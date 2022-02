El todavía presidente del PP, Pablo Casado, ha cambiado en el último momento su pregunta al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la sesión de control al Gobierno para despedirse del Congreso. Su posible dimisión en las próximas horas sigue siendo una incógnita toda vez que el líder de la oposición ha decidido acudir al hemiciclo para pronunciar un discurso solemne con el contexto del aniversario del golpe de Estado fallido del 23F de fondo.

"Entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros, todo para servir a España y a la causa de la libertad. Este es el futuro de nuestros hijos y que debemos construir todos juntos", ha sostenido Casado, que vive las horas más duras de su vida política tras quedarse solo después de la implosión del partido que dirige.

Además de pedir a Pedro Sánchez que se ponga "al servicio del interés general", Casado ha reiterado al presidente del Gobierno lo que le dijo durante el debate de investidura: "Nuestra responsabilidad era ensanchar el espacio de la centralidad para que PP y PSOE pudiéramos ganar en él, sin pactos con quienes no creen en España ni quienes atentaron contra ella. Esa ha sido siempre la trayectoria del PP".

Y es que, el presidente de los conservadores ha destacado el "pacto constitucional ejemplar" sellado en esta cámara décadas atrás. "Fuimos capaces de superar las enemistades y fracturas [...] con lealtad y gratitud a los que nos han precedido. La concordia y la reconciliación han guiado desde entonces la vida de todos los españoles frente al rencor y la ira. España se encontró a sí misma y encontró su lugar en el mundo, conquistando la libertad y la prosperidad", ha sostenido.

Asimismo, Casado ha querido dejar deberes a los nuevos componentes de la dirección popular, que serán elegidos en un congreso extraordinario: "En esta época tan difícil, al final de una terrible pandemia, nuestro deber es devolver la tranquilidad a los españoles, la esperanza a nuestras familias y la ilusión a los jóvenes", ha reflexionado en una intervención que ha terminado con una ovación por parte de su grupo parlamentario, a pesar de que también le ha dado la espalda en estas últimas horas de agonía.

Sánchez rechaza un adelanto electoral

"Desde la diferencia y la discrepancia", el presidente del Gobierno ha deseado a Casado "lo mejor en lo personal". También, en su respuesta al líder popular ha afeado la actitud de la oposición mostrada a lo largo de estos dos años de legislatura, ya que se ha instalado en la "desclasificación constante", negando la propia "legitimidad del Gobierno".

"No vamos a actuar así, tenemos muy claro cuál es nuestra responsabilidad con España y los españoles, que necesitan estabilidad y recuperación económica", ha afirmado Sánchez para después volver a confirmar que el Gobierno no va a adelantar las elecciones. "Competiremos en base a nuestros méritos y no en base a las debilidades de los adversarios", ha zanjado Sánchez.

Tras escuchar estas palabras, Pablo Casado, de nuevo entre aplausos, ha abandonado solo y rápidamente el hemiciclo, perseguido por el secretario de Comunicación, Pablo Montesinos, su responsable de Organización, la navarra Ana Beltrán, y el vicesecretario general del PP, Antonio González Terol.