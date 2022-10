¿Hay más violencia en una huelga o en una jornada laboral normal?

Para empezar os dejo un tuit que publicó hace unos días Brais Fernández, que es un miembro de anticapitalistas y de la revista Viento Sur. Decía Brais: "Canta mucho la diferencia entre cómo tratan los medios la desigualdad en abstracto ("problema social", "los más vulnerables") en comparación a la huelga de las refinerías en Francia. La "compasión" se acaba cuando la clase obrera usa su poder estratégico como posición de fuerza".

Pues efectivamente, creo que es una gran definición de los enfoques que utiliza el poder mediático ante huelgas como las que están teniendo lugar en Francia; unos enfoques que por otra parte, para cualquier persona que suela seguir la cobertura mediática de movilizaciones sociales, no pueden resultar demasiado sorprendentes. Vamos, que veréis que es un poco lo de siempre. El primer gran marco que comparten prácticamente todos los principales medios, tanto los de la derecha como los de la progresía mediática, es "fracaso de la huelga en Francia". Fijaos. Así lo ha contado Onda Cero, la radio de los "pistoleros" de Atresmedia.

"No consiguen paralizar el país como pretendían los sindicatos". Y así lo ha contado la SER: "No tuvo el efecto que esperaban los sindicatos, no se paralizó el país ni mucho menos".

Les ha faltado decir: "tomad nota, trabajadores en España, las huelgas y las movilizaciones son siempre un fracaso y no sirven para nada". Un ejemplo más que contiene esta misma lectura del "fracaso" y también el que veréis que es el otro marco principal de la cobertura mediática sobre las protestas en Francia, un clásico: incidentes, violencia, enfrentamientos, radicales, terrorismo callejero.

Indistinguibles en eso la SER, Onda Cero, que después pasaba, como ya os anticipé, al otro marco principal sobre la protesta, que es el de la violencia. Tiene gracia además que terminaran diciendo eso de "incidentes que han quitado protagonismo a la movilización sindical". Que es como: el protagonismo a la movilización no se lo quitan los "incidentes" per se, se lo quitan los propios medios de comunicación; se lo quitáis vosotros, amigos de Telecinco, que sois quienes decidís lo que resaltáis en vuestra pieza y lo que no, y en este caso (como siempre ocurre) decidís que lo más noticiable sobre lo de Francia son las imágenes del pequeño grupo que cifráis en "200 personas" y no las demandas de las decenas o cientos de miles de personas movilizadas.

Mismo marco de la violencia, e "incidentes" como la palabra más repetida. Antena 3 Noticias; titular de la pieza en su web: "Las primeras consecuencias de la movilización general en Francia: 11 detenidos y 9 agentes heridos".

Y todas en el mismo campo semántico de combate y de guerra; pareciera que son los manifestantes franceses los que llevan "pistolas que pesen poco y sin papeles" y no los jefes de Atresmedia, que te saca esta pieza. En fin. Esto de centrar siempre la información sobre las huelgas en "la violencia y los heridos" lo tenemos muy naturalizado, nos parece perfectamente normal. Pero lo cierto, es que hay mucha menos violencia en una huelga que en una jornada de trabajo normal.