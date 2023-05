Guerrero, sindicalista del 'caso Butrón': "Pregunté por el despido de una compañera y me echaron a mí también"

"Me llamo José María Guerrero, delegado de la sección sindical de CGT en pacificadora Butrón. Fui despedido. Empezamos en junio-julio del año pasado un par de compañeros a reclamar [mejoras] en las condiciones laborales en que estábamos. La respuesta de mi jefe: esto es lo que hay. Si te gusta, bien; si no, estás en la calle".

Así arranca la entrevista que Público hizo en Bruselas –y que se puede ver en vídeo en esta pieza– al que podría llamarse sindicalista por accidente –lo fue por necesidad, por obtener mejoras laborales– Guerrero, que acudió a una de las sedes del Parlamento de la Unión a contar la problemática de la empresa en la que trabajaba hasta que fue despedido. Allí se vio con Miguel Urbán, de Anticapitalistas, quien lo acompaña en esta entrevista con Público, y también con representantes de Podemos, ERC, el BNG y Francia Insumisa. Para Urbán, el asunto es un claro caso de "persecución sindical".

Desde el 11 de noviembre pasado, hace casi 200 días ya, sus compañeros están en huelga por el despido del Guerrero y de otra compañera, Paqui Vilaplana y para reivindicar mejoras laborales.

En la entrevista, Guerrero detalla sus condiciones de trabajo: "Hablo de mi ejemplo. Yo como trabajador, trabajaba de noche, cobraba 830 euros al mes". ¿En qué horario? "Empezaba a las diez de la noche y salía a las siete de la mañana. Entraba el domingo a las diez de la noche y ya no descansaba, mis días libres, como decían ellos, salía ya el sábado a las seis de la mañana".

Es decir, seis días a la semana trabajando "cuando en el convenio –prosigue Guerrero– solamente pone que deberíamos trabajar 39 horas semanales. Tenemos tres pagas por convenio, pero no nos la dan y nos las hacen firmar como cobradas. Lo mismo con las vacaciones, que teníamos un mes de vacaciones y decían que no, que quince días. Y los otros quince los firmabas como cobradas o cogidas. O si no, te despedía".

"Aparte –añade el sindicalista– las horas de más que no te pagaban. Dias festivos, te pertenecía un plus, no te pagaban. A mí me pertenecía, que de eso me enteré yo hace poco, por ejemplo, en mi trabajo no hay nocturnidad, eso lo quitaron. Al ser panadero, eso lo quitaron. Pero sí te pertenece trabajar quince días de noche y quince de día. Y esos días de noche, tiene que pagar un 25% más, que no lo pagaba. Y llevo siete años de noche trabajando, sin cambiar de turno".

Esa situación, cuenta Guerrero, es lo que le lleva a él y a otros compañeros a ir a ver a su jefe y plantearle algunas mejoras. "Nosotros no planteábamos tampoco que nos lo dieran todo. Sí, es una empresa que factura muchísimo dinero anualmente, pero tampoco queremos arruinar a la empresa, pues decidimos de negociar algo, mínimo el salario. Nada. No quisieron".

El despido y la huelga

Luego vino el despido, que ha reclamado en los tribunales, porque considera que es nulo. "Decidimos afiliarnos al sindicato, a la CGT. Lo implantamos en la empresa, que tampoco quería la empresa que implantáramos a la CGT y mis compañeros me eligieron a mí como delegado sindical. Pues, ya estábamos organizándonos y hablando de que íbamos a hacer una huelga, cuando de pronto a la semana de comunicárselo a la empresa, echaron a mi compañera Paqui, que llevaba 17 años. A raíz de que echaran a Paqui, nosotros intentamos aligerar para hacer la huelga, pues, ¡lo que son los temas del convenio, que no teníamos ningún punto de nuestros derechos laborales y aparte tratar el despido de Paqui, pero la sorpresa mía ¿Cuál fue? Que cuando fui con el delegado de la UGT a preguntar que por qué habían echado a Paqui, ya me echaron a mí el siguiente lunes".

Llevan casi 200 días de huelga. Y los compañeros que la estaño haciendo, unos quince, no cobran. "Solamente de la caja de resistencia, que ahora mismo no tenemos nada. Somos trabajadores que tenemos familia, muchas cosas que pagar, somos padres de familia, algunos no lo son, pero tienen un piso que la hermana o la sobrina están viviendo con él. La verdad es que no estamos cobrando. Estamos por la caridad de la gente que ingresa algo, mínimo, en la caja de resistencia y estamos tirando".

¿Qué condiciones tendrían que darse para que se pusiera fin a la huelga? "Hemos pedido a la empresa mucho Sercla, un intermediario que haga como de juez. Y nada, no ha querido sentarse a negociar ni nada. Pedimos que cumpla la ley, es lo mínimo, que cumpla el convenio y se siente a negociar por los despedidos. Porque mi despido, creemos, que es un despido nulo", dice Guerrero.

¿Hay algún tipo de canal de comunicación abierto con la empresa o la empresa se niega a sentarse? "La empresa se cierra a negociar. Nos denunció por huelga ilegal. Era legal. Lo hemos ganado. Y ahora están las demandas, reclamación de las pagas extras de 2022 y de las vacaciones de 2022, que no las hemos cobrado", asegura.

Para Guerrero, sus problemas no son aislados. "Lo que yo sé, lo que es las empresas del Polígono, que es lo que nosotros trabajamos, están todas iguales. Tengo un compañero que trabaja allí, que gracias a nosotros le han subido 200-300 euros, porque se pone allí con un grupo de personas. De eso nos sentimos orgullosos después de tanto tiempo. Nos sentimos orgullosos de abrir la lata".

Victorias contagiosas

Para Urbán, esto es muy relevante porque, considera, "las victorias son contagiosas". "No quieren que se contagie el ejemplo de dignidad y de lucha de los trabajadores de Butrón en la comarca y fuera. Por eso es necesario apoyarles, no solo por la barbaridad, no es solo solidaridad, sino también apoyo mutuo. Si ganan ellos, ganamos el resto", afirma el eurodiputado.

"Estamos viendo –remacha Urbán– que impera la ley de la selva. Me gustaría saber dónde está la inspección de trabajo. Y qué ha hecho que después de 200 días de huelga no se haya personado. Esta empresa exporta fuera. Hay una marca de vulneración de derechos humanos. Hay un elemento que para nosotros es [clave]: La cuestión de la persecución sindical. Los empresarios viven bien sin sindicatos, o con sindicatos comprados. Había un comité de empresa en Butrón en donde el propio gerente era miembro suplente del comité. Ha habido falsificación de elecciones, y cuando llega un sindicato, en este caso, la CGT, hay un claro ejemplo de discriminación y persecución sindical".

Urbán enumera las iniciativas que baraja para apoyar a los huelguistas de Butrón: "La próxima semana vamos a abordar la votación [en el Parlamento europeo] de un informe sobre conciliación y negociación colectiva. Hay un apartado específico, una cuestión sobre la libertad sindical. Hay que hacer un llamamiento al ministerio de Trabajo para que pueda investigar lo que está haciendo Butrón. Hemos acordado la posibilidad de mandar una pregunta al Consejo y a la Comisión sobre libertad sindical y sobreexplotación. Y [tenemos la] posibilidad de meter una petición a la comisión de peticiones del Parlamento porque entendemos que se vulnera la carta europea de derechos sociales. Europa tendría que decir algo. No se puede permitir que exista el caso Butrón".