Aquí en La Base hemos dicho muchas veces que, en los tiempos que nos ha tocado vivir, la información que debería servir a la gente para comprender lo que sucede ha sido sustituida por la pura propaganda de guerra. Y parece que hay quienes, desde posiciones de poder, no solo confirman lo evidente y afirman sin escrúpulos que esto es así, sino que reclaman en voz alta que lo sea todavía en mayor medida.

Por eso hoy, en lugar de comentar directamente lo que dicen los medios, vamos a hacer una excepción y vamos a analizar lo que está diciendo explícitamente uno de los tipos con más poder de decisión en la política europea sobre lo que tienen que hacer los responsables de la información que podemos leer, ver y escuchar todos los días en esta parte del mundo. Me refiero al discurso que pronunció ayer mismo, en la Conferencia Anual de Embajadores de la UE, el jefe de la diplomacia europea (o de la antidiplomacia, podríamos decir ya a estas alturas), Josep Borrell.

"La comunicación es nuestro campo de batalla. Luchamos en la comunicación. No se lo toman suficientemente en serio. Esto es una pelea". Pues más claro agua, ¿no? Es fuerte escuchar decir esto así alegremente. Pedir desde el poder europeo literalmente que se militarice la información. "Por favor, hagan más propaganda, mucha más, que todavía no están engañando y manipulando lo suficiente".

Total. Ya veis que el régimen de guerra en el que estamos inmersos tiene una pata fundamental en la degradación absoluta de la información y su sustitución por munición con la que disparar; noticias no, bombas racimo. Y no lo decimos nosotros, lo dice y lo apoya y lo pide nada menos que el jefe de la diplomacia europea.

Borrell: "Aparte de conquistar un espacio, necesitamos conquistar las mentes"

Yo, por el contrario, pienso que exhortaciones como esta de Borrell, arengando a los informadores como si fuera William Wallace enardeciendo a sus tropas antes de la batalla, lejos de cumplir la función que supongo que persiguen, contribuyen a que la gente definitivamente no pueda creerse nada de lo que le dicen en los medios de comunicación. Y nos llevan a una absoluta distopía y a asumir y normalizar un paradigma del periodismo en el que sencillamente ya no existe el derecho a la información como derecho de la ciudadanía, en el que la gente no tiene derecho a saber realmente lo que sucede y las noticias no tienen como finalidad ayudar a contextualizar y a entender las cosas, sino servir como arma de guerra.

En su intervención, Borrell añade: "Aparte de conquistar un espacio, necesitamos conquistar las mentes". Cuando lean la prensa o vean "noticias" sobre la guerra recuerden que hay unos tipos que se han propuesto literalmente "conquistar su mente". Se queda uno muy tranquilo y con grandes motivos para confiar en los medios de comunicación.

Pero en lo que toca a este lado del frente, la situación de la información es crítica. Primero se censuró por completo a los ciudadanos europeos el acceso a los medios rusos, con lo cual es muy difícil hacerse un mapa completo de lo que pasa porque estamos sometidos solo a la propaganda de guerra occidental. Porque si al menos pudiéramos escuchar las dos propagandas, yo creo que podríamos entender un poquito mejor las cosas. Pero es que ahora, hace menos de una semana, se aprobó en Europa una medida que ahonda todavía más en esa censura.

El 5 de octubre de 2022, Público: "La UE faculta a los gigantes de internet para censurar información en crisis como la guerra de Ucrania. Se trata de una medida de excepción que afecta al derecho fundamental a la libertad de expresión, pero que para la UE no parece necesitar control judicial alguno".

Esto significa que la Comisión Europea, que no es una institución democrática que sea electa directamente por los ciudadanos, puede censurar unilateralmente, sin mediación del parlamento ni de ningún juez, información en Europa en lo que se considere una "situación de crisis".

Antonio Turiel, el experto en energía que ha estado varias veces aquí en La Base, tuiteó esta noticia y dijo: "Pues con esto ya estaría, solo falta calificar así la crisis energética y yo ya no podré hacer mi tarea de divulgación". Esto para que entendamos el precedente enormemente peligroso que sienta esta decisión, ya que puede ser utilizada en el futuro con un margen enorme de arbitrariedad para prohibir la difusión de información en la UE.

Volviendo a las palabras de Borrell, yo creo que son unas declaraciones que también buscan señalar como "enemigo interno" s a cualquiera que no compre el marco del choque de civilizaciones que nos lleva a la ruina y al desastre y que plantee que la gente tiene derecho a recibir información honesta sobre lo que está pasando.