Hana Jalloul: "Sánchez quiere mandar un mensaje de refuerzo y renovación que necesita la Internacional Socialista"

La programación de esta semana ha comenzado con el XXII Congreso de la Internacional Socialista de Mujeres. ¿Cuáles son los objetivos de esta organización?

Principalmente promover los valores socialdemócratas. Hay partidos de distintos signo, son mujeres de distintos continentes y es muy interesante. En este Congreso cambian además los cargos orgánicos. La presidenta sale después de ocho años, Ouafa Hajji, que es marroquí. Se ha postulado solo una presidenta, Janet Camilo, de República Dominicana. Se renovarán las vicepresidencias también. Son cambios importantes. La organización defiende principalmente los valores de las mujeres, se han presentado ideas como copresidencias en algunos comités temáticos de la IS. Tienen muchas propuestas en favor de la paridad. En definitiva, luchar porque la mujer tenga una representación importante en los puestos orgánicos.

Supongo que es muy interesante compartir perspectivas políticas sobre igualdad con mujeres tan diversas y de diferentes procedencias

Claro. Se juntan muchas mujeres de varios continentes, de muchos partidos. De países en situaciones muy complejas, incluso en guerra. Es una buena ocasión para que se junten las mujeres, compartan experiencias y se conozcan. La verdad es que es una organización muy afable.

Llegamos ya al viernes, donde empieza el Congreso de la IS propiamente dicho. El principal titular que ya sabemos es que Pedro Sánchez se convertirá en el presidente de la organización. ¿Qué importancia y qué significado tiene esto?

"Tener un presidente español en una organización que ha tenido presidentes como Willy Brandt o Antonio Guterres es un honor"

Sería el primer presidente español de la IS. Somos un partido con grandes valores socialdemócratas. La IS es una plataforma con muchos partidos socialistas, laboristas y socialdemócratas. Hasta ahora no ha tenido mucha visibilidad, ha estado unos años de capa caída y hay que reforzarla. Sánchez quiere dar ese mensaje de refuerzo y renovación que necesita. Hay también otra nueva candidata a la secretaría general de la IS, Benedicta Lasi, de Ghana. Es un mensaje al mundo, de diversidad, inclusividad e internacionalismo. Para nosotros es muy importante, tener un presidente español en una organización que ha tenido presidentes como Willy Brandt o Antonio Guterres es un honor.

Quería preguntar por el papel internacional que está teniendo el presidente, un tema que hemos tratado en 'Público'. Por ejemplo por una foto la semana pasada junto a los principales líderes internacionales. ¿Es el primer presidente que le da tanta importancia a la política exterior?

Pedro Sánchez ha demostrado que es un gran líder, no solo ahora. Con el tema de los fondos europeos, de la excepción ibérica, etc. Ha hecho muchas cosas que le han puesto sobre el tablero. Creo que es muy importante porque las cosas que suceden fuera tienen mucho impacto dentro. Esto se ha visto con el tope de los precios del gas. El presidente ha tenido muchos viajes internacionales, es una persona comprometida con los Derechos Humanos, es una persona que cree que hay que tener buenas relaciones con el resto del mundo. Eso es muy valorado, es un líder muy valorado fuera. Cuando estás en América Latina lo ves. Y cuando estás en Europa, mira la propia Úrsula Von der Leyen, que es de otros grupo político. Todo el mundo resalta su habilidad para tratar los temas y su gran capacidad. Es un hombre con las ideas muy claras. Eso se ha visto con las políticas que ha hecho, es un socialdemócrata convencido.

¿Cuáles son los retos principales que se abordarán en el Congreso de la IS? Las sesiones de debate internas agrupadas en cinco áreas: la paz y la democracia; la igualdad entre hombres y mujeres; el cambio climático; una economía justa e inclusiva así como el fortalecimiento de los derechos laborales y los derechos digitales. ¿Qué puede salir?



Hay que esperar para ver las resoluciones. Pero los temas de derechos digitales o laborales serán importantes. Se abordarán asuntos sobre desigualdad y sobre conflictos, como la guerra en Ucrania. Son todo temas de interés e importantes, cruciales que nos unen a todos los países que estamos en el Congreso, que nos preocupan a todos. Eso es lo importante.

¿Qué fuerza real tiene la IS?

Ahora mismo es una organización con menos peso. Han estado algunos partidos desaparecidos. La pandemia también ha influido. Pero ahora hay mucha expectación con el tema que de llega Sánchez a la presidencia. Hay mucha ilusión, eso se ve, la gente llama y pregunta. Se nota en el ambiente.

Jalloul, en otra imagen de archivo. — Eva Ercolanese

Tengo entendido que el SPD alemán no forma parte de la IS desde hace años. ¿Trabajará el presidente por recuperarlos?

Es pronto para decirlo. Ahora mismo en la cabeza tenemos un Congreso. Lo que pase más tarde ya veremos. El proyecto de futuro ya lo anunciará el presidente en su momento.

Desde el Gobierno y el PSOE se ha defendido que las ideas socialdemócratas estaban avanzando en Europa con la salida de esta crisis, ya desde la pandemia. Incluso han sido asumidas por dirigentes conservadores ¿Goza de buena salud la socialdemocracia entonces?

Sí, definitivamente sí. Es algo en lo que cree profundamente el presidente. Estamos convencidos de que debe ser así y lo hemos venido poniendo en marcha. Las medidas implantadas han sido muy positivas para la población. Nosotros en ese marco trabajamos, y en otros países igual. Incluso Boric en Chile o Petro en Colombia están asumiendo también esas ideas. Goza de buena salud la socialdemocracia, sin duda.

Ahora que menciona a Boric o Petro, desde el PSOE han apoyado abiertamente a Lula, tú misma estuviste allí en la primera vuelta. También han recibido con satisfacción los cambios en Chile o Colombia. Estas organizaciones no forma parte de la IS, pero más allá de eso el continente tiene un claro color progresista, ¿Qué importancia tiene esto en un continente como el de América Latina?

América Latina está en un momento buenísimo. Excepcional. Hay gobiernos progresistas en Chile, Colombia, Brasil...Es muy importante ver lo que está pasando ahora, cómo todo va en positivo hacia delante. Ahora tienes una serie de Gobiernos que han salido de otros muy duros de derecha como el de Duque en Colombia, el de Piñera en Chile o el de Bolsonaro en Brasil. Refleja que hay cambios en lo que la gente quiere. Porque al final la política tiene que ser reflejo de lo que la sociedad quiere y necesita. Está América Latina en eso y está ocurriendo como una ola en toda la región. Por tanto, es algo muy positivo. Nuestra relación con ellos es muy buena, estuvimos en Brasil o Colombia, tenemos un convenio firmado con Lula, otro con Colombia Humana y la relación con Boric es muy buena.

El SPD decíamos que no forman parte de la IS. Quienes sí forman parte, aunque como organización consultiva, es el Frente Polisario. La organización saharaui anunció que rompía relaciones con el Gobierno de Sánchez tras la decisión sobre el conflicto y la relación con Marruecos ¿Cómo son las relaciones con esta organización actualmente tras esa decisión?

La relación es correcta, como organización miembro de la IS. Ya vimos al Frente Polisario en el Consejo la IS que hubo en Ginebra durante el mes julio. Tienen el derecho a asistir, como miembro consultivo. Por tanto, todo respeto. Estarán presentes con toda normalidad. Son miembros de pleno derecho.

La victoria de Meloni en Italia es una advertencia para el continente? ¿Les preocupa el surgimiento de una derecha cada vez más extrema que pueda llegar a gobernar?

"Estaremos frente a este tipo de populismos de derechas que para nosotros tienen mucho de discurso y poco de gestión y eficacia"

Estos temas están presentes siempre en nuestros congresos. La IS es una plataforma progresista y siempre estaremos frente a este tipo de populismos de derechas que para nosotros tienen mucho de discurso y poco de gestión y eficacia. Veremos cómo es la gestión de Meloni en Italia pero ya hemos visto a Trump en EEUU y otros políticos de esta línea. Nosotros siempre vamos a luchar con gestión, con ejemplo. En nuestro caso en España creo que lo estamos haciendo muy bien. Estamos animados, nos preocupa lo que le pasa a la ciudadanía, por la factura de la luz. Esas son las cosas que afectan de verdad a la gente y hay que enfrentarse a esos discursos que ligan delincuencia con migración. Eso polariza la sociedad y tenemos que estar en que la población esté tranquila, que llegue a fin de mes, en no polarizar y en no hacer que haya una deslegitimación de las instituciones, que es lo que hacen este tipo de políticos. Nosotros estamos en darle decencia a las instituciones y a la política de forma general. Lucharemos contra este tipo de discursos, está claro.

La receta contra la ultraderecha es, por tanto, aplicar medidas socialdemócratas

Sí, claro, claro.