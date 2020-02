El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el vicepresidente, Pere Aragonès, han acordado de manera definitiva la delegación del Govern que asistirá a la mesa de diálogo con el Gobierno. Dicha comitiva estará formada por el consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró; el de Acción Exterior, Alfred Bosch; la diputada de JxCat, Elsa Artadi; la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta; el diputado de ERC, Josep Maria Jové, y el exjefe de gabinete de Torra y Carles Puigdemont, Josep Rius, que acompañarán al presidente y al vicepresidente.

En un comunicado de Presidencia de la Generalitat este lunes, ha explicado que Torra y Aragonès solo asistirán a las reuniones de apertura y las que sirvan para cerrar acuerdos, mientras que los otros seis irán a todos los encuentros y "serán la delegación permanente que rendirá cuentas al presidente y al vicepresidente".

Además, lamentan en el escrito que no puedan contar con Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Marta Rovira, "las cuatro personas que el Govern de la Generalitat quiere al frente de la negociación".

Con este anuncio, se desvela una de las incógnitas que había de cara a la mesa de diálogo que comenzará este miércoles y finalmente habrá tres representantes de JxCat –Puigneró, Artadi y Rius–, y tres de ERC –Bosch, Vilalta y Jové–, y se combinarán consellers del Govern con miembros de partido.

Miembros ajenos al Govern

Pese a ser una mesa de negociación entre gobiernos, la delegación catalana no estará formada únicamente por miembros del Govern, como Puigneró y Bosch, sino que incorporará a diputados y dirigentes de JxCat y ERC que no están en el Consell Executiu, a diferencia de la delegación del Gobierno central, que está formada únicamente por miembros del Ejecutivo.

Como anunció la semana pasada, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo acompañarán la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y los ministros Carolina Darias, Salvador Illa y Manuel Castells.

Calviño: "Lo correcto es que los representantes formen parte de los gobiernos"

A colación de estas diferencias entre ambas partes, la propia Calviño ha asegurado que "tratándose de una mesa de diálogo entre gobiernos, lo correcto es que los representantes formen parte de los gobiernos respectivos". En cambio, el vicepresidente Iglesias transmitía un mensaje diferente desde el Gobierno. "No podemos decidir quiénes son nuestros interlocutores y Junqueras, esté o no fuera de la cárcel, es el jefe de ERC", ha asegurado el líder de UP, abriendo incluso la puerta a visitar al político en prisión.