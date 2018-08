Grande Marlaska, sobre los presos etarras: "Claro que habrá traslados"

El ministro del Interior es el primero en comparecer en sesión extraordinaria de la comisión de interior del Congreso de los Diputados, después de que la Diputación Permanente aprobara el lunes pasado, 27 de agosto, la comparecencia urgente de la vicepresidenta del Gobierno y de 5 ministros (Fomento, Agricultura, Trabajo, Hacienda e Interior).

El ministro que comparece “a petición propia para explicar asuntos relacionados con la política penitenciaria, en relación con la situación de diversos presos de la banda terrorista ETA, así como para explicar los hechos sucedidos en la frontera situada en la Ciudad Autónoma de Ceuta durante este verano”, también ha tenido que dar explicaciones, a petición del Partido Popular, en concreto de Dolors Monserrat, sobre “las razones del cese del Coronel Jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por "pérdida de confianza", así como la supuesta falta de medios financieros para el desempeño de las labores de la Unidad que el mismo Coronel ha puesto de manifiesto con anterioridad a su cese, y la cobertura del puesto de Dirección de la UCO”.

Acusa al PP de "inyectar odio" criticando el acercamiento de presos de ETA

El ministro del Interior ha sido claro y directo en la defensa de los acercamientos de presos llevados a cabo hasta ahora. Ha enumerado todos los casos llevados a cabo tanto en este Gobierno como en el anterior y después ha dejado de leer para decirle a los diputados populares, mirándoles a la cara, que lo que hacen es "inyectar odio" y les ha pedido la misma coherencia y lealtad que, en su opinión, los socialistas practicaron cuando no criticaron los casos ocurridos durante el Gobierno de Rajoy.

Se niega a hablar del cese del jefe de la UCO

Grande Marlaska se ha negado a hablar sobre el cese del Coronel Jefe de la UCO en esta comisión, explicando que pedirá la comparecencia a petición propia en la comisión de secretos oficiales porque el asunto todavía se encuentra en periodo de recurso. El presidente de la comisión, Rafael Merino, diputado del Partido Popular, se lo ha afeado y ha dispuesto un cambio en el orden del día. Ambas cosas han sido duramente criticadas por todos los grupos menos el PP.

El ministro del Interior ha explicado pormenorizadamente todas las medidas que su departamento ha llevado a cabo en materia de inmigración, en los dos meses que lleva en el cargo. Ha presumido de haber recuperado la cooperación internacional en este tema y de haber conseguido que la UE se haya comprometido a financiar "evitar la inimigración ilegal".

Saca pecho por su política de inmigración y sigue anunciando el fin de las concertinas

El ministro del Interior ha subrayado que no van a permitir "una inmigración violenta" y ha explicado, pormenorizadamente, todas las medidas que su departamento ha llevado a cabo en materia de inmigración, en los dos meses que lleva en el cargo. Ha presumido de haber recuperado la cooperación internacional en este tema con países como Senegal y de haber conseguido que la UE se haya comprometido a financiar las medidas "para evitar" la inmigración ilegal. Ha anunciado que sigue dispuesto a eliminar las concertinas para cambiarlas por medidas no lesivas y ha atacado al PP, también por este asunto, por lo que no han hecho en materia de inmigración, cuando el problema es anterior a la llegada de los socialistas al Gobierno. Denuncia que el número de ilegales que llegan por el Estrecho a España lleva desde el 2016 aumentando más del 100% cada año.