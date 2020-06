El Gobierno y los agentes sociales han vuelto a levantarse de la mesa de reuniones este miércoles sin sellar un acuerdo sobre la extensión de los de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). El Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal ya abordaron esta cuestión el lunes, sin éxito.

Trabajo ya ha pospuesto el decreto, que quería llevar a Consejo de Ministros del martes. Insiste en que seguirá buscando el acuerdo, y en que confía en el diálogo social

Desde el Ministerio que dirige Yolanda Díaz aseguran a Público que seguirán buscando el consenso, y así han sostenido también los sindicatos. Fuentes presentes en la reunión aseguran que no se ha agendado una nueva reunión, pero Trabajo insiste en que no ha habido "ruptura", y en que confía en el diálogo social. El encuentro se ha prolongado durante 4 horas, algo menos que el mantenido el lunes.

Tras la reunión del lunes, debido a la falta de acuerdo, el Ejecutivo pospuso su decisión de llevar al Consejo de Ministros del mismo martes el decreto que ya tiene redactado, y que contempla el mantenimiento de los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de septiembre, como adelantó Público la semana pasada. También apuesta por rebajar las exenciones en las cotizaciones sociales de forma progresiva, primando la reincorporación de trabajadores con reducción de jornada, además de imponer nuevas condiciones.

Hasta la fecha, este marco no ha convencido ni a los sindicatos ni a la patronal, que han reclamado que las ayudas se mantengan hasta el 31 de diciembre. Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción sindical de CCOO, ha explicado que ésta es una "propuesta conjunta" de sindicatos y patronal.

Vicente ha añadido que volverán a reunirse, "Si el Gobierno tiene otra propuesta, en esta línea o diferente", y ha defendido que la comisión de seguimiento de los ERTE "ha hecho su trabajo", esto es, "intentar buscar consensos sobre cómo seguir prorogando los ERTE". "El Gobierno tendrá que decidir", apostillaba.

Trabajo, no obstante, mantiene que las circunstancias han cambiado, y desde el Gobierno ya han aludido a un problema de recursos económicos para mantener los ERTE como hasta ahora. "Hoy se ha propuesto una prórroga ajustada a la nueva normalidad (sin estado de alarma y la obligación de cerrar). No entendemos que se pueda continuar en una situación de cierre total de empresas porque no se dan las circunstancias", apuntan desde el Ministerio de Díaz.

La regulación de estos ERTE asociados a la pandemia del coronavirus seguirá en vigor hasta el 30 de junio, a no ser que el Ejecutivo legisle antes. Hasta entonces aún está previsto un Consejo de Ministros ordinario, el 23 de junio, y podrían celebrarse otros de carácter extraordinario, en caso de que el Gobierno apure al máximo para intentar cerrar un acuerdo.