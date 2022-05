El Govern aplaza la consulta sobre los Juegos de invierno prevista para el 24 de julio

El Govern ha decidido aplazar la consulta sobre los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 que estaba prevista para el 24 de julio. Según ha detallado en una comparecencia la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, el Ejecutivo catalán quiere esperar a que se clarifique el proyecto antes de que la ciudadanía decida, ya con los detalles técnicos concretados y cerrados. Dicho de otro modo, el Govern no consultará a los ciudadanos del Pirineo hasta que no se conozca definitivamente dónde se celebraría cada competición del evento. El retraso implica que la consulta, que será vinculante, no se realizará hasta otoño.

Que se haya optado por posponer la votación, que debe ser vinculante en el caso de las seis comarcas de la veguería del Alt Pirineu y el Aran, responde a que el proyecto definitivo de candidatura no se ha podido cerrar, como consecuencia del rechazo del Gobierno de Aragón -y, en especial, de su presidente, Javier Lambán- a todas las propuestas de reparto de pruebas entre territorios realizadas por el Comité Olímpico Español (COE). Sin embargo, previamente sus técnicos habían validado una distribución que, a grandes rasgos, situaba las competiciones de esquí alpino en Catalunya y las pruebas de hielo en Aragón.

El Govern quiere que la situación con el COE y el gobierno de Aragón se resuelva lo antes posible. El presidente del COE, Alejandro Blanco, se mostró abierto el miércoles a negociar la candidatura para los Juegos directamente con los territorios y las estaciones de esquí aragonesas que han mostrado interés, algo que ha generado tensiones en el PSOE autonómico -con alcaldes que estarían dispuestos a aceptarlo, en contra del criterio de Lambán- y también en el propio ejecutivo de Aragón, formado por cuatro partidos.

Vilagrà arremete contra el Gobierno de Aragón

En la rueda de prensa, Vilagrà ha destacado que "Catalunya nunca se ha levantado de la mesa de negociación" para tirar adelante la candidatura con el COE, el Gobierno español y el ejecutivo aragonés y ha cargado contra este último. "Hace unas semanas teníamos un acuerdo técnico cerrado y teníamos claro qué haríamos y dónde lo haríamos, era un buen acuerdo y que contaba con el visto bueno técnico del COE y de los gobiernos catalán, aragonés y estatal, pero una de las partes rompió el acuerdo por criterios políticos, no técnicos y deportivos. Hemos intentado rehacer el acuerdo en los últimos días, pero no ha sido posible", ha comentado. Directamente ha acusado a Aragón de "boicotear" el acuerdo.

Con todo, la consellera ha querido mostrarse optimista con un proyecto que defiende el Govern, pese al significativo rechazo en el territorio articulado por la plataforma Stop Jocs Olímpics -que hace dos semanas reunió a unas 5.000 personas en una manifestación en Puigcerdà-. "Cuando el COE vuelva a abrir conversaciones, estaremos en la mesa, como siempre, y estamos seguras de que sacaremos adelante una buena propuesta", ha proclamado Vilagrà.

Precisamente este viernes el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, debía firmar el decreto de convocatoria de la consulta del 24 de julio. "El Govern sigue comprometido con la consulta y con que la ciudadanía vote, pero ahora mismo los vecinos no tendrían toda la información sobre la mesa para decidir", ha insistido la consellera.

La titular de la Presidència también ha comentado que la voluntad es reactivar el decreto de convocatoria de la consulta "en cuanto haya candidatura y una vez podamos explicar con todo detalle qué pruebas habrá en cada sitio", pero ha dado por hecho que ésta no podrá realizarse hasta otoño, ya que agosto se considera inhábil para una votación de este tipo.

Doble consulta, pero sólo una decisiva

En realidad, la intención del Govern es realizar una doble consulta sobre los Juegos de Invierno, aunque sólo una de las dos es realmente vinculante para tirar adelante o no la candidatura. La decisión debe recaer en los residentes de las seis comarcas de la veguería del Alt Pirineu y el Aran (Alta Ribagorça, Alt Urgell, Aran, Cerdanya, Pallars Jussà y Pallars Sobirà), que tendrán que responder "sí" o "no" a la pregunta: "¿El Govern de la Generalitat tiene que presentar una candidatura a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos?". Si el resultado global fuese negativo, la candidatura quedaría descartada.

Además, los vecinos de otras tres comarcas -el Berguedà, el Ripollès y el Solsonès-, podrán contestar a la pregunta de si "¿Su comarca debe involucrarse en el proyecto de Juegos Olímpicos y Paralímpicos?". En este caso, los votos se contarían por comarca, por lo que alguna de las comarcas podría decidir involucrarse y otra decidir que no quiere hacerlo.

El reparto inicial de las pruebas

Según la propuesta técnica del COE -avalada por la Generalitat, que la sigue considerando la base del proyecto, por el Gobierno español e, inicialmente, por los técnicos aragoneses- en Catalunya se celebrarían las pruebas de esquí de montaña -disciplina que se estrenará en los Juegos de 2026-, en Boí Taüll (Alta Ribagorça); de esquí alpino en La Molina y Masella; el snow y el freestyle en Baqueira Beret (Aran); y el hockey sobre hielo, en el Palau Sant Jordi de Barcelona y en otros pabellones de la capital catalana. A Aragón le corresponderían las modalidades de biatlón y esquí de fondo -que se harían en estaciones a determinar-, el curling, en Jaca; y el patinaje de velocidad, que se realizaría en Zaragoza.

El salto de esquí, la combinada nórdica, el bobsleig y el skeleton no se harían en el Estado español, puesto que ninguna estación cuenta con las instalaciones para acogerlas y la nueva política del COI es precisamente intentar minimizar los costes de organización de un evento como los Juegos y, por tanto, aprovechar infraestructuras ya existentes. Sarajevo o Alpes aparecen como opciones para acogerlas.​