“Podría haber entendimiento con el PP o con el PSOE en función de la aritmética”

Juan Marín recibe a Público en el Parlamento de Andalucía. Viene de ganar las primarias de Ciudadanos en Andalucía, con un 67% de los votos, y repetirá por tanto como cabeza de cartel en las próximas elecciones autonómicas. Marín ha jugado esta legislatura un papel clave en Andalucía. Los 9 escaños, en un Parlamento de 109, que obtuvo Ciudadanos en las pasados comicios han aprobado tres presupuestos de la Junta y le han dado al Gobierno de Susana Díaz (PSOE) estabilidad en unos tiempos políticos muy volátiles, de cambios y giros de guión dignos de los mejores thrillers. A él, sin embargo, el título que le viene como anillo al dedo es el del clásico de John Ford, El hombre tranquilo. La entrevista se inicia con una conversación sobre memoria histórica y sobre los restos de Franco y Queipo de Llano y qué hacer con ellos. Marín defiende que se aplique la ley.

“Esta es una cuestión que a veces no se entiende. Lo único que hay que hacer es aplicar la Ley de Memoria Histórica que para eso se aprobó. Para qué aprobamos tantas leyes si no aprobamos ninguna. La ley dice que no puede estar ahí. Una de dos. O hablamos y lo hacemos de forma racional o mire usted, le mandamos con una orden judicial y nos llevamos esto de aquí. Pero claro, se tiran cortinas de humo sobre la realidad de una Comunidad Autónoma y de un país y parece que el problema es ese. El problema no es dónde descansan los huesos del dictador. El problema es realmente que aquí sigue habiendo dificultades de miles de familias para llegar a fin de mes. Seguimos teniendo un problema brutal en sanidad y educación públicas, seguimos siendo la cenicienta de Europa y un déficit de infraestructuras brutal”, dice Marín.

Estos son asuntos que tienen que ver con la dignidad democrática. También hay que hablar de ellos.

“Estoy de acuerdo. Es un tema de dignidad. Las familias de quienes fueron asesinados tienen derecho primero a saber dónde están los restos y después llevarlos a donde quieren que estén. De acuerdo. Eso es justicia. Yo quiero justicia, pero no venganza. Porque la venganza conduce a la confrontación. Es decir, aplicar la ley. ¿La ley qué dice? Que estos señores no pueden estar ahí".

¿Por qué se abstuvo Ciudadanos en la votación de la Ley de Memoria Democrática?

“Presentamos enmiendas y no las aceptaron en relación a fechas. Desde cuándo hasta cuándo. Y alguna otra enmienda. Ya tenían acordada la ley con Podemos. Pero en contra no la votamos porque hablamos de dignidad y de justicia. ¿Por qué la Junta no se atreve a entrar en la iglesia? Porque no quiere que 10.000 hermanos se le echen encima y está esperando a que la hermandad se lo arregle. ¿Para qué están las leyes?”

Le veo revolucionario.

“Me ves indignado. No entiendo que aquí estemos cuatro años estudiando leyes, debatiendo en comisión y luego cuando llega la hora de aplicarlas, nos cruzamos de brazos y el problema nos lo soluciona otro. Yo he tenido que decir que no muchas veces en mi vida”.

Sigue un resumen de la entrevista con Marín según los temas que se trataron en ella.

Primarias de Ciudadanos

"Ganar por dos tercios unas primarias ya quisiera mucha gente decirlo. La conclusión más positiva es que prácticamente 7 de cada 10 afiliados han reconocido el trabajo que se ha hecho aquí. El de mi grupo parlamentario. Han entendido las decisiones que hemos tomado. Muchas de ellas muy complicadas de explicar, pero finalmente, las han compartido. Es el mayor de los respaldos a nuestra gestión. Nuestras primarias, además, dan la posibilidad de participar a todos los afiliados. No se necesita ningún tipo de aval. Con 9 meses de afiliación, cualquier compañero puede presentarse. Son unas primarias muy abiertas. No todos somos igual de conocidos. Que 7 de cada 10 nos apoyen es algo que me gusta, pero también me hace ponerme las pilas para convencer a ese 30%. Podemos hacer las cosas mejor si trabajamos de la mano”.

Apoyo al PSOE

¿Se ha entendido en Ciudadanos el apoyo a un gobierno del PSOE o hay sectores que no lo han comprendido? "Ha habido gente que no lo ha entendido. Cada vez que voy por ahí me suelo reunir con afiliados. Y me lo han dicho. Alguno me ha hecho llegar su discrepancia. Que no veían este apoyo a un gobierno socialista. Yo intentaba explicarlo y cuando se lo explicas quizás es más fácil que puedan compartirlo. Había dos opciones. Volver a unas elecciones autonómicas, llevar otra vez a los andaluces a una inestabilidad que podía tener consecuencias en términos de paro, crecimiento económico. O bien, que el PSOE pudiera llegar a un entendimiento con Podemos para formar gobierno. Ante esas dos situaciones, creímos que era más positivo para Andalucía que Ciudadanos pudiera llevar a cabo la investidura con un acuerdo que supusiera mejoras para el conjunto de los andaluces y no dejar la posibilidad de que Podemos hubiera entrado en un gobierno. Le hubiera dolido la cabeza a los andaluces. Y eso ha costado trabajo, que muchos compañeros lo entendieran. Tres años y medio después, hemos pasado de una intención de voto del 2,4% a estar por encima del 20% en cualquiera de los sondeos que se hacen. Así que la ciudadanía en su conjunto lo ha entendido".

El factor Arrimadas

El pasado lunes, al día siguiente de conocerse los resultados de las primarias, acudieron a Sevilla los dos rostros de Ciudadanos, Albert Rivera e Inés Arrimadas, a arropar a Marín. ¿Considera Marín que en esa mejora en la intención de voto hacia Ciudadanos influyen ademas de la gestión propia en Andalucía otros factores externos, como la gestión de la crisis en Catalunya?

Sin duda, el trabajo de Inés en Catalunya de defensa del Estado de Derecho y de España ha beneficiado en Andalucía

"Seguro. Igual que a muchos andaluces en Cataluña el hecho de que no haya sucesiones en Andalucía también les ha influenciado para apoyar a la compañera Inés Arrimadas. A diferencia de otras fuerzas políticas, Ciudadanos nada más que tiene un proyecto para toda España. Tenemos nuestra independencia a la hora de la gestión, a nivel autonómico, pero un solo proyecto para este país. Otras fuerzas políticas tienen 17 baronías repartidas por 17 reinos de taifas. Y parece que es la lucha de unos contra otros. En el PSOE lo hemos visto. Sanchistas contra susanistas. Y dices bueno. No se trata de eso. Hay decisiones que se han tomado en Catalunya que nos han beneficiado por supuesto. Hay decisiones que en Andalucía han beneficiado también allí. Hoy no se puede entender este país sin ninguna de sus 17 Comunidades Autónomas. Inés no solo ha ganado las elecciones, sino que ha demostrado una defensa del Estado de Derecho y de España que muchísimos andaluces seguro que agradecen. Y también ocurre al contrario. Pero sin duda, el trabajo de Inés ha beneficiado en Andalucía".

¿Van a venir en la campaña?

"Ellos van a venir, igual que fuimos todos a Catalunya a apoyar a Inés. Albert se volcó en Catalunya. Yo estuve en Catalunya. Aquí tengo las puertas abiertas para todos. Me siento muy orgulloso de poder presumir aquí en Andalucía de que tengo compañeros de la talla de la valía de Inés y Albert y muchos otros, como Juan Carlos Girauta, Estoy encantado de que vengan a ayudarnos. Para nosotros es un refuerzo importante. A lo mejor a la señora Díaz no le interesa mucho que venga el Señor Sánchez a hacer campaña o a Teresa Rodríguez que venga el señor Pablo Iglesias. O Juanma, dependiendo de quien gane, si es Santamaría o Casado. En el caso de Ciudadanos, ojalá se puedan llevar aquí Albert, Inés, todos, los 54 días de campaña".

Adelanto electoral

A Marín se le supone que, al compartir decisiones con el PSOE y al haber apoyado a lo largo de la legislatura el Gobierno de Susana Díaz, acceso a información privilegiada, pero él niega que la tenga, al menos al respecto del tan manido adelanto electoral. ¿Cree que lo va a haber?

"Sí. Lo creo".

Pero, ¿tiene información o es lo que le dice su olfato?

Creo que va a haber un adelanto. Me baso en los movimientos que estoy viendo. A Díaz se le pueden complicar sus intereses

"Me baso en los movimientos que estoy viendo. Las decisiones que Sánchez está tomando están perjudicando mucho a Susana Díaz y a sus aspiraciones. Además de eso, hay un calendario judicial encima de la mesa que es una espada de Damocles que, en cualquier momento, pasadas las navidades puede, digamos, tener su efecto. Además, encima de la mesa tenemos ahora asuntos como el de la Faffe, y las tarjetas black. Y están los presupuestos del 19 y el techo de gasto, la financiación autonómica se le puede complicar en Andalucía. Por tanto, a Susana Díaz se le pueden complicar sus intereses y los de su partido y no va a necesitar excusas, porque no las tiene, para ir a elecciones. Podría decirnos que la excusa es que no hay presupuesto. Pero lo hay aprobado hasta final de año. Que no hay estabilidad. Pero hay estabilidad en Andalucía. Lo acabamos de ver. No hay motivo para poder adelantar. Pero una vez más, Susana Díaz va a mirar el calendario del PSOE, no el calendario de Andalucía a la hora de darle al botón".

¿Es usted partidario del adelanto?

"Los ciudadanos nos eligen para 4 años y deberíamos de cumplir el mandato, aunque haya quien me diga que el adelanto me interesa a mí y a Ciudadanos. Pero no es una cuestión de eso. Es que hay 35.000 millones que ejecutar de aquí hasta el 31 de diciembre para mejorar la calidad de los servicios públicos, mejorar las infraestructuras, para dar respuesta a los emprendedores, a los autónomos, a los agricultores. Hay tantas cosas que hacer y tenemos un presupuesto aprobado y en ejecución que de verdad yo creo que es contraproducente frenar ahora el crecimiento de una Comunidad que genera empleo y crece por encima de la media nacional. Igual que pienso que nadie se tiene que rasgar las vestiduras por hacer una comisión de investigación: es que vienen a por mí. Debería ser lo normal".

Comisiones de investigación y Faffe

"Esta legislatura ha habido una comisión de investigación, que impulsó Ciudadanos y que presidió mi compañero Julio Díaz. En ella, Podemos e IU indultaron al PSOE, al que tanto criticaban. Dicho esto, si tiene que haber una más o 20 más qué mas da. No se le puede tener miedo a eso. En relación a la Faffe, nosotros hemos registrado una solicitud de comparecencia del consejero. Y si no nos convence con sus explicaciones, pues pediremos la comisión y que venga no solo el consejero, sino los técnicos, los funcionarios, todas las personas que pudieron intervenir en ese presumible fraude en las tarjetas con dinero público para irse a un puticlub".

¿Qué pretende investigar esa comisión?

"El uso fraudulento de las tarjetas, las cuentas de las tarjetas de la Faffe. La comisión tiene que ser sobre algo específico, sobre las tarjetas que había en la Faffe. Si había más tarjetas, quién se benefició del uso de estas tarjetas, si es verdad, como se ha escuchado, que hubo un gasto y que este señor luego lo restituyó. ¿Quién lo conocía? ¿Quién lo destituyó? Eso es lo que se habla en la comisión. Y cuando eso termina, se hace un dictamen. Y ese dictamen lo hace el presidente, Se lo da al resto de los grupos. Se trae al pleno. Fue lo que hicimos con la formación. Pedíamos la responsabilidad política del PSOE. Y de señores como Chaves y Griñán y Viera, pero IU y podemos indultaron al PSOE".

No se trata de dinero. El gasto en un puticlub con una tarjeta de la Junta, es éticamente insostenible

"No teníamos ni idea de las tarjetas. Porque esto está en los tribunales desde el año 2010 y quien únicamente tiene información es el Gobierno y el PP, porque están personados en el caso. Y, durante ocho años, el PP no ha estimado conveniente que compareciera aquí nadie ni que se pusiera en marcha una comisión. Quienes pudieron destapar esto era el Gobierno o el PP. Ahora es cuando nosotros estamos dándonos cuenta del volumen que puede alcanzar una situación como esta. Que ya no es una situación de dinero. Un euro, 15.000 euros. Esto éticamente es insostenible. Y si hay que tomar responsabilidades, pues habría que hacerlo. ¿Esas consecuencias cómo podemos nosotros determinarlas? O por una sentencia o porque estuviéramos en la causa personados".

El funcionamiento hoy de la administración

Los hechos de la Faffe se refieren al año 2010. Hoy la Faffe está extinta. ¿En estos tres años han detectado algún funcionamiento extraño de la administración andaluza? ¿La administración andaluza funciona mejor ahora que en el año 2010?

"Hemos fiscalizado la gestión de la administración. Eso sí lo hemos hecho. Nosotros tenemos fiscalizadas las partidas. En qué se esta gastando el dinero, en qué no, ese trabajo lo hacemos. A lo mejor otros grupos políticos no lo hacen. Nos cuesta, porque somos poca gente, pero nos molestamos. Esa información se la pido a la oficina de control presupuestario. No al PSOE. Lo hacemos por escrito directamente en la oficina. Nos ha llegado hoy la del mes de junio. Yo ahí veo las partidas y si detecto que de aquí aquí hay un nivel de ejecución extraño, lo llevo a la mesa que tengo con el PSOE de evaluación de los acuerdos. Y pregunto. ¿Cómo es que se ha ejecutado esta partida de 125 millones y solo se han sacado órdenes por 49 millones? Y me tienen que dar explicaciones. Esto que yo sepa no lo hace ningún grupo político".

¿Y le dan las explicaciones?

"Claro. Y hay veces que me tengo que reunir con el consejero o consejera para que me entregue la documentación".

Hacen una labor de control.

¿Me pueden engañar? Sí, pero es más difícil. Al menos en las partidas que miramos es muy complicado que nos engañen

"Claro. Es mi obligación. Dentro de todo lo que es la Junta ¿Pudiera haber alguna cosa? Pues no lo sé. Pero, al menos yo, en la parte que corresponde a los acuerdos que tenemos firmados, eso lo fiscalizamos uno por uno. Te puedo decir ahora mismo el grado de ejecución de las partidas presupuestarias a 1 de junio del presupuesto 2018 que acordamos Ciudadanos y PSOE. Esto es un trabajo, ahí tengo a dos personas, a Dani y a Nuria, nada mas que para eso. Nosotros somos oposición que hacemos aportaciones a unos presupuestos, y tenemos que fiscalizar si eso se está cumpliendo o no. IU cambiaba su voto por tres consejerías y se olvidaba de la fiscalización. Lo mismo le pasó al PA. No, hombre no. Yo te doy mi voto y mi confianza y llego a un acuerdo contigo y ahora eso que has firmado me tienes que dar cuenta de si lo estás cumpliendo o no y no me fío de ti. Se lo pido a la administración. Y algunas veces se han retrasado, como la última vez, porque tenía el debate con la presidenta. Pero cuando los tengo, comparo ¿Me pueden engañar? Sí. Pero es mas difícil. Al menos en las partidas que miramos es muy complicado que nos engañen.

Relaciones con el PP

Nos han visto como enemigos. Eso ha sido un error. Nosotros tenemos un espacio político de centro, mucho mas moderado que el del PP. Nos han tenido desde el minuto uno como un enemigo porque pensaban que les quitábamos votos y escaños. El enemigo no ha sido el PP, si no la situación en la que Andalucía se encuentra. Cuando hemos querido hacer cosas con ellos, el IRPF, el impuesto de sucesiones, nos han dicho que no. Nos han dejado solos. Con la financiación autonómica, nos han dejado solos. Eso ha sido un error de concepto del PP, no vernos como un aliado. Con Juanma Moreno en particular, mi relación es muy buena, muy cordial. Ayer (el martes) me llamó para felicitarme por el resultado de las primarias. Y ahora hemos estado un rato hablando ahí fuera en el parlamento.

También entiendo que tiene una situación complicada. En su partido tiene muchos problemas internos. Tiene un sector muy crítico que le pide que sea muy duro conmigo y con Ciudadanos y ahí, bueno, entra el juego de la política y tenemos nuestras diferencias. Y es cierto que cada vez que hemos planteado una iniciativa han intentado pisárnosla y dinamitárnosla. Han hecho un juego ahí valiéndose del reglamento y de las artimañas, un juego maquiavélico. Cada vez que me han planteado una iniciativa, si ha entrado en lo que pensamos, la hemos apoyado. Pero al revés, no.

Relaciones con el PSOE

A Susana Díaz la veo más distante, más alejada. Yo hablo más con el vicepresidente que con ella. Eso sí, cuando ha habido que hablar algún tema importante, lo hemos hecho y bien. Ahora la estoy notando un poco más alejada. Desde hace un par de meses. No sé por qué. Sinceramente, nosotros no hemos cambiado nuestra manera de trabajar. Sí es cierto que legítimamente tenemos derecho a ganar unas elecciones en Andalucía y que ella nos puede ver como un rival mucho más serio que como nos veía hace unos meses. Ahí están los datos de los sondeos. Me ha extrañado que no me mandara un mensaje para felicitarme. Sí lo ha hecho Teresa, Juanma, pero ella no. Antonio Maíllo tampoco lo ha hecho. Me ha extrañado además porque Juan Cornejo y Mario Jiménez sí lo han hecho, sí me han mandado el mensajito. Y también los consejeros, las consejeras. He echado en falta esa deportividad.

Le doy mucha importancia a las relaciones personales y en este caso he echado de menos ese: Oye, felicidades

A pesar de las diferencias políticas e ideológicas, nos une un trabajo común a todos. Si encima aquí nos llevamos mal. Oye. Yo no digo que tengas que ser mi amigo, mi amiga. Yo me voy de cervezas con mis amigos. Pero si dentro del ámbito parlamentario nos llevamos mal… Creo en la cordialidad y el respeto que tenemos que tener el uno con el otro. Yo valoro mucho el trabajo que hacemos aquí. Tocar el botón, darle al sí, al no, una abstención va en contra algunas veces de lo que tú algunas veces podrías pensar, pero es una decisión de partido. Le doy mucha importancia a las relaciones personales. A mí me han dicho algunos portavoces cosas muy gruesas y no se las he tenido en cuenta. En este caso he echado de menos ese: Oye, felicidades.

Escenarios postelectorales

Hay muchos escenarios posibles. Está también el de que ella elija a Podemos como compañero de viaje, como ha hecho Pedro Sánchez en Madrid. Estamos hablando de previsiones, pero yo sí creo que hay una línea roja a la hora de sentarnos a hablar de un futuro gobierno en Andalucía. Y esa linea roja pasa por la defensa del Estado de Derecho, del marco constitucional y del respeto a las decisiones judiciales.

En cualquier escenario posible, descarto a Podemos porque no estoy de acuerdo en que este país se rompa en 17 pedazos

Y ahí solo encuentro dos posibles grupos con los que hablar. En cualquier escenario posible yo sí descarto a Podemos o a Unidos Podemos, o como vayan a llamarse al final de cara a las elecciones. Pero lo descarto por una razón muy sencilla. Yo no estoy de acuerdo en que este país se rompa en 17 pedazos. En que el Estado de Derecho y las instituciones no se respeten y en que las decisiones de los jueces se pongan permanentemente en cuestión, como están haciendo. En este caso, en Catalunya. No estoy de acuerdo con quiénes quieren privilegios para unos cuántos O con quienes quieren mas de lo mismo, como hemos visto con el dedazo en RTVE de estos días. Veo a Podemos en esas posiciones y no puedo entrar en el marco de sus posicionamientos políticos. Estamos mas lejos de Podemos que el propio PP. Hay dos Podemos en Andalucía, a pesar de que Teresa haya ganado con el 75%, a quien he felicitado, por cierto. Pero aquí en el Parlamento se vislumbran dos Podemos, uno mucho más moderado, no hay más que verlo en las intervenciones, y otro más antisistema, más populista, más separatista, en la línea de los independentistas catalanes y las CUP y compañía. Va a ser prácticamente imposible que podamos sentarnos.

El PP, PSOE y Ciudadanos tenemos muchas cosas en común. Podría haber entendimiento en función de los resultados, de la aritmética, de quién pueda gobernar Andalucía. Por supuesto, mi aspiración es ser presidente, pero sé muy bien donde nos movemos. Podemos ser primera fuerza, segunda o tercera. Y en el marco de esas negociaciones, de los acuerdos y el consenso podría hacerse un gobierno estable de dos fuerzas políticas, o una respaldada también por otra, que no quisiera pactar con Podemos. Hay muchos escenarios que podrían producirse en Andalucía y eso es lo interesante. Los andaluces no habían tenido la oportunidad de ir a unas urnas teniendo la opción de que tres fuerzas puedan presidir la Junta y puedan llegar a acuerdos entre ellas. Siempre era el PSOE con alguien más o el PSOE solo. Ahora ese escenario se ha abierto. Y es muy interesante. Y ahí cada uno tendremos que jugar nuestras bazas, habilidades, y herramientas.