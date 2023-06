Guardiola se traga sus palabras y ahora ve "imprescindible" un acuerdo PP-Vox en Extremadura

La candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, escenificó hace tan solo una semana la ruptura de su partido con Vox en el territorio, al considerar "obsoletas" las propuestas del partido liderado por Santiago Abascal. A un mes de las elecciones generales, Guardiola ha optado por tragarse sus palabras y tender puentes con la ultraderecha como ha hecho el Partido Popular en otros gobiernos autonómicos como el del País Valencià.

El discurso de Guardiola ha pasado en tan solo una semana de no poder dejar entrar en el gobierno extremeño "a quienes niegan la violencia machista", a la imperiosa necesidad de mostrar unidad de cara a las elecciones generales con un acuerdo con la extrema derecha que se ha convertido en "imprescindible".

La dirigente del PP en Extremadura ha decidido aplazar la Junta Directiva Autonómica y el Comité Ejecutivo Regional que había convocado para este martes, "hasta una nueva fecha que será comunicada oportunamente". De esta manera, pretende "evitar cualquier crispación" que ponga el foco de la campaña de las elecciones generales en sus desacuerdos con Vox.

En el mismo comunicado, Guardiola deshace su discurso de la pasada semana y tiende la mano a Vox. "Es imprescindible el respeto, el diálogo y el acuerdo pragmático con la formación Vox en Extremadura. Compartimos una prioridad, pasar página a las políticas socialistas. Es lo que nos debe ocupar", indica.

En esta carta de la líder extremeña ya no hay amenazas de repetición electoral ni atisbos de ruptura con la ultraderecha, sino una intención de diálogo para formar un gobierno entre ambas formaciones, con una sintonía más en la línea de lo que ha ocurrido en el País Valencià, Balears o Aragón.

Ecos desde Madrid

La rectificación de Guardiola llega un día después de que la líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señalaba que no llegar a un acuerdo con Vox en Extremadura "sería una gran pérdida". Además de que supondría "perder una oportunidad única" en la región.

De esta manera, Ayuso mandó un mensaje directo a la dirección extremeña de su partido. Sea como sea, no quiere "darle al sanchismo ni un minuto más de oxígeno ni abandonar a los españoles en manos de gobiernos que sólo han creado redes clientelares para perpetuarse en el poder".

Sobre el negacionismo de la extrema derecha con la violencia machista, Ayuso ha abogado por defender "la libertad y la vida" como "principios básicos", a lo que ha añadido: "Me he encontrado con cargos sensatos en Vox que no quieren ni acabar con las mujeres ni con los homosexuales". En ese sentido, la presidenta madrileña ha defendido que la violencia de género "existe, está ahí", aunque, bajo su punto de vista, se convierte en un "negocio político" de la izquierda.