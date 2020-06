El Gobierno sacará adelante su PNL sobre la retirada de medallas a Billy el Niño entre críticas de las derechas y las izquierdas

El Congreso de los Diputados aprobará más que previsiblemente este jueves la Propuesta No de Ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos que insta al Ejecutivo a revocar las condecoraciones otorgadas al torturador Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y a otros funcionarios y autoridades de la dictadura franquista que hubiesen realizado actos incompatibles con los valores democráticos y los derechos humanos. El debate parlamentario se produjo en el Congreso este mismo miércoles entre críticas de las derechas de PP, Vox y Foro que culpan al Ejecutivo de "revisionismo histórico", pero también de grupos de izquierdas como ERC, EH Bildu o Más País que consideran que la medida llega tarde y que, en el caso de los partidos nacionalistas, se queda corta.

Los encargados de defender esta Propuesta No de Ley, que no tiene efectos vinculantes, han sido los portavoces de Unidas Podemos y PSOE: Marina Velarde y Felipe Sicilia, respectivamente. "Quiero dar las gracias a aquellas personas que usaron los mejores años de su vida en luchar por la libertad y la democracia. Y también quiero pedir perdón a estos hombres y mujeres porque muchos años después de la aprobación de la Constitución aún no se han retirado honores a torturadores", ha señalado Velarde. "Nadie entendería que en un sistema democrático como el nuestro rinda homenaje a los que acabaron con las libertades y atentaron contra los principios de la Constitución", ha aseverado Sicilia.

La Propuesta No de Ley, cuya única función visible es hacer visible el compromiso del Gobierno PSOE-UP de cumplir su compromiso de retirar las medallas a policías de la dictadura acusados de torturas, será previsiblemente aprobada ya que PSOE y Unidas Podemos han conseguido sumar el apoyo de Ciudadanos a través de una enmienda y, además, según se ha podido ir viendo en el debate parlamentario, contará casi con toda seguridad de los votos a favor del conocido como "bloque de la investidura".

La propuesta que recoge esta PNL será incorporada al procedimiento de reforma de la Ley de Memoria Histórica que ya está registrado en el Congreso por el PSOE y que se transformará, una vez aprobada, en la Ley de Memoria Democrática. "La nueva ley permitirá exhumar a las víctimas de las fosas con la financiación del Estado, crear un Banco de ADN, proteger lugares y espacios de memoria que sean significativos y fijar un día en recuerdo de las víctimas. El olvido es una condena que esta democracia no se puede aplicar", ha señalado el diputado socialista Felipe Sicilia.

Choque entre Cs y Errejón

A pesar de este anuncio de Ciudadanos, su portavoz en este asunto, Guillermo Díaz, ha protagonizado uno de los discursos más duros contra el Ejecutivo por llevar al Congreso la mencionada propuesta y, también, de un 'encontronazo' con el diputado de Más País Íñigo Errejón. Díaz ha arrancado su intervención criticando que el Gobierno vuelva a llevar a Franco al Congreso incluso en tiempos de pandemia y ha preguntado a los diputados de la Cámara si alguno de ellos había tenido que sacar a familiares de escombros, si habían visto fusilar a amigos o habían visto cómo se llevaban a su padre para inmediatamente después contestar él mismo a todas las preguntas que no y que, por tanto, es hora de dejar asuntos como este atrás y mirar "hacia delante".

La réplica al diputado de Ciudadanos ha llegado por parte de Íñigo Errejón que ha espetado a Díaz que sí que lo ha visto y lo ha sufrido, que su padre fue detenido y torturado por Billy el Niño por militar en un partido antifascista. "Respondiendo a su pregunta. Sí, mi padre. Tenía 23 años, lo detuvo Billy el Niño y lo torturó. ¿Mi padre es menos español que usted?", ha señalado el diputado entre aplausos.

Por mi padre y por toda la gente que luchó por nuestra libertad. Me ha salido del alma: pic.twitter.com/guQkeI2gWK — Íñigo Errejón (@ierrejon) June 10, 2020

Las críticas más furibundas, no obstante, han llegada de la bancada de Vox, Partido Popular y Foro de Asturias. El diputado de la formación verde de extrema derecha José María Sánchez ha acusado al Ejecutivo de "representar la ideología más mortífera, la de los 100 millones de muertos", ha señalado que las leyes no pueden ser retroactivas y se ha preguntado si el Gobierno no tiene nada que decir sobre los crímenes de la República. En este sentido, el portavoz del PP Luis Santamaría ha acusado al Ejecutivo de "revisionismo histórico" y se ha preguntando si también investigaran las "checas" de la República. En su opinión, el PSOE junto a "comunistas, filoetarras y populistas" está poniendo en cuestión el mismo pacto de la Transición.

Críticas desde la izquierda: tarde y corta en el tiempo

El conocido como "bloque de la investidura" ha anunciado su intención, a priori, de apoyar la PNL del Gobierno de retirada de medallas a cargos franquistas que hayan atentado contra los derechos humanos. Sin embargo, el Ejecutivo también ha recibido críticas desde la izquierda en dos sentidos. Por un lado, por haber decidido llevar a la Cámara una PNL cuando tiene potesta legislativa para poder reformar la Ley de Memoria o aprobar una Ley o disposición en este sentido y no prolongar este trámite en el tiempo. "Me parece un asunto muy grave como para no traerlo como una PNL. Me gustaría mucho más leerlo en el BOE. Sacaron a Franco por decreto, no nos traigan ahora una PNL. Háganlo ya. Mañana mismo. Ya llegamos tarde", ha señalado el diputado de Más País.

En una línea muy similar se ha pronunciado la portavoz de ERC Dolors Bassa, que ha recriminado al Gobierno la tardanza en cumplir su compromiso de retirar las medallas y ha señalado que la iniciativa en sí misma permite comprobar cómo "el modelo de impunidad español" sigue vigente y que es necesario "una verdadera Ley de Memoria que ponga punto y final" a la dictadura. "Llegan tarde. Muy tarde. El torturador Billy el Niño murió en la cama con la conciencia de haber servido con honores a su patria y habiendo disfrutado de gratificaciones económicas que pagamos todos", ha señalado.

EH Bildu, BNG y la CUP también se han mostrado favorables a la medida, pero han criticado que la misma se queda corta y que no debería reducirse al período de la dictadura sino que debería también examinar las medallas entregadas a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante la Transición y la democracia que, posteriormente, han sido acusados o investigados por torturas. En este sentido, los grupos han recordado las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por no investigar lo suficiente las denuncias de torturas. "Ni Billy el Niño era el único torturador ni las torturas ocurrieron solo durante la dictadura franquista", ha recordado el diputado de EH Bildu Jon Inarritu.

En recuerdo de las víctimas del franquismo y del torturador

A lo largo del debate, varios diputados han rescatado nombres de ciudadanos y ciudadanas que lucharon contra la dictadura y sufrieron la represión de la dictadura. Así, el nombre del luchador Chato Galante, recientemente fallecido por coronavirus, ha estado presente en varias intervenciones. Asimismo. también se ha mencionado a Julián Grimau o Víctor Díaz Cardiel, así como a la feminista Lidia Falcón, una de las torturadas por 'Billy el Niño' en la Dirección General de Seguridad, ahora sede de la Comunidad de Madrid.