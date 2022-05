Guerra interna en el PSOE por el relato sobre Pegasus

Hoy es muy interesante ver la prensa y las televisiones, porque los distintos enfoques sobre el escándalo de Pegasus dejan entrever claramente una batalla comunicativa que se está librando a cuchillo en el seno del propio Gobierno, y más en concreto, en el seno del ala del PSOE en el Gobierno.

Y es que sí, se están peleando por ese relato porque en función de cuál sea la versión que se imponga, los responsables, y eventualmente las cabezas que habría que cortar, serían las de unos o las de otros.

Perdonadme que sobreexplique un poco lo que cuenta esto que hemos escuchado, porque aquí hay salseo. Resulta que Moncloa, por boca de Bolaños (el ministro de la presidencia, es decir, mano derecha de Pedro Sánchez) asegura que se enteraron del espionaje a los teléfonos de Sánchez y Robles hace solo unos pocos días, porque a raíz de las revelaciones del New Yorker sobre el espionaje a los independentistas decidieron examinar los móviles del presidente y la ministra de Defensa y descubrieron que habían sido infectados con Pegasus.

OKDiario, el digital de Inda, ha publicado un supuesto informe del CNI que probaría que Moncloa sabía lo que estaba pasando desde julio de 2021, hace casi un año.

Para quienes no estén familiarizados con ese argot periodístico, hacer un "off" consiste en juntar a un corrillo de periodistas y contarles una información con la condición de que no la publiquen, o al menos no la publiquen citando a la fuente con nombre y apellido. Es decir, sirve para intentar que los periodistas escriban en sus crónicas lo que tú quieres sin necesidad de hacer una declaración pública.

Bueno, pues Bolaños hace un off el lunes en el que cuenta a los periodistas, como os decía, que Moncloa se enteró del espionaje con Pegasus a Sánchez y Robles este mismo fin de semana.

Y hoy mismo la portavoz oficial del Gobierno, Isabel Rodríguez, repite este mismo mensaje ya no en off, sino en ON, en rueda de prensa. Con ese relato, Moncloa pretende poner el foco en el CNI y en particular en su directora, Paz Esteban, que todo indica que podría ser la cabeza de turco de todo este escándalo y acabar dimitiendo.

Y esta es la versión que hoy se puede encontrar en las portadas de los diarios más afines al PSOE y a Moncloa. Todos ellos ponen en el ojo del huracán a la directora del CNI Paz Esteban. Fijaos:

Portada de El País: "El Gobierno deja en el aire el futuro de la directora del CNI por Pegasus".



Portada de El Periódico: "Pegasus deja a la directora del CNI contra las cuerdas".



Portada de La Vanguardia: "la presión sobre el Gobierno arrecia y pone en cuestión a la directora del CNI. EL Ejecutivo no descarta el cese de la jefa de los servicios secretos".



Cadena SER: "El Gobierno deja en el aire su apoyo a la directora del CNI por el caso Pegasus".



Eldiario.es: "el espionaje a Sánchez apunta a Marruecos y pone en duda la continuidad de la directora del CNI". Marruecos y Paz Esteban, va con el pack completo del relato de Moncloa el periódico de Escolar.

Pero no guardéis las palomitas, que continúo. Hemos visto hasta ahora cómo Moncloa instala en sus medios afines un relato que coloca el foco en el CNI, en su directora como potencial cabeza de turco y, por elevación, coloca la presión sobre la máxima responsable del CNI, que en última instancia es Margarita Robles. Bueno, pues cuando Margarita Robles ve que Bolaños está difundiendo ese relato, decide contraatacar.

Hemos hablado con algunos periodistas que llevan muchísimos años cubriendo la información del PSOE y que nos cuentan que, cuando Margarita Robles quiere enviar un mensaje (o una amenaza) a Moncloa y a Pedro Sánchez, lo que hace es filtrar los relatos que le interesan a sus apoyos mediáticos, que como hemos visto estos días aquí en La Base, son básicamente los medios de la derecha y la ultraderecha. En concreto, nos dicen que Robles filtra a OkDiario de Eduardo Inda, a El Confidencial y a El Mundo. Y efectivamente. Atención a lo que dicen hoy estos medios de la derecha y la ultraderecha. OkDiario: "Este informe del CNI prueba que Moncloa conoce el espionaje con Pegasus desde julio de 2021".

El diario El Mundo ​dice que el CNI ya lo sabía, que avisó a Moncloa, y que además hizo un manual hace 10 meses que hizo llegar al responsable de distribuirlo entre los ministerios (es decir, Bolaños) con instrucciones para protegerse de Pegasus. Y ojo porque Robles no se queda ahí, sino que va directamente y sin contemplaciones a por Félix Bolaños: "La seguridad de los teléfonos de Moncloa depende de una unidad que era responsabilidad de Bolaños". El Confidencial: "Bolaños, responsable de la seguridad de los móviles cuando se espió al Gobierno". El Mundo: "Los móviles de Moncloa dependen de una unidad dirigida por Bolaños".