Más de medio centenar de inscritos; hasta 79 personas, han registrado sus precandidaturas en Podemos para postular a la presidencia del Gobierno frente al líder del partido, Pablo Iglesias. Al paso de las horas, la lista que iba publicando el partido morado ha ido aumentando aunque todos, exceptuando Iglesias, son caras 'desconocidas' y que no han ocupado ningún cargo de responsabilidad en la formación. En las precandidaturas al Congreso hay aún más nombres pero no hay — de momento — rostros conocidos errejonistas ni Anticapitalistas. Todo apunta a que Iglesias podrá formar una lista completa con afines y casi sin rivalidad ya que los tiempos y las exigencias del proceso no permiten que existan posibilidades reales de que ninguna de las alternativas pueda ganar.

Hasta ahora, todas son precandidaturas. Tienen que pasar por la prueba que el partido ha marcado en el reglamento: cada aspirante debe conseguir mil avales. Algo que puede que no sea fácil para muchos de ellos ya que es un número muy elevado en comparación con las exigencias de las pasadas primarias. En 2015 el partido pedía a los aspirantes ser avalados por un círculo u órgano electo, mientras que ahora deben reunir estos mil avales individuales antes del 10 de diciembre, además de ser avalados por un órgano de Podemos o por diez círculos activos. En las pasadas primarias generales, nueve listas se enfrentaron a la de Iglesias.



A partir de la medianoche del lunes se ha abierto el periodo de subsanaciones por lo que puede que muchas precandidaturas ni siquiera pasen a esta fase. El plazo para presentar las inscripciones sí que ya está cerrado, aunque las listas todavía pueden actualizarse a lo largo del martes por lo que todavía puede haber últimas incorporaciones. Del 5 al 10 de diciembre se abre el plazo para la solicitud y concesión de los avales, al igual que con las listas al Congreso. Estos inscritos deben escoger avales individuales (mínimo de 500), de órganos o de círculos.



Las listas definitivas no se conocerán hasta el 13 de diciembre por lo que no se conoce con cuál se presenta cada precandidato. Aunque, respecto a la lista de Iglesias, sí se puede hacer una idea de su formación: la mayoría de puestos y cargos de responsabilidad de Podemos cercanos al secretario general han presentado su candidatura a las listas del Congreso. Según ha podido saber Público, Iglesias ya ha cerrado los primeros números de su lista.

Como novedad, Pablo Echenique, Fran Casamayor y Óscar Guardingo se presentan al Congreso

De hecho, comparando la lista actual de diputados en la Cámara Baja y la de precandidaturas destaca la falta de diputados cercanos a Iñigos Errejón — que tampoco se presenta al ser candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid — . Hasta el momento, ninguno de ellos aparece en la lista; Pablo Bustinduy, es cabeza de lista de las europeas; o Tania Sánchez, estará en la lista para la Comunidad de Madrid; pero tampoco aparecen Ángela Ballester, Eduardo Maura, Miguel Vila, Juan Pedro Yllanes, Rosana Pastor, Sergio Pascual, Segundo González, Auxiliadora Honorato, Nagua Alba, Raimundo Viejo. La fundadora de Podemos; Carolina Bescansa, tampoco se incrito ya que anunció que dejaría su escaño el próximo 2019.

Tampoco aparecen — de momento — Rafael Mayoral, secretario de Sociedad Civil y Movimientos Sociales; Isabel Franco, la diputada que perdió ante Teresa Rodríguez en las primarias andaluzas; Meri Pita, secretaria de Plurinacionalidad y Diversidad Territorial; Mae de la Concha, secretaria general de Islas Baleares; Sofía Castañón, secretaria de Feminismo; Diego Cañamero, el andaluz y portavoz del SAT; el politólogo Manolo Monereo; o José David Carracedo, el responsable de Memoria Histórica en el Congreso. Con todas estas bajas, Iglesias no tendrá que contar con errejonistas ni Anticapitalistas en el Congreso.

Por otro lado, entre los primeros puestos acompañarán a Iglesias las portavoces del partido morado en la Cámara Baja, Irene Montero e Ione Belara; la coportavoz de Podemos, Noelia Vera y el secretario de Comunicación, Juanma del Olmo. Además, también se incorporan el secretario de Organización, Pablo Echenique, y Fran Casamayor, el secretario de Organización Adjunto.

También se proponen para mantenerse como diputados Txema Guijarro, Gloria Elizo, Alberto Rodríguez, Amparo Botejara, Ana Marcello, Ángela Rodríguez, Javier Sánchez Serna, Juan Antonio Delgado, Mar García Puig, Rita Bosaho, Carmen Valido, María Teresa Arévalo. Además, el senador Óscar Guardingo se presenta esta vez a la Cámara Baja.

Todo formado en tiempo exprés. Los aspirantes que representarán al partido en la Cámara Baja y Alta se conocerán de forma definitiva el 21 de diciembre y la convocatoria se lanzó hace tan sólo dos semanas. Un proceso que no ha estado libre de críticas ya que Anticapitalistas, el tercer sector de Podemos, ha pedido este lunes a la dirección del partido que desconvoquen las primarias por ser un modelo que genera "desafección y desgarros internos" en "una inercia suicida". Si las primarias no se paralizan, la organización tampoco participará.