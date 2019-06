Los grupos envían casi 350 preguntas al Gobierno en el primer mes de actividad parlamentaria

El Congreso de los Diputados se constituyó el 21 de mayo, después de renovar a sus parlamentarios tras las elecciones generales del 28 de abril. Un día después, el 22, los nuevos diputados comenzaron a remitir preguntas al Gobierno, a pesar de estar en funciones. Esta herramienta es una de las que dispone la Cámara para ejercer su función de control al Ejecutivo.

Los diputados remiten a la Mesa del Congreso preguntas para que el órgano las califique y las envíe al Gobierno, que tiene un plazo determinado para contestar por escrito a las cuestiones planteadas. Además de esta iniciativa, existen otras para cumplir con esa función de control atribuida al Parlamento. La más conocida es la sesión de control, donde los diputados realizan preguntas a los ministros y al Presidente en Pleno.

En este primer mes de vida de la XIII Legislatura, la Mesa ha recibido y calificado un total de 347 preguntas con respuesta escrita dirigidas a La Moncloa y a los distintos Ministerios. La presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, habilitó esta función amparándose en una sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2018.

En febrero de 2016, cuando el socialista Patxi López presidía el Congreso, el PSOE solicitó la comparecencia del ministro de Defensa en funciones en comisión para que detallara los acuerdos adoptados en la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que se había celebrado unos días antes en Bruselas.

El Ejecutivo de Rajoy se negó a someterse al control de la Cámara bajo el pretexto de que, al estar el Gobierno en funciones, no había obtenido la confianza del Parlamento, por lo que no procedía que se desarrollara la función de control parlamentario. El Congreso recurrió al Tribunal Constitucional, que le dio la razón al Legislativo y estableció que, a pesar de estar en funciones, la actividad del Ejecutivo no puede quedar exenta de control.

En base a esta resolución, Batet anunció tras mantener la Mesa de la Cámara Baja sus primeras reuniones que el Congreso iniciaría la actividad de control parlamentario que le corresponde y que, por lo tanto, el órgano calificaría las preguntas registradas por los diputados. En ese momento, se habló incluso de la posibilidad de celebrar Plenos de control al Gobierno, pero posteriormente se rechazó esta idea.

De las 347 preguntas registradas por los parlamentarios, la mayoría tiene que ver con cuestiones de tipo económico, y más concretamente con el coste de distintas operaciones: desarrollo de infraestructuras, operaciones militares, dinero destinado a festividades y eventos...

El robo del pendrive de Bárcenas, un gasto reservado

Entre estas preguntas hay una del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que pide una aclaración al Gobierno sobre la “procedencia de los gastos realizados para hacer los trabajos que llevaron a la sustracción de un prendrive a Luis Bárcenas”. Aunque la “aclaración” que pide el diputado se centra en los gastos, la Mesa del Congreso ha admitido parcialmente esta pregunta, remitiéndosela al Ejecutivo sin la parte de los gastos que consulta Rufián.

El órgano le recuerda a Rufián que la información relativa a este tipo de cuestiones tiene la calificación de “secreto” y que, por lo tanto, esta información corresponde darla en la Comisión de Gastos Reservados, y no en una respuesta escrita del Gobierno a un diputado. La diputada de En Comú Podem Aina Vidal ha preguntado al Ejecutivo sobre el impacto de la subida del Salario Mínimo en el mercado laboral, así como del incumplimiento de su aplicación por parte de algunas empresas.

También se encuentran entre estas preguntas asuntos polémicos recientes, como la consideración de “jefe de Estado” que el Tribunal Supremo le concedió al dictador Francisco Franco cuando todavía no había terminado la Guerra Civil. La diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere le ha pedido al Gobierno una “valoración” sobre este asunto, aunque la Mesa del Congreso le ha pedido a la parlamentaria un requerimiento de aclaración para que detalle el contenido de su pregunta, por lo que todavía no ha sido enviada al Ejecutivo.

Las actividades del Ministerio de Defensa son una de las cuestiones más recurrentes en las preguntas de los diputados. El parlamentario de EH Bildu Jon Iñarritu ha pedido a Defensa que aclare todos los aspectos relativos a las jornadas de puertas abiertas que se celebraron en marzo en el portaaviones Juan Carlos I, que se encontraba entonces atracado en el Puerto de Getxo (Bizkaia). Concretamente, el diputado quiere que el Gobierno le detalle en qué consistieron los ejercicios y maniobras y si los aviones participaron (y con qué munición) en un ejercicio de fuego.

Iñarritu, que es uno de los diputados que más preguntas ha remitido a la Mesa, también es el autor de una pregunta sobre las elecciones municipales y autonómicas del pasado 26 de mayo. En este caso, el parlamentario de Bildu pregunta por los errores que se produjeron durante el recuento, por la responsabilidad de la empresa encargada del mismo, y por las medidas adoptadas y previstas por el Gobierno ante estos errores.