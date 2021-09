El Gobierno y los sindicatos tratan de cerrar un acuerdo para subir el salario mínimo 15 euros desde septiembre

El Gobierno y los sindicatos trabajan para cerrar un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional 15 euros a partir del 1 de septiembre. Según ha podido saber Público, el Ministerio de Trabajo negocia con las asociaciones sindicales para tratar de alcanzar un pacto a lo largo del día.

Desde UGT confirman que ya habría un pacto con el Ejecutivo en este sentido, pero desde Comisiones Obreras avanzan que todavía no hay acuerdo. En este sentido, la subida de 15 euros para este año parece cerrada, y faltaría por definir con CCOO el establecimiento de una senda de subidas para los dos próximos años.

Esta era una de las principales reivindicaciones de los sindicatos en la negociación, una petición que llegó después de que el grupo de expertos creado por Trabajo para estudiar esta cuestión emitiera un informe sobre cómo abordar el incremento del SMI, que el Ejecutivo se ha comprometido a subir hasta el 60% del salario medio al final de la legislatura.

Pese a que algunas informaciones daban por cerrado el pacto entre todas las partes, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha aclarado este jueves que "en este momento quiero decir que no hay un acuerdo cerrado en materia de SMI. Estamos hablando, seguimos negociando y sabéis nuestras propuestas".

En este sentido, Sordo pide que se concrete ya, al menos, la subida del salario para 2022: "para la próxima estación en la senda de crecimiento del SMI quedan 3 meses. Queremos que esa senda nos lleve a mil euros en 2022, en enero, y que se llegue al 60% del salario medio en 2023, como fija el informe de los expertos".

Hace dos semanas, en la primera reunión entre el Gobierno y los agentes sociales, la patronal se descolgó del acuerdo al llevar como propuesta a la mesa que no hubiera una subida este año. La vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, mostró su enfado con el empresariado y advirtió de que "entrar a la mesa exigiendo cero euros de subida y salir exigiendo cero euros no es negociar; es otra cosa, pero no negociar".

En este sentido, Díaz se abrió claramente a alcanzar un acuerdo bilateral entre Gobierno y sindicatos, sin el concurso de la patronal, y ambas partes siguieron manteniendo contactos para establecer tanto la cuantía de la subida de este año como la senda de crecimiento del SMI para los dos próximos años.

Sin embargo, a principios de esta semana, la propia vicepresidenta segunda enfrió las expectativas al asegurar que, después de haber trabajado un acuerdo con los sindicatos, el incremento del salario mínimo estaba en manos de "la parte mayoritaria del Gobierno", es decir, del PSOE.

En una entrevista realizada el martes, el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se comprometió con una subida de entre 12 y 19 euros para este año. "Hubiésemos querido hacerlo con el concurso de la patronal, no ha sido posible. Por supuesto que lo vamos a subir cuanto antes y evidentemente dentro de la franja de la comisión de expertos que se creó para este objetivo", manifestó el presidente.