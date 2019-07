La mayoría de las comunidades adoptan para la investidura de sus presidentes autonómicos el mismo procedimiento que se usa para elegir al jefe del Gobierno central pero tres regiones, Asturias, País Vasco y Castilla-La Mancha, lo tienen ya regulado para impedir el bloqueo y la repetición electoral.

En el País Vasco y Asturias, el reglamento de sus parlamentos impide que se produzca un bloqueo ya que los representantes autonómicos tienen sólo dos opciones: respaldar a quien se postula o abstenerse, no recogen la posibilidad de votar en contra. De forma que si se presentan más candidatos sale elegido el de la lista más votada.

Castilla-La Mancha es la única comunidad cuya ley electoral contempla la investidura automática. Si ningún partido logra la mayoría absoluta tras las elecciones o no se alcanza un pacto de gobierno o de investidura entre varias formaciones, se produce una investidura automática de la lista más votada, igual que ocurre en los ayuntamientos.

Castilla-La Mancha es la única comunidad cuya ley electoral contempla la investidura automática

No obstante, a diferencia de los ayuntamientos, en Castilla-La Mancha hay una pequeña salvedad ya que se abre un plazo de dos meses desde la primera votación de investidura hasta la proclamación automática.

En Asturias, mañana se celebra la primera votación para investir al único candidato, el socialista Adrián Barbón. Si como es previsible no sale elegido por mayoría absoluta, se votará el próximo lunes, día 15, en una votación en la que sólo se precisa mayoría simple, con lo que tiene garantizada la elección.

En el País Vasco, el reglamento tampoco contempla la posibilidad de votar en contra, lo que permite que un candidato que no sale elegido por mayoría absoluta en la primera votación, pueda ser investido por mayoría simple en la segunda.

Incluso en el supuesto de que haya más de un candidato y las votaciones den como resultado un empate, el reglamento apura las posibilidades y otorga a los órganos de gobierno de la Cámara la potestad de establecer un calendario para "sucesivas votaciones", sin límite temporal.

En Navarra, la ley de amejoramiento del fuero original recogía la posibilidad de que gobernara la lista más votada

En definitiva, se trata de que la suma de noes heterogéneos impidan una investidura y permitir, en cambio, que se convierta en presidente el candidato de la formación que ha obtenido más escaños.

En Navarra, la ley de amejoramiento del fuero original recogía la posibilidad de que gobernara la lista más votada y, de hecho se aplicó una vez para la presidencia del socialista Gabriel Urralburu, de 1984 a 1991.

Sin embargo, en reformas posteriores esto se cambió y actualmente si transcurridos tres meses no se presenta ningún candidato o ninguno es elegido, el Parlamento es disuelto y se convocan elecciones.

En la Comunidad de Madrid, la reforma del reglamento de este año contempla la modalidad de "pleno sin candidato" lo que permite activar el plazo de dos meses.

Si en ese tiempo no se presenta candidato o ninguno consigue el aval de la Cámara se convocan elecciones. Antes de la reforma, el plazo de dos meses comenzaba a contar cuando fracasaba la investidura.

Garantizar la gobernabilidad

Sánchez ha entrado este jueves en el debate planteando la necesidad de garantizar la gobernabilidad como ocurre en los ayuntamientos, donde a falta de acuerdo es alcalde el candidato más votado, aunque ha dejado claro que es un ejemplo y no una propuesta firme.

Desde el PP, Pablo Casado ha propuesto la prima al partido más votado con un número concreto de escaños, como ocurre en Grecia, algo que, en su opinión, no requiere de una reforma de la Constitución porque ésta ya contempla una horquilla de diputados del Congreso entre 350 y 400, pero sí se requiere de una modificación de la Ley Electoral.

Ciudadanos también es partidario de resolver esta laguna del sistema, pero se inclina más por el modelo de la Comunidad de Madrid

Ciudadanos también es partidario de resolver esta laguna del sistema, pero se inclina más por el modelo de la Comunidad de Madrid, donde la legislación autonómica fija ya un plazo para el primer pleno de investidura, incluso aunque no haya candidato, para que el reloj se ponga en funcionamiento.

No les gusta, en principio, la medida de otorgar un plus de diputados a la formación ganadora porque piensan que rompe la proporcionalidad y tampoco abogan por ir a una segunda vuelta al señalar que no es adecuado para un sistema parlamentario como el español, sino que es más propio de un modelo presidencialista como el francés.

Lo que ven más lógico es que los partidos se pongan de acuerdo "sí o sí" para gobernar, como ocurre en otros países europeos, y que haya una limitación temporal para esas negociaciones.

De forma parecida opina Podemos y así lo ha manifestado su secretario general, Pablo Iglesias, que no ve bien cambiar las reglas del juego solo porque los partidos no son capaces de pactar la investidura.

Se muestra contrario a beneficiar a la fuerza más votada con un suplemento de escaños e insiste en que es mucho mejor repartir el poder "escuchar y colaborar", refiriéndose a la situación actual de Podemos, que pelea por entrar en el Gobierno de Sánchez a cambio de su apoyo.