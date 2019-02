La iniciativa del PP de volver a penalizar la convocatoria del referéndum -que llega, precisamente, en pleno juicio a los líderes independentistas por el 1 de Octubre- ha provocado el rechazado, casi unánime, del resto de grupos políticos, a excepción de Ciudadanos. Los 'populares' pedían deshacer la reforma del Código Penal del 2005 -aprobada por el Ejecutivo de Zapatero- a pesar de que en los años de Gobierno de Rajoy no la habían modificado.

La encargada de explicar la posición de la formación ha sido su portavoz en la Cámara Baja, Dolors Montserrat, que ha defendido que "recuperar el delito de convocatoria de referéndum ilegal es inexcusable para recuperar las libertades de los catalanes y de todos los españoles". La conservadora ha acusado al PSOE de "blanquear el golpismo" y ha afirmado que la ruptura entre el Gobierno y los partidos independentistas es "puro teatro electoral".



Tras la intervención de la 'popular', el resto de partidos han fijado su posición. El diputado de Compromís, Enric Bataller, ha criticado que en este supuesto se pida más pena de cárcel (entre tres y cinco años) que para casos de violencia contra la pareja o expareja. "¿Cuál es su orden de valores?", ha planteado el valenciano.

Los partidos catalanes han entendido que el PP les estaba dando la razón en cuanto a que el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo es un juicio político. "Nos da la razón en que la celebración de un referéndum no es ilegal y reconocen que el juicio del procés es una farsa, sin base legal y contra la disidencia política", ha aseverado la diputada de Esquerra Republicana, Carolina Telechea. "Excusatio non petita, acusatio manifesta. Se supone que tenían bien atado el tema catalán, no tendrían que presentar nada, ¿o no?" ha señalado el representante del PdeCat.



El único apoyo de Monsterrat -además del diputado de Foro Asturias- ha sido el de Ignacio Prendes, responsable del área de Justicia de Ciudadanos, que ha afirmado que la democracia "debe defenderse de sus enemigos" y que se deben poner "los instrumentos" para ello; aunque también ha criticado que el PP "llega un poco tarde" con esta proposición. "¿Dónde estaban ustedes mientras a su gobierno le preparaban dos consultas ilegales?", les ha inquirido.



Jaume Moya, diputado por Unidos Podemos, ha acusado a los 'populares' de oportunismo. "A una semana de la disolución de la Cámara, afrontan esta proposición con una mentalidad puramente electoral y adelantan cuales van a ser sus ejes de campaña". Además, ha señalado que la proposición es una "buena noticia" porque convocar un referéndum "no es delito". "No lo fue el 1 de octubre, no lo es hoy ni lo será mañana".



La última intervención le ha correspondido a Juan Carlos Campo, diputado del PSOE: "No encontraré un solo argumento que me permita reformar el Código Penal - ha subrayado- pero cerraba los ojos y me veía en la plaza de Colón". El socialista ha remarcado que "dialogar no es ceder" y que el PP "confunde el castigo del delito con la solución del problema".