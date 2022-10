El Gobierno vence pero no convence a los socios con sus Presupuestos por el bloqueo del PSOE a la ley de vivienda

Unidas Podemos no ha conseguido arrancarle al PSOE el desbloqueo de la ley de vivienda- ni tampoco de la ley mordaza- en la negociación de los Presupuestos generales y esto no convence entre los socios parlamentarios de la coalición. "Unos Presupuestos que no contemplen la ley de vivienda ya empiezan mal", dice el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. "Esa ley debería haber formado parte de las prioridades en el acuerdo presupuestario", reprochó Gerardo Pisarello, portavoz de En Comú Podem. También Íñigo Errejón puso el foco en los "temas" que se han quedado fuera.



Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, no escurrió el bulto. "Hemos intentado pactar un desbloqueo de la ley de vivienda y el socio mayoritario no ha querido", explicó este martes durante una rueda de prensa en el Congreso. Eso sí, Echenique asegura que van "a seguir peleando" para que se intervenga el mercado del alquiler. Según él, "ninguna de las dos partes del Gobierno se puede permitir que no se apruebe" la ley de vivienda.

El mismo argumento opera para el bloqueo de la ley mordaza. "No hay acuerdo porque el PSOE no ha querido", afirmó Echenique. Desde Unidas Podemos aseguran que van a pelear ambas legislaciones "de todas las formas".

"Que se ahorren el presing"

Por su parte, los socios del Gobierno ya han salido a "recordar" a la coalición que, a pesar de su acuerdo, los Presupuestos todavía hay que negociarlos en el Parlamento. "Que se ahorren el presing que tengo la sospecha que viene después del anuncio de esta madrugada" porque "no funciona", aseguró Rufián este martes desde la sala de prensa del Congreso de los Diputados. Y repitió algo que ya es un eslogan político: "El apoyo de ERC se suda".



El Rufián aseguró que su partido va "de la mano" de los sindicatos de vivienda y de las plataformas antidesahucios y que para ERC "la ley de vivienda es importantísima". Más tajante si cabe ha sido el portavoz de los comunes, Gerardo Pisarello, que ha dicho que los avances en la ley de vivienda que el PSOE mantiene bloqueados "tienen que producirse sí o sí". "Vamos a presionar para que así sea", subrayó.

Pero el PSOE ya ha colocado el marco para la negociación que viene. "Estoy convencido de que todo ese bloque que ha estado apoyando las políticas del Gobierno tiene ahora también que apoyar los Presupuestos donde esas políticas se hacen carne. Es decir, donde se hacen realidad", asegura el portavoz socialista, Patxi López. López defendió que la ley de vivienda sigue su curso y que "si mezclamos todo posiblemente sea un mal negocio", en referencia a las críticas de los socios por dejar fuera del acuerdo la tramitación de la norma.

La ley de vivienda fue una de las normas que más costó aprobar en el seno del Ejecutivo, por la negativa del PSOE a regular los alquileres y limitar sus precios en las denominadas zonas de mercado tensionado. Finalmente se alcanzó un acuerdo y el texto llegó al Congreso, pero la norma está paralizada en sede parlamentaria. La negociación de los últimos presupuestos de la legislatura era una oportunidad para desbloquearla, pero también se ha frustrado.