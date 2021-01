El Gobierno ha sacado adelante en el Congreso el decreto sobre los fondos europeos gracias a la abstención de Vox, además del sí de otras formaciones del arco parlamentario. El Ejecutivo había recabado hasta el momento los apoyos del PNV (6 votos), EH Bildu (5), Más País (2), y los votos de Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria.

Sin embargo, los votos de los partidos que sostienen el Gobierno y los de estos grupos, 173 en total, no eran suficientes tras el rechazo anunciado por parte del PP (88), ERC (13), Cs (10), JxCAT (8), la CUP (2), UPN (2) y Foro Asturias (1) al Real Decreto-ley 36/2020, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este plan pretende agilizar la gestión de los 140.000 millones procedentes de Europa para hacer frente a la crisis derivada de la emergencia sanitaria.

Ante esta complicación y con el resultado de la votación en el aire, el anuncio de la abstención de Vox ha salvado al Gobierno de una derrota en el Pleno de la Cámara Baja de este jueves, que ha debatido además otros cuatro decretos. "Hoy los grupos se tenían que jugar si estaban a la altura del problema que tiene España. Habrá pocas veces apuntado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, tras el debate del decreto.

Por su parte, el portavoz de la formación de extrema derecha Iván Espinosa de los Monteros ha justificado el aval al texto: "Hemos decidido abstenernos porque nos parece lo más sensato que estos fondos lleguen a los españoles cuanto antes. No queremos que estos fondos se demoren un día más y queremos que lleguen lo antes posible", ha sostenido en el patio del Congreso de los Diputados.

El portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, ha anunciado en el Pleno que su formación no obstaculizaría el decreto tras pactar con el Ejecutivo de coalición el compromiso de aumentar la financiación de los ayuntamientos y mejorar el control en la gestión de los fondos. "Estamos aquí la para ser resolutivos, y no solo declamativos. Estamos aquí para intentar aportar soluciones. Nosotros queremos ser resolutivos y queremos ser decisivos para mejorar la vida de la gente", ha subrayado el diputado.

Estos acuerdos, sumados a los que el Gobierno ha pactado con otras fuerzas a cambio de su apoyo a la norma, se plasmarán a través de enmiendas parciales, pues la iniciativa convalidada esta tarde por 170 votos a favor, 126 en contra y 52 abstenciones se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Toque de atención al Gobierno

En este sentido, el PNV ha manifestado su apoyo al texto por "responsabilidad", a pesar de las "reticencias" y las críticas realizadas por la diputada jeltzale Idoia Sagastizabal en el Pleno. "Somos conscientes de que nos estamos jugando la recuperación de la economía, el futuro y la esperanza de una ciudadanía que ve en estos fondos, porque así se lo hemos hecho saber, una tabla de salvación", ha apuntado Sagastizabal.

No obstante, la diputada del PNV ha avisado: "Actúan ustedes como si tuvieran mayoría absoluta cuando redactan las normas, no cuentan con nadie y luego, a última hora, pretenden que les apoyemos. Cambien su modus operandi, cambien de chip, dialoguen y acuerden antes de traer los decretos, solo así evitarán los agobios y apuros de última hora. La paciencia de mi grupo también tiene un límite". Y es que, tal como han apuntado fuentes de varios grupos, el Gobierno había venido al Congreso "sin los deberes hechos", esto es, no venía con todos los apoyos cerrados.

Más País, por su parte, ha anunciado que ha votado a favor del real decreto tras apalabrar con el Ejecutivo la realización de un proyecto piloto para reducir la jornada laboral, una propuesta que el partido liderado por Íñigo Errejón había llevado a los Presupuestos y que al final no salió adelante. "Logramos un proyecto piloto de reducción de la jornada laboral para avanzar en conciliación, salud, medio ambiente y productividad. En la reconstrucción reorientemos la economía al servicio de la tierra y la vida", ha declarado Errejón en su cuenta de Twitter.

No obstante, el portavoz de Más País también ha invitado al Gobierno a "reflexionar" y a que se cuestione "qué están haciendo profundamente mal" con respecto a sus socios: "Este Gobierno está en minoría. Debe prestarle menos atención a las discusiones de dentro de Moncloa y más a sumar socios suficientes para sacar cosas adelante". Asimismo, en este sentido, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha denunciado que el Ejecutivo está actuado como lo hacía el equipo de gobierno de Mariano Rajoy, "sin preguntar nada" y llegando el día de antes con "el cuento de Pedro y el lobo", pidiendo apoyo porque "viene la derecha".

La portavoz de Economía del PP, Elvira Rodríguez, ha anunciado en el Pleno el voto en contra de su partido al decreto por "la discrecionalidad, falta de

transparencia y concentración de las decisiones". Ha explicado que este texto "no sólo no resuelve nada, sino que, además, lo complica todo. El tiempo ha pasado, los plazos son cortos y otros países empezaron después del verano", ha lamentado.

ERC ya avanzó este miércoles su rechazo al plan del Gobierno para gestionar el dinero procedente de Europa, pues a su entender, el decreto "no especifica el destino de los fondos, ni tiene presente a las Pymes y de otros espacios de la economía productiva sino que, tal y como está redactado, lo que facilita es que aprovechen las grandes empresas del Ibex". Asimismo, tras conocerse la abstención de Vox, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha opinado que este aval "justifica para quién va este reparto".