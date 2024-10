Un grupo de activistas lanza pintura roja a Pilar Rahola por "su complicidad con el genocidio de Israel"

Un grupo de personas lanzó la noche del pasado martes pintura roja sobre Pilar Rahola para criticar su conocido posicionamiento a favor de Israel en el conflicto de Oriente Medio "por su complicidad con el genocidio en Palestina", según informó la organización izquierdista Horitzó Socialista en su cuenta de Twitter. El lanzamiento de pintura tuvo lugar en el municipio de La Garriga (Barcelona), donde Rahola acudió para dar la conferencia inaugural de la Fundación Universitaria Martí L'Humà. Pese al ataque, Rahola pudo terminar su intervención tras limpiarse, según infromó ella misma en la red social X.

"Sé lo que es el fascismo. Mi familia sufrió la violencia del fascismo de derechas y de izquierdas. Nunca me callarán. Soy una ciudadana libre en un país libre. Hoy tampoco lo han conseguido, me he quedado y he dado la conferencia. Ante la intolerancia, la palabra libre", advirtió Rahola en sus redes sociales.

Sé el q és el feixisme. La meva família va patir la violència del feixisme de dretes i d’esquerres.

No em callaran mai. Sóc una ciutadana lliure en un país lliure. Avui tampoc no ho han aconseguit. M’he quedat i he donat la conferència. Davant la intolerància, la paraula lliure — 🟦 Pilar Rahola (@RaholaOficial) October 8, 2024

#ÚltimaHora | Omplen de pintura vermella a Pilar Rahola per denunciar la seva complicitat amb el genocidi a Palestina.



A un acte a La Garriga (Vallés Oriental), després de l’acció, li han assenyalat que “està tacada de sang”. pic.twitter.com/IFSAmt1ZI2 — HORITZÓ (@HoritzoS) October 8, 2024

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha condenado "sin paliativos la acción violenta y vandálica" sufrida este martes por la periodista y escritora catalana Pilar Rahola durante una conferencia en La Garriga (Barcelona).

"La FCJE defiende la libertad de expresión y denuncia los actos violentos que pretenden silenciarla. Todo nuestro apoyo y solidaridad con Pilar Rahola", ha manifestado la organización en un comunicado, recogido por Europa Press.