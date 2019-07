'El Gordo' a Salamanca: “Dale un palo y llévate el dinero, pero no vayas de barato”

Los audios hallados en el registro del comisario José Manuel Villarejo y que datan desde 2005 hasta meses antes de ser detenido en 2017, dejan claro la impunidad con la que actuó la red la red de policía paralela durante más de 12 años, y de la que eran partícipes otros comisarios con puestos en activo dentro de la Policía y jefes de seguridad de las grandes empresas del IBEX -como el BBVA o el Banco Santander o Ibredrola-.

Según relata a Villarejo en 2005 el comisario Enrique García Castaño, entonces jefe de la UCAO (Unidad Central Operativa) de la Policía - un grupo dentro de la Comisaría General de Información que se encargaba de suministrar material de apoyo en operaciones antiterroristas-, aconsejó al comisario Carlos Salamanca, alias “Charly” o “Carlitos”, recién nombrado jefe del puesto fronterizo clave del aeropuesto de Barajas, puesto que “no fuera de barato” y aspirase a algo más que “el coche para la parienta”. Como desvela el audio que Público reproduce a continuación.

“Dale un palo, llévate el dinero, pero no vayas de barato”



José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño conversan acerca del cordobés Rafael Gómez Sánchez, alias "Sandokan", que estuvo procesado en el caso Malaya y que hizo negocios con Villarejo, como quedó reflejado en diferentes informes de la Unidad de Asuntos Internos. Durante la conversación mencionan una supuesta intentona de negocio del comisario Salamanca con Sandokan.



Villarejo: en todos los periódicos de Córdoba..y tal....

García Castaño: ¿y cómo ha reaccionado?

Villarejo: Acojonado... me están mandando mensajes... quieren venir a verme... eh... una polla. Que no, que tal. Bueno, pues hace seis meses, Carlitos…

García Castaño: ¿quién?

Villarejo: Carlitos, coño, nuestro tronco. Carlitos, sabes, Salamanca me dijo: "tronco ta ta" ¿te acuerdas? Y le dije... "adviértele, digo: juega.

García Castaño: y ¿él le conoce?

Villarejo: El le conoce. ¿Por qué? porque él se lo curró con un (inteligible) y Carlitos, ¿por qué hace eso? porque yo le digo: "tal"

García Castaño: Carlitos, si tiene un problema es que...(inteligible)

Villarejo: no..pero dije: "Carlitos, Gabi lleva a las feas. Cambiad a lo grande

García Castaño: se lo he dicho yo...

Villarejo: no.. capea! capea a lo grande!

García Castaño: se lo he dicho yo...y el (inteligible) Gabi...[(nteligible)

García Castaño continua con lo que dijo a Salamanca: "no te mojes en mierda, que si el coche para la parienta, que si el otro no se qué..."

Villarejo: capea a lo grande! se lo he dicho, pero [inteligible]

García Castaño: [interrumpe y continua con lo que le dijo a Salamanca] "dale un palo y llévate el dinero, pero no vayas de barato que un día vas a tener un lió...ten cuidado con el teléfono , que tu eres muy tal , coño! Charly"



Pero a “Charly” le gustaban los coches y, desde luego, barato no salía: según la información incluida en el sumario y aportada por las compañías de seguros, el policía tuvo hasta ocho vehículos de alta gama a su disposición, en contraprestación, indiciariamente, por sus servicios a empresarios privados y que se investigan como un delito de cohecho en la Audiencia Nacional. Salamanca lo niega, pero lo cierto es que, por citar un caso, la viuda del empresario Fernando Luengo declaró que el coche lo pagó su marido pero que “ni lo llegó a ver”; el tomador del seguro y conductor de dicho vehículo, un Porsche Cayenne, fue Salamanca desde el día de su adquisición.

El comisario José Manuel Villarejo, el cerebro de la trama Malaya, Juan Antonio Roca, y el empresario Rafael Gómez Sánchez, 'Sandokan'. EFE

Empresarios y socios del comisario Salamanca

De los sumarios de Tandem y Púnica se desprende una primera lista de los empresarios que formaban parte de la red de influencia de Salamanca a los que se identifica, bien por ser titulares de vehículos puestos a su disposición o bien, como, supuestamente Sandokan, por ser objetivo de sus manejos para darles “un palo”, o por ser, además de prestadores de vehículos o co inversores son empleadores o socios de sus hijos, según su declaración, el registro mercantil y el contenido de un oficio de la unidad policial investigadora incorporado al sumario Tándem en abril de 2019.

Hasta el momento, en la lista figura el intermediario de los directivos guineanos que contrataron con el comisario Villarejo, Francisco Menéndez; el empresario ecuatoguineano afincado en Getafe y amigo del anterior, Fernando Luengo Juan; el mencionado “Sandokan”, los empresarios vinculados a personajes del Tamayazo, Fernando Sánchez Lázaro y Roberto López Haba; el promotor vinculado al caso "Sa Nostra Brickell Miami" Jose Pedro Iglesias Moure; o el puertorriqueño Hector Hoyos, socio del ex director de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, que dice conocer a Carlitos de cuando "estudiaba un negocio con Juan Villalonga", según se refleja en una de las conversaciones grabadas e incautadas por la Audiencia Nacional sobre uno de los viajes que realizó Villarejo y su socio Adrián de la Joya en 2017 a Nueva York.

También destaca el empresario de Castilla La Mancha Domingo Diaz de Mera, con fuertes vínculos empresariales con el empresario Ignacio López del Hierro y también a Adrián De la Joya en Asnotrading SL y negocios de energías renovables. Con Diáz de Mera, Salamanca organizó reuniones a las que asistió Francisco Granados, con el fin de ayudarle a reconducir su vida laboral tras ser defenestrado del Senado y del Partido Popular de Madrid y de las que, a su vuelta, Granados reportaba a su amigo y empleador Donato González, presidente en España del banco fracés Societé Generale, alias "Donatello".

Un claro ejemplo de cómo se beneficiaba el comisario que fue absuelto tras estar imputado en la causa de la mafia chica de Gao Ping, es el Porsche Cayenne del que Salamanca hizo uso desde el 26 de noviembre de 2011 y estaba a nombre de Pangelpra SLm propiedad del empresario de origen ecuatoguineano Fernando Luengo Juan si bien los gastos del vehículo corrían por cuenta de su amigo y representante de la petrolera de Guinea Ecuatorial, Francisco Menéndez. Fernando Luengo, ya fallecido, dirigía un grupo de empresas fundado con el ex alcalde de Getafe, Paulino Jesús Prietom centrado en la gestión de recintos deportivos municipales y la prestación de servicios de seguridad, limpieza, jardinería, etc. principalmente en Getafe y Parla.

En una de las empresas del grupo, Xetaf Garden SL le sustituyó como administrador único en septiembre de 2010, Bienvenido Ndong Ondo alias “Riki”, acusado y condenado en 2019 por la justicia de Guinea Ecuatorial y junto a otras 130 personas, por su supuesta participación en un supuesto intento de golpe de estado ocurrido en diciembre de 2017 para derrocar al longevo presidente Teodoro Obiang.

Los comisarios Salamanca y Villarejo, con sus respectivas esposas, cuando el ministro Fernández Díaz les impuso la medalla roja, en 2012.

Al propio Salamanca se le oye decir a Villarejo durante la Navidad de 2005, que "ya le diría el modelo de coche que le gustaba", cuando éste le prometió unos buenos “Reyes Magos” en el caso de que cristalizase una oportunidad de negocio que "Carlitos" le había llevado. En el aeropuerto de Barajas operan un buen número de empresas para las que, según el negocio que se trate, estar o perder dicha plaza presupone el éxito o la debacle según el caso. En el listado de papeles incautados en el registro a las oficinas de Villarejo en Boadilla, figura una carpeta descrita como "informe sobre Juan Carlos Eguiagaray Pagé", a quien el Registro Mercantil describe como presidente y consejero delegado de Maccorp Exact Change Entidad de Pago SA , buque insignia de un grupo centrado en el servicio de cambio de divisas y para el que Barajas es una pieza estratégica en la que, según su página web, opera desde septiembre de 2011.

Miami y la relación con el presidente de Legalitas

Dos hijos de Salamanca, Carlos y Vanessa y su nuera han sido empleados, directivos o socios de negocios vinculados a Alfonso Carrascosa: el Grupo Legalitas, para quien Carlos trabajó de comercial desde al menos 2009, y el Grupo Cife, que distribuye material de escritorio infantil, en el que Vanessa es Consejera Delegada y su cuñada, empleada.

A Legalitas también acudió Granados acompañado de Salamanca, para ofrecerse de comercial de grandes cuentas. En su agenda Moleskine incorporada al sumario Púnica, recogió las reuniones junto a una lista de grandes empresas con las que tenía contacto. Legalitas Asistencia Legal es un producto con un coste mensual que ronda los 100 euros, que puede ofrecerse como beneficio salarial o premio de bienvenida a nuevos clientes y consiste, según su objeto social, en un servicio de contact center que enlaza al usuario con un abogado, por ejemplo, del bufete ACM y que es también propiedad de Carrascosa.

Legalitas patrocinaba al Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos, hoy clausurado debido a las implicaciones del “Caso Máster", con su “Cátedra Legalitas” que dirigía María Pérez Ugena Coromina, ex mujer de Mario Conde, según constaba en su web. Bajo la cátedra se impartían mastes y cursos en “pericia judicial”, en su mayoría online y en colaboración con la asociación Aspejure. Pérez Ugena fue también subdirectora de IDP y figuraba asimismo con cargos en otras “cátedras” como, por ejemplo, la de Género y la de Arbitraje. Precisamente, tanto Conde como su amigo Luis Oliver Albesa son mencionados varias veces por Francisco Menéndez investigado junto con los directivos guineanos de Gepetrol a los que representaba, en la pieza King que abrió el caso Tándem.

De acuerdo con el registro mercantil, Oliver y Menéndez comparten gestoría: Orión Consultoría y Gestión SL cuya administradora única es Isabel Escrig, con la que también Conde tenía relación, según la versión de Menéndez en una conversación grabada por Villarejo. Orión Consultoría y Gestion SL e Isabel Escrig están asimismo investigados en Tándem, al incorporarse a la causa un procedimiento del juzgado 27 de Madrid instado por la la Agencia Tributaria tras una inspección iniciada a principios de 2017 a la empresa de Menéndez, Framen Consultores y Asesores SL, que se nutría de los fondos aportados por los directivos guineanos supuestamente desviados de la pública Gepetrol y con los que sufragaba dádivas a Carlos Salamanca.

El registro mercantil internacional vincula, además, a Carrascosa con Villarejo. Los grupos Cife y Legalitas poseen filiales en Miami (CIFE USA Corp, CIFE Sunny Corp, Legalitas International Corp y ACM Legal Corp) que han compartido en dicha ciudad las tres direcciones secuenciales donde tuvieron sede empresas vinculadas a Villarejo como Medialink Ink o Stuart Mckenzie Inc. Dichas direcciones son: El edificio donde está el Banco Santander en 1401 Brickell Avenue, la del edificio Espirito Santo en 1395 Brickell Avenue y la de un chalé en 5004 North Bay Road Miami Beach, propiedad, según el Washington Street Journal y la prensa local del empresario de cómida rápida Christian de Berdouare, que también adquirió la casa del narcotraficante abatido por la policía, Pablo Escobar en 5860 de North Bay Road. Se da también la circunstancia de que Stuart Mackenzie Inc y unas de las sociedades vinculadas a Carrascosa se cerraron el mismo día y al poco de que la mano derecha de Villarejo, Rafael Redondo, saliera de la cárcel por orden del anterior instructor del Caso Tandem, Diego de Egea.

El propio comisario Villarejo presumió de su amistad con el presidente de Legalitas en una conversación mantenida en un restaurante el 19 de enero de 2017 con sus compañeros De la Joya y Alberto Pedraza, en la que este último les relataba una supuesta declaración de apoyo al comisario Villarejo realizada por el ex ministro de Justicia Rafael Catalá a Javier Iglesias “El Largo”, y a lo que el comisario hoy en prisión les comentó que Catalá era buen amigo "de su amigo Alfonso Carrascosa"

Pedraza. Y dijo “Pepe ha hecho cosas muy buenas por España, tampoco vamos a darle la espalda, es gente que ha hecho cosas y se ha jugado los huevos.

Villarejo: Y ¿quién lo dijo?

Pedraza: Catalá, Rafael Catalá, que lo sepas

Villarejo: [Rafael Catalá] es muy amigo del ministro del Interior [en ese momento era Juan Ignacio Zoido, alias "Zampa"] y muy amigo de mi amigo Alfonso Carrascosa.