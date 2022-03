Con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que evoca los años más oscuros de la historia de Europa, la política exterior ha adoptado un papel protagonista en el Congreso, acaparando el foco tanto en el Pleno como en las comisiones y las ruedas de prensa, lejos del rol que hasta ahora tenía a pesar de su implicación directa en la política estatal.

Nada más lejos de la realidad. Cuando la economía española comenzaba a ver los primeros brotes verdes tras los dos años de pandemia, el conflicto bélico ha hecho saltar por los aires todas las previsiones. Y es que, tal como advirtió el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "vienen tiempos duros", ya que la ofensiva de Rusia (país que suministra a la Unión Europea el 40% del gas que consume) "va a hacerlo todo más duro y difícil y sin duda va a tener impacto en los precios".

Hace unos días, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ahondó en sede parlamentaria en la respuesta a una guerra que, según apuntó, podría durar entre cuatro y diez semanas más, tras lo que podría darse paso a una guerra de guerrillas que durase meses. La comparecencia de la titular del ramo llegó además pocos días después del primer envío por parte de España de material ofensivo a la resistencia ucraniana, algo que se repetirá en los próximos días, tal como ha reiterado Robles.

Dos semanas después del inicio de la guerra en el seno del continente europeo, los grupos parlamentarios condenaron nuevamente de forma unánime la agresión militar sobre el pueblo ucraniano y trasladaron a la ministra sus posiciones sobre los diferentes puntos clave que han puesto de manifiesto la invasión, esto es, el envío de armamento y las discrepancias en el seno del Gobierno a colación de este asunto, el refuerzo de la vía diplomática, y el papel del Gobierno de coalición en el marco de la UE y de la OTAN.

En este sentido, la diputada socialista Begoña Nasarre destacó que "España es un país comprometido con la paz y el multilateralismo", por lo que instó a todos los grupos a sumarse a la unidad. "Dejémonos de demagogias con conceptos erróneos. Estamos en un momento complicado que necesita unidad y coherencia. Nuestra fuerza es la unidad y solidaridad". Y, parafraseando al presidente del Gobierno, apuntó que España está "en el lado correcto de la historia, al lado de la paz, la legalidad internacional, la solidaridad y la democracia".

El diputado del PP Fernando Adolfo Gutiérrez, con un tono muy distinto al reflejado por la portavoz de su grupo, Cuca Gamarra, en la sesión de control al Gobierno celebrada horas antes de la comparecencia de la ministra, mostró su respaldo "para todas las acciones de las fuerzas armadas y la cooperación con la OTAN, la UE y la ONU". "La cohesión de todos los aliados es esencial y el hecho de que todos los países envíen armas contribuye a que Putin vea una unanimidad de todos los países del mundo en contra de su agresión".

Agustín Rosety, parlamentario de Vox, criticó que la actuación del Gobierno "ha carecido de la iniciativa de un actor estratégico de su talla" y subrayó la necesidad de "proceder a una urgente revisión de nuestra estrategia nacional y a un inmediato incremento del presupuesto en defensa".

Desde Unidas Podemos, el diputado Juan Antonio Delgado también trasladó a Robles su apoyo "en estos momentos duros", a pesar de las tensiones que el envío de armas generó en el Gobierno de coalición. El portavoz morado reconoció la existencia de "discrepancias", pero evitó alimentar a quienes cree que quieren "fracturar" el Ejecutivo. "Por mi parte, solo quiero subrayar que desde el 24 de febrero, Europa se la juega y ante una situación crítica, toca estar unidos como europeos y redoblar los esfuerzos y la estrategia. No se puede permitir que a estas alturas del siglo XXI, un criminal como Putin, con vínculos estrechos con la ultraderecha, devuelva a Europa a esos tiempos oscuros del pasado", remachó.

El parlamentario de ERC Gerard Álvarez pidió centrar "todos los esfuerzos en la diplomacia", aunque afeó el desarrollo de las negociaciones "opacas" entre Ucrania y Rusia, ya que las reuniones entre ambas delegaciones se realizan en "tierra hostil" (en Bielorrusia, que apoya a Putin), "sin ningún mediador europeo" y con una "promoción" que dista de los resultados que hasta la fecha han obtenido. "Ahí es donde la UE tiene que centrar sus esfuerzos y, por ende, dejar de lado las coacciones, que solo aumentan la hostilidad".

La portavoz del grupo mixto en esta comisión, Miriam Nogueras (Junts), puso el foco sobre la figura del Alto Representante para la Cooperación y la Seguridad de la UE, Josep Borrell. "No tengo claro que Europa haya tenido en sus manos evitar o no esta guerra y no sé si algún día lo sabremos, pero podemos afirmar que alguien que ha cometido muchos errores es Borrell, una persona que ha hecho de la mentira su seña de identidad. El alto representante tiene mucha información. Su trabajo es la diplomacia, pero vemos a un Borrell muy prepotente y soberbio, poco diplomático", criticó.

Miguel Ángel Gutiérrez, diputado de Cs, subrayó la relevancia de "demostrar que España es un aliado fiable", algo que a su entender se torna "complicado cuando hay opiniones dentro del propio Gobierno que van en contra de las decisiones del presidente". "Eso me preocupa porque nos convertimos en un aliado no fiable", remarcó.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, celebró la decisión de Sánchez de enviar material ofensivo a la resistencia ucraniana: "No comparto el que haya que dejar de dar armamento porque si no se envía, se va a acabar la guerra, pero también Ucrania. Por tanto, la posición de los totalitarismos y lo que pretende Putin, habrá ganado".

Al margen del apoyo armamentístico, Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu, señaló otro dilema, es decir, la vía diplomática para "salir de la agresión de Putin". "Esta situación acabará en una mesa de negociación y la única solución son las vías pacíficas", para lo que la coalición abertzale echa en falta "un mayor protagonismo" del Gobierno. También, más allá de oponerse al envío de armas, Iñarritu esgrimió que existe "peligro" en relación al control de la armas destinadas al conflicto. "Rusia es una potencia nuclear y hay un peligro constante de que este señor [Vladimir Putin], malvado y con un plan, pueda considerar que cualquier envío de armamento pueda ser un casus belli", añadió.

Previamente, el portavoz del Grupo Plural, Albert Botran, ahondó en este asunto, pues además de sus sospechas sobre el interés en las guerras para beneficiar el negocio armamentístico, apuntó otro riesgo: "Puede terminar en otros conflictos, por ejemplo en África. Y otro riesgo que implica es que termina en manos de batallones neonazis, los cuales existen entre las milicias ucranianas", zanjó.