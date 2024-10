El Gobierno reconoce y repara la memoria de Salvador Puig Antich: "Se hace justicia"

El pasado mes de marzo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres se comprometió públicamente a la reparación y reconocimiento personal a la familia de Salvador Puig Antich. Ese momento ha llegado este miércoles con un acto celebrado en la sede del citado ministerio en Madrid.

El ministro ha entregado a la familia de Puig Antich, representada por sus hermanas Inma, Merçona, Carme y Montse, un documento que certifica esa reparación. "El Gobierno de España expide en favor de Salvador Puig Antich el presente documento de reparación por la persecución y violencia padecida por razones políticas, ideológicas y de conciencia durante la dictadura", señala el documento.

Puig Antich fue condenado a muerte el 8 de enero 1974 y ejecutado por garrote vil el 2 de marzo de 1974, hace más de 50 años. El documento entregado a la familia recuerda que la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 declara la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales o consejos de guerra de la dictadura.

"Hace 50 años que luchamos por esto, por la dignidad de nuestro hermano. Estamos muy emocionadas y no tenemos palabras", ha afirmado Inma Puig Antich al recoger el documento de manos del ministro Torres.

"Es un acto de reparación, justicia, no repetición y verdad", ha señalado por su parte Torres. El ministro ha recordado que Puig Antich fue la última persona ejecutada por garrote vil en los estertores de la dictadura. Ha señalado que una democracia consolidada tiene entre sus obligaciones reparar a quienes fueron víctimas. "La democracia no es completa si esto no se repara y tiene la imprescindible y necesaria repercusión pública", ha añadido.

"Puig Antich fue víctima, sus familiares también y desde el Ministerio simplemente decirles que sé que es un día agridulce. Llevan demasiado tiempo, pero sé que es un gesto que saben apreciar porque supone colocar las cosas en su sitio. Desde el lugar que esté, Salvador sabrá que en cierta manera se hace justicia", ha concluido Torres.

En el acto han estado presentes, entre otros, el secretario de Estado de Memoria Democrática Fernando Martínez o el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro. También Jaume Roures, editor de Público, que ha acompañado a la familia de Puig Antich.