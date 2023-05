Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense: "La ley te permite financiar un máximo de 50.000... Oficial o B, ¿no?"

El periódico ourensano La Región ha publicado la transcripción de varias grabaciones de audio en las que el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, se jacta de saber cómo blanquear dinero negro que recibiría presuntamente de empresarios para financiar la campaña electoral de su partido, Democracia Ourensana. En otra de las grabaciones, el alcalde propone a dos funcionarios que asuman una multa que le pusieron a él como conductor de un coche oficial de la Alcaldía.

Esta es la transcripción de los dos audios que ha publicado La Región en los que Jácome habla de las mordidas a empresarios:



Audio 1: blanquear "con donaciones"

Jácome: Mira, estamos haciendo para la campaña, la ley te permite financiar un máximo de 50.000, nosotros con esta cantidad nos llega… Y... Oficial o B, ¿no?



Interlocutor: Y digo yo, ¿ y cómo vas a hacer? Porque, joder, ¡tanto dinero en B! ¿Cómo lo vas a blanquear para poder gastar en la campaña?



Jácome: Pues, con donaciones de la gente. Se lo doy...

Interlocutor: Pero es mucho dinero...



Jácome: Nooo, me hacen donaciones… No, yo de eso todo, a nivel fiscal controlo yo, no soy tan chapuzas.



Interlocutor: No joder, porque (...) es que es una cantidad grande.

Audio 2: "A ver, ¿hay 30.000 o no hay 30.000?

Interlocutor: ¿Entonces mañana te vas a Madrid?



Jácome: A ver a mi amor. No se lo dije al Paco pero ya se debió de dar cuenta. ¡Que ese es cotilla y es cotilla!



Interlocutor: Home...



Jácome: ¿Sabes?



Interlocutor: ¿Y aprovechas para hacer algo más o no?



Jácome: Sí, hablar con el Collarte. Decirle, a ver, ¿hay 30.000 o no hay 30.000? ¿Qué cojones pasa?



Interlocutor: (Risas) A ver si...



Jácome: Nooo. Mira, ¿para la campaña no dais nada?



Interlocutor: ¿Y de los de Urbaser sabes algo?



Jácome: Nada, nada, nada. Nada, nada, nada.



Interlocutor: Están desaparecidos.



Jácome: ¿Llamo al de Urbaser? Le digo si quiere venir por aquí. ¿No?



Interlocutor: Hombre, el tío se ve que está ahuecando.



Jácome: Sí. ¿Quién? ¿El jefe?



Interlocutor: Sí, sí. No está nada interesado, vamos. De tanto ter estado ahí.



Jácome: Sí, es verdad, sí. Sí, pues voy a llamar al otro.



Jácome: Si no me contestó, el tío.



Al teléfono: ¡Hola, Zalo!



Jácome: ¿Qué, cuando vienes por aquí?



Al teléfono: Cuando te venga bien a ti.



Jácome: ¿Eh?



Al teléfono: Cuando tú quieras.



Jácome: Pues cuando puedas.



Al teléfono: ¿Hoy, mañana?



Jácome: Si quieres venir hoy. A la una y media estoy aquí.



Al teléfono: Pues a la una y media estoy por ahí.



Jácome: Vale, hasta ahora.



Al teléfono: Venga, chao, chao...



Audio 3: "Que no me pillen, con eso pierdo votos"

Jácome: Mira, necesito, a lo mejor necesito uno de vosotros dos, uno de vosotros dos, obviamente no quiero ningún problema para vosotros, que… Uno de vosotros dos, que fuisteis a… No se va a hacer público, ¿no? Es por el tema de la multa, no lleva puntos ni nada, ¿no?… de que era uno de vosotros dos que fuisteis a un rollo tecnológico el sábado. Entonces, vosotros no tenéis nada que ver… No hay puntos, no se pierden puntos ni pollas. O sea, no va a hacer falta, pero en caso de que hiciera falta, necesitamos a alguien tecnológico. Entonces, hay que pagar 1.200 euros. No, euros ya están pagados.



Interlocutor: Al final va a salir el nombre por ahí, seguro. Y yo no quiero problemas.



Jácome: No, no sale el nombre porque es protección de datos.



Interlocutor: Tú sabes perfectamente que va a salir.



Jácome: No porque es, es, es, es… No vamos a dar vuestro nombre en Ourense. Es (…) en Vigo.



Interlocutor: No podemos (…)



Jácome: Es que tiene que ser alguien de tecnología.



Interlocutor: Ya, joder… Pero. Luego si sale nuestro nombre nos va a ir encima a nosotros. Nos van a ir encima a nosotros, joder.



Jácome: A ver… En principio no creo que haga falta. Pero bueno, lo estamos mirando. Porque ahora los de Vigo son los que tienen que dar aquí el OK. Ya se envió a revisión el expediente y nada más.



Interlocutor: No tienes algún asesor por ahí…



Jácome: Es que el asesor queda fatal.



Interlocutor: Joder, pero es que… Vamos a ver, ¿qué pinta un funcionario?



Jácome: Ah, no. Es que había un... Tecnológico, en Vigo ese día, ¿no sabes? El pulpo no sé qué, feria tecnológica.



Interlocutor: ¡Hostia! Pero en caso de que se sepa, es un eventual, en el peor de los casos. No se va a saber. ¡Ya está, zanjado!



Jácome: Bueno, no pasa nada, pensadlo, nada no es nada. De momento no hace falta, estamos valorando, ¿vale? Esto es un rollo electoral. O sea, lo que no pueden hacer es que me pillen... Es que me apunten a mí. Con eso pierdo votos.



Interlocutor: No, ya, ya.



Jácome: ¿Entiendes? Nada más... Electoral.



Interlocutor: Ya. Yo de todas maneras, yo pienso, que al ser un coche de Alcaldía, no sé. Yo pienso que sería mejor...



Jácome: … Que sea alguien eventual.



Interlocutor: Sí, yo creo que sería mejor alguien eventual. No por apuntar fuera, sino porque qué cojones pintamos nosotros con un coche de Alcaldía.



Jácome: Sí, porque ese coche es un tema de funcionarios. El mío lo utilizan a veces funcionarios.



Interlocutor: Pero claro, alguien que lo suela coger… Nosotros... cogemos. Ese día, sí.



Jácome: Bueno, pues venga… Se lo... A alguien eventual.



Interlocutor: Es que el problema es ese. Y yo…



Jácome: A alguien eventual, y ya está. Escucha, como el nombre es imposible que se sepa, el nombre es imposible que se sepa. La movida es la siguiente: hay que ingresar 1.200 euros. Son 1.200 euros que ingresa el tío, no hay pérdida de puntos ni nada. Entonces qué ocurre: los ingresa un eventual en Vigo, a nombre de él… Entonces, si se filtra es por Vigo, no por aquí. Nosotros, cuando nos pregunten ¿qué personal es? No, ahí protección de datos no permite dar. Hable con Vigo a ver si Vigo viola la ley. Vigo no la va a violar tampoco. Entonces no se va a saber nunca. Pero en caso de que se sepa, es un eventual, en el peor de los casos. No se va a saber. ¡Ya está, zanjado! Bueno, pues todo esto va p'alante.