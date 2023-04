Hacienda congela las cantidades de las subvenciones que pagará a los partidos políticos por las elecciones del 28M

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la orden de Hacienda, firmada por la ministra María Jesús Montero, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos originados por las candidaturas en actividades electorales para los próximos comicios locales.

En las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, los partidos políticos ingresarán 270,90 euros por cada uno de sus concejales que resulte elegido y 54 céntimos por cada voto que obtengan en los municipios donde consigan al menos un edil, pagos que se harán vía subvenciones y que el Ministerio de Hacienda mantiene congelados desde 2015.

Hay que remontarse a las municipales del año 2011 para ver una subvención superior a la actual. En aquel año, el Estado pagó a los partidos 276,86 euros por concejal electo, mientras que repartió 55 céntimos por cada voto, apenas uno más que en la actualidad.

También, y como es habitual, el Estado subvencionará a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones los gastos electorales que tengan por el envío directo y personal a los votantes de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral, aunque con la condición de cumplir una serie de reglas.

Hacienda abonará 23 céntimos por elector en cada una de las circunscripciones en las que se haya obtenido representación en las corporaciones locales de que se trate siempre y cuando la candidatura de referencia hubiese presentado listas en el 50% de los municipios de más de 10.000 habitantes de la provincia correspondiente y haya obtenido, al menos, representación en el 50%.

Límite de gasto

Las formaciones tendrán que someterse a un límite en sus gastos electorales, un tope que "será el que resulte de multiplicar por 0,11 euros el número de habitantes correspondientes a las poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada partido, federación, coalición o agrupación", según explica el BOE.

Además, Hacienda precisa que por cada provincia, aquellos que concurran a las elecciones en, al menos, el 50% de sus municipios, podrán gastar adicionalmente otros 150.301,11 euros por cada una de las provincias en las que cumplan la citada condición.

Las subvenciones por concejales y votos obtenidos, que están reguladas por la Ley Electoral, no se actualizan porque la Ley de Desindexación de la Economía de 2015 establece que no lo sean "en virtud de índices de precios o fórmulas que lo contengan" salvo en excepciones que "no serían" aplicables en este momento.