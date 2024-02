El Govern presiona a la oposición para aprobar unos Presupuestos clave en varias materias

"La semana de los presupuestos", así define este lunes la portavoz de Esquerra Republicana, Raquel Sans. Es inminente el desbloqueo en las negociaciones que los republicanos mantienen con diversos grupos de la oposición para aprobar las nuevas cuentas de la Generalitat. De esta manera, se constata la información que ya avanzó Público después del acuerdo en el Ayuntamiento de Barcelona, y que situaría la aprobación en el Consell Executiu para enviarlos al Parlament esta misma semana, probablemente el miércoles, en una reunión extraordinaria, según explican fuentes del Govern.

El resumen del momento de la negociación sería que ERC está "a horas" de cerrar un acuerdo con los socialistas, probablemente este mismo martes, que por otra parte los comuns han aproximado posiciones, pero mantienen la línea roja del Hard Rock. Con Junts el distanciamiento en diversas materias como la fiscalidad no permite augurar la entente. Con la CUP también se negocia, pero desde el Govern ven inalcanzable un acuerdo.

2.400 millones de presión

Con los presupuestos en punto de ebullición, pero sin haber cerrado los apoyos necesarios, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dado orden de presionar a los grupos de la oposición que están negociando con la munición de los números. Ha calificado los presupuestos como imprescindibles para la lucha estructural contra la sequía o para revertir definitivamente los recortes efectuados hace más de una década en educación o sanidad.

Pere Aragonès: "1.045 millones para mejorar la red de abastecimiento de agua"

Se desconocen las cifras globales que maneja la consellera de Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, más allá del techo de gasto aprobado en 36.700 millones. Pero sí se ha dado a conocer el incremento presupuestario que incluye estas cuentas para el 2024, un total de 2.400 millones más respecto el 2023 –un incremento del 6,3%-. Lo que supone un aumento sustancial de recursos en cultura, industria, innovación tecnológica, o servicios sociales entre muchos otros sectores.

Para la portavoz de ERC, Raquel Sans, los números cantan: "No entenderíamos que ninguna formación política esté dispuesta a desperdiciar todos estos recursos". Sans apunta que los republicanos persiguen conseguir "el acuerdo más amplio posible porque estos no son los presupuestos del Govern, ni de ningún partido, sino los presupuestos para la gente". Todo indica que las cuentas de la Generalitat del 2024 seguirán el mismo camino del año anterior, es decir, la aprobación con la mayoría de izquierdas entre ERC, PSC y En Comú Podem.

Acuerdo inminente entre ERC y el PSC

Pero a diferencia del 2023, en esta negociación a tres bandas parece que la más madura sería la que los republicanos mantienen con los socialistas. Según admite el primer secretario del PSC, Salvador Illa, las negociaciones están "avanzadas" y se están teniendo "conversaciones intensas".

Fuentes bien informadas de la negociación aseguran que el acuerdo podría ser inminente y cerrarse incluso este mismo martes. Desde el Govern ni confirman ni desmienten esta información, mientras que desde el PSC se remiten a las palabras de Illa sobre la negociación. Admiten que "se está trabajando intensamente", pero recuerdan que "no se puede dar nada por hecho hasta que está firmado".

En cuanto a la negociación con los comuns, desde ERC se admite una aproximación, pero los de Ada Colau mantienen la línea roja del centro de ocio y casino Hard Rock. Exigen al Govern de Aragonès que lo descarte: "Archivar para siempre el Hard Rock es la condición mínima para hablar de presupuestos" advierte el portavoz de los comuns, Joan Mena.

En cambio, para la portavoz de los republicanos, Raquel Sans: "No es cuestión de querer o no, sino que existe una tramitación administrativa en curso. El momento del 'sí' o 'no' en el Hard Rock ya pasó". Así pues, el Govern pone las cifras presupuestarias en un plato de la balanza y el Hard Rock en el otro e insta a En Comú Podem a decidirse. Estas serían algunas de las principales cifras:

Lucha contra la sequía

En el marco del pleno monográfico del Parlament sobre la sequía y el cambio climático, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ya defendió la aprobación de las cuentas del gobierno como un elemento imprescindible en la lucha contra la dura sequía que sufre Catalunya.

El Departament d'Educació superaría por primera vez los 7.000 millones de euros

Anunció una inversión en este ámbito en los nuevos presupuestos: "1.045 millones para infraestructuras, 1.045 millones para producir más agua, 1.045 millones para mejorar la red de abastecimiento de agua, 1.045 millones para mejorar el sistema de riego", advirtió Aragonès. El president instó a los partidos a "dejar de lado los intereses de parte" poniendo el acento en la "necesidad de construir consensos".

Revertir los endémicos recortes educativos

El Departament d'Educació y los sindicatos CCOO y UGT han firmado recientemente un acuerdo de mejoras laborales para el profesorado que beneficiará a más de 43.000 docentes. Una medida que todas las partes han definido como la reversión definitiva de los duros recortes educativos efectuados por el Govern de CiU en 2010, pero que también está condicionada a la aprobación de los presupuestos.

Según cifras del Govern, el capítulo dedicado a Educació superaría por primera vez los 7.000 millones de euros. Esquerra afirma que se dedicarán a "más profesores, menos ratios de alumnos por clase, y más recursos en general para el mundo educativo". El conjunto de medidas pactadas con los sindicatos tiene un impacto económico de 67,5 millones de euros para 2024.

​Porcentaje histórico en cultura y lengua

El Govern prevé destinar al Departament de Cultura el 1,7% del total de los presupuestos de 2024, según fuentes del Palau de la Generalitat. De este modo, continúa el incremento presupuestario para la conselleria que encabeza Natàlia Garriga y se acerca al porcentaje del 2%, el objetivo marcado para el final de la legislatura.

El IRSC, Indicador de Renta de Suficiencia de Ctalunya alcanzaría los 640 euros mensuales.

En 2021 la partida era del 1,1% del total de las cuentas. Garriga destaca que el sector cultural "ya nota" el aumento presupuestario y confía en alcanzar el 2% en 2025. Según fuentes del Govern, este incremento supondría un aumento del 86% en recursos para la cultura, la industria audiovisual y la lengua catalana desde el inicio de la legislatura.

Más recursos en vivienda, sanidad y servicios sociales

El Govern advierte que no aprobar los presupuestos también restará el incremento de recursos en sanidad y servicios sociales, por ejemplo, para mejoras en el sistema de residencias geriátricas, muy tocado después de la Covid o 20 millones dedicados a reforzar la atención en salud mental.

El nuevo presupuesto también permitirá un incremento del Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC), que alcanzaría los 640 euros mensuales, un 4% más. El indicador es el baremo que da acceso a las prestaciones sociales –mide si una persona puede tener o no acceso a ayudas como la Renta Garantizada de Ciudadanía u otras relacionadas con vivienda, alimentación o suministros-. El Govern también pone el acento en la construcción prevista de 10.000 viviendas sociales.

Afrontar los retos de la innovación tecnológica

El president de la Generalitat, Pere Aragonés, ha aprovechado el Mobile para anunciar que el presupuesto de 2024 de la Generalitat superará "por primera vez" la cifra de los 1.000 millones de euros destinados a investigación, desarrollo e innovación.

Una muestra "de la apuesta del Gobierno por la reindustrialización del país basada en el conocimiento y una muestra de que sabemos priorizar los recursos en los que hay más retorno no sólo económico, no sólo en forma de puestos de trabajo, sino en forma de oportunidades para todo el mundo", ha declarado.

Inversión para la reindustralización de Catalunya

El conseller de Empresa i Treball, Roger Torrent, ha avisado este lunes de que si no se aprueban los presupuestos de la Generalitat "se perderán 285 millones en política industrial". Esta partida sube un 30% respecto al año anterior, según ha declarado en una entrevista publicada por La Vanguardia.