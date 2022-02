El presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo realidad su amenaza de invadir Ucrania en la madrugada de este jueves, dando inicio a una guerra contra el país del este de Europa. Ante estas acciones, la UE y la OTAN preparan ya las sanciones más duras de su historia con el objetivo de aislar a Rusia toda vez que no está sobre la mesa el cuerpo a cuerpo militar, aunque este escenario tampoco es en absoluto descartable.

En declaraciones en los pasillos el Congreso, han sido varios los miembros del Gobierno de coalición y de los grupos parlamentarios que han condenado la agresión armada impulsada por el Kremlin, aunque otras fuerzas políticas han optado por hacer lo propio a través de comunicados y de mensajes difundidos a través de sus cuentas de Twitter.

Todos, en cualquier caso, no han dudado en pedir el cese inmediato del ataque ruso y la retirada de las tropas del territorio ucraniano. Incluido Vox, que hasta la fecha había pasado a pie juntillas sobre las pretensiones de Putin de invadir Ucrania para no incomodar a sus homólogos ultras europeos que, a su vez, son cercanos al presidente ruso.

Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y secretaria general de Unidas Podemos ha apostillado en la Cámara Baja: "Máxima preocupación y rotunda condena ante los ataques emprendidos por Rusia esta madrugada en Ucrania. La guerra nunca es el camino. Defenderemos el derecho internacional y las vías diplomáticas en el marco de Naciones Unidas para poner fin inmediato a este conflicto".

El ministro de Consumo y coordinador de IU, Alberto Garzón ha dicho: "Mi solidaridad con el pueblo trabajador ucraniano, que está sufriendo una agresión imperialista por parte de Rusia. Un ataque que vulnera el derecho internacional y los acuerdos previos alcanzados para preservar la paz".

Héctor Gómez, portavoz del PSOE en el Congreso, ha condenado el ataque de Rusia y ha expresado la solidaridad de su grupo con el pueblo ucraniano. "Esta agresión es una indiscutible violación del derecho internacional".

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, también ha mostrado el apoyo de su formación al Gobierno de coalición "en una respuesta firme y contundente con nuestros aliados UE y OTAN. Toda nuestra solidaridad con el pueblo de Ucrania en esta terrible agresión".

Vox, a través de su cuenta de Twitter, también ha condenado el ataque militar, aunque ha aprovechado la ocasión para arremeter contra la UE. "No hay que dejar de señalar el fracaso y la irresponsabilidad de la Comisión Europea. España debe exigir que Rusia detenga los ataques y avalar la solución diplomática del conflicto".

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha tachado este jueves de "sátrapa" al presidente ruso, Vladimir Putin, pero ha deseado que Pedro Sánchez "no se involucre en acciones bélicas", dejando claro que su partido no comparte "el espíritu belicista de la OTAN". "Hacemos un llamamiento a la paz y gritamos 'no' a la guerra", ha espetado.

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha respaldado "al Gobierno en la condena al ataque de Rusia a Ucrania, que requiere una respuesta contundente, coordinada e inteligente de la UE. Pido a Sánchez que la voz de España sea fuerte, decidida y decisiva en toda la respuesta coordinada que se deberá hacer ante esta agresión".

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha criticado tajantemente la "agresión absoluta" de Rusia a Ucrania. "El mundo occidental tiene que tomar una decisión; no en caliente, pero a futuro", ha señalado en unas declaraciones realizadas en el patio de la Cámara Baja. A su entender, las acciones emprendidas por Vladimir Putin obligan a Europa a "repensar su estrategia de defensa, pero también en materia económica a la hora de gestionar el suministro de material primas".

El portavoz de EH Bildu en el Senado y director de Relaciones Internacionales, Gorka Elejabarrieta, ha denunciado el ataque militar de Rusia a Ucrania: "Pedimos su cese inmediato y la retirada de las tropas del territorio ucraniano. La escalada de tensiones de las últimas semanas y este ataque militar no benefician a absolutamente nadie. Y, además, alimentan el riesgo de una guerra. Es muy grave".

Miriam Nogueras, portavoz de Junts, ha sostenido: "La tiranía de Putin debe ser duramente sancionada y esperemos que la unanimidad y el consenso de los 27 estados miembros se pueda mantener para ello. Un conflicto armado es preocupante, grave e inaceptable en el siglo XXI".

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón: "Queremos una respuesta proporcionada y autónoma de la UE, que trabaje por una desescalada del conflicto y por reducir los daños sobre la población civil. Queremos que España sea pionera en abrirse como país receptor de posible refugiados".

Por su parte, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha apostillado: "Europa tiene que tener una posición autónoma, no tenemos que ir a remolque de lo que digan los EEUU. Hay que hacer una apuesta decidida por medidas diplomáticas y condenar categóricamente la invasión y la agresión de Putin".