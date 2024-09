El Gobierno toma partido contra los ultras y pide sanciones tras los incidentes en el campo del Atlético de Madrid

Los incidentes ocurridos el pasado domingo en el estadio de fútbol del Atlético de Madrid no han pasado desapercibidos en el ámbito político. Desde las diferentes formaciones han reaccionado en líneas generales con palabras de condena y exigencia de medidas contra la violencia ejercida por los ultras.

La línea oficial del Gobierno de Pedro Sánchez la marcan siguiendo la estela del Consejo Superior de Deportes (CSD), más concretamente de la Comisión Antiviolencia de dicho organismo. En un comunicado emitido a mediodía de este lunes condenaron lo sucedido y destacaron que este tipo de actos conllevan sanciones severas, entre las que se incluye la prohibición de acceso a los recintos deportivos y multas económicas.

Lo que ocurrió ayer en un campo de fútbol de nuestro país es intolerable. Desde @deportegob reiteramos el más absoluto rechazo ante conductas violentas que perjudican al fútbol español.



Lo de ayer es la antítesis de los valores deportivos. Habrá sanciones para los autores. pic.twitter.com/Rt025Nyomv — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) September 30, 2024

"La Comisión estima necesaria la colaboración de los clubes a la hora de identificar a los autores de estas execrables conductas, siendo necesaria su implicación en las labores de prevención de la violencia en los recintos deportivos", añaden desde el organismo que pertenece al Ministerio de Deportes que dirige Pilar Alegría.

Además, ya por la mañana la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid había transmitido que investigaba junto a la Policía Nacional para identificar a los autores de los lanzamientos de objetos al portero del Real Madrid.

Desde el Gobierno el mensaje lanzado públicamente ha sido claro y se espera contundencia también este martes durante la rueda de prensa que se celebra en Moncloa tras el Consejo de Ministros. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, calificó los hechos como "intolerables". "Espero que se aplique la sanción máxima", añadió durante una entrevista en La Sexta. "No hay derecho, no caben excusas, no caben en el fútbol estas cosas", afirmó el ministro.

Fuentes del PSOE en Ferraz coinciden en que "no hay excusas" y que el deporte debe estar libre de este tipo de individuos violentos. "No son aficionados, son grupos organizados, y desde los estamentos deportivos, y también desde los judiciales, debe caer sobre ellos la sanción máxima. No hay espacio para los ultras en el deporte, no hay sitio para los que hacen del deporte algo parecido a una guerra. Hay que señalarlos, sacarlos de los campos, y que no vuelvan a acceder nunca", destacan los socialistas.

Sumar reclama a los clubes que identifiquen a los grupos ultras y neonazis

En Sumar, según señalan fuentes de este espacio a Público, preocupa también la situación. "La violencia ultraderechista no puede tener cabida en el deporte ni en los recintos deportivos", señalan. El espacio de Yolanda Díaz reclama a los clubes que identifiquen a los grupos ultras y neonazis "que en muchos estadios campan a sus anchas, poniendo en peligro la integridad física de la mayoría de las aficiones que se comportan de forma cívica y respetuosa para disfrutar del deporte".

Por ello hacen un llamamiento a que los clubes hagan una reflexión sobre su papel en la lucha contra este tipo de violencia y tomen medidas como la necesaria la expulsión de este tipo de grupos.

A Podemos se le preguntó durante su habitual rueda de prensa por este asunto. Su portavoz Pablo Fernández cargó contra las declaraciones realizadas por el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. El dirigente afirmó que su afición no es antirracista ni racista. "Hay que decirle que es impresentable que diga esto. Su problema es que es connivente con una parte pequeña de su afición, el Frente Atlético, que no son racistas ni antirracistas, son fascistas", afirmó.

El portavoz de la formación morada añadió que Cerezo "no hace nada" por expulsar a este grupúsculo. Fernández también dirigió su mensaje hacia al entrenador del equipo Diego Pablo Simeone. "Debería también pensar lo que dijo ayer, la violencia no se puede justificar bajo ningún concepto", afirmó. Simeone señaló que también se debería sancionar al portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, por "provocar" a la afición antes de recibir el lanzamiento de objetos que provocó la suspensión momentánea del partido.

La problemática de los nazis en Madrid

Durante las ruedas de prensa ofrecidas este lunes en la Asamblea de Madrid también ha surgido este asunto. Más Madrid, a través de su portavoz Manuela Bergerot ha defendido la necesidad de "expulsar a los violentos" de los estadios. "El deporte tiene que ser ejemplo de civismo y como estamos viendo, últimamente no solo es ejemplo de violencia sino de racismo", ha añadido.

PP y Vox rechazaron hace unas semanas crear una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre bandas nazis

Desde la formación madrileña recuerdan que llevaron hace unas semanas una propuesta a la cámara autonómica para crear una comisión de investigación sobre las bandas nazis en la Comunidad de Madrid. La iniciativa fue rechazada por PP y Vox.

"Ni las amenazas a periodistas en la Feria del Libro, ni el asalto a los estudiantes en la Complutense ni los tiroteos con resultado de muerte que han protagonizado grupos neonazis estos meses pasados en Madrid con el tráfico de drogas como telón de fondo, son motivo suficiente", lamentó entonces el portavoz adjunto de Más Madrid Emilio Delgado.

El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, que asistió al partido, lamentó la "imagen bochornosa" vivida en el Metropolitano. "Está muy bien llamar la atención a los clubes deportivos, exigirles que sean valientes con los ultras y también está muy bien mirarnos a nosotros mismos y ejercer el respeto a la educación siempre", añadió.

Por su parte, el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida lamentó que a la afición del Atlético les vaya a perseguir mucho tiempo "esa imagen de los pasamontañas". Pidió que ninguna persona que participó en esos incidentes pueda volver a entrar en un estadio de fútbol.



Los ataques a Samantha Hudson y la cultura

Las imágenes de los neonazis encapuchados en las gradas del estadio del Atlético de Madrid han coincidido este fin de semana con otro incidente ultra. En este caso relacionado con el ámbito cultural. Tres neonazis intentan reventar sin éxito la emisión en directo del podcast de Samantha Hudson y María Barrier. Tras haber pagado la entrada, fueron expulsados de la grabación en directo en València de Bimboficadas al interrumpir el show.

Fuentes del Ministerio de Cultura que dirige Ernest Urtasun señalan a este medio que les "preocupan" los intentos de la extrema derecha para acallar humoristas, artistas o podcast. "Por eso, desde el Ministerio de Cultura trabajamos para garantizar la libertad de expresión en todas su facetas. También enviamos todo el apoyo a Samantha, evidentemente", añaden.