esas distinciones.

“Tampoco consta registro de otorgamiento de ningún tipo de condecoración gestionada por el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil a Rodolfo Martín Villa”, continuaba el texto de respuesta. Sin embargo, no se hacía ni una sola mención a las medallas que el ex ministro había recibido tanto bajo el franquismo como durante la democracia –la última en junio de 2017 de manos del rey-. Con más dudas que antes, Inarritu volvió al ataque.



Nueva pregunta, misma respuesta

En una nueva pregunta sobre este asunto, el senador vasco advirtió al gobierno sobre la respuesta “cuanto menos extraña” que le había dado al respecto. Seguido, citó todas y cada una de las condecoraciones otorgadas a Villa por el Estado, ya fuese por la dictadura de Franco o por la transición. Esos datos concretos habían sido aportados a Inarritu por la plataforma Sanfermines 78 gogoan, creada para denunciar la impunidad que aún disfrutan los autores materiales e intelectuales del asesinato de Germán Rodríguez.

El Ejecutivo se remite a la misma respuesta, evitando responder sobre las medallas otorgadas

Con esas informaciones sobre la mesa, el representante de EH Bildu solicitó al Gobierno que aclarase por qué no había facilitado la lista de condecoraciones anteriormente solicitada, al tiempo que volvía a preguntar sobre si las medallas otorgadas supusieron o suponen algún tipo de pensión para Villa. En su contestación, el Ejecutivo se remite a la misma respuesta que le había dado en la anterior ocasión, evitando así responder sobre las medallas otorgadas a Villa.

El asunto no terminará aquí. Según ha confirmado el propio Inarritu a Público, ya ha presentado un recurso de amparo ante la Presidencia del Senado “para que por parte del Gobierno se dé contestación” a sus preguntas. En tal sentido, el senador criticó que La Moncloa “se mantenga en sus trece y se niegue a facilitar esta información”. “A pesar de que el Gobierno dice que va a dar pasos en materia de memoria histórica, hoy vemos cómo hay intentos de ocultar las condecoraciones y medallas a ese prócer del franquismo que fue Martín Villa”.



Crowdfunding por justicia

Mientras tanto, las víctimas siguen buscando justicia. Actualmente, la asociación de ex presos del franquismo La Comuna realiza una campaña de crowdfunding para mantener activa la acusación contra Villa ante la justicia argentina y conseguir que se le lleve a juicio.

Desde La Comuna recuerdan que el ex ministro de Interior “ha sido imputado en la querella argentina por 11 casos producidos en su periodo como gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Barcelona (desde 1974 hasta finales de 1975), también como Ministro de Relaciones Sindicales (diciembre del 1975 hasta julio de 1976) y Ministro de la Gobernación (desde julio de 1976 hasta abril de 1979)”. “Durante esos años se cometieron muchos delitos de lesa humanidad de los que era el responsable político y que no han sido aún enjuiciados”, recuerda la asociación de ex presos. Para ellos, Villa sigue rimando con impunidad.