Héctor Illueca: "No va a haber otra financiación autonómica si no se produce simultáneamente una reforma fiscal"

¿De qué va esta campaña electoral?

"Hemos constatado las dificultades que conlleva gobernar con el Partido Socialista"

Para mí, lo fundamental es crear las bases para un nuevo gobierno progresista en la Comunidad Valenciana, que siga haciendo políticas en beneficio del interés de las clases medias y trabajadoras que permitan dejar atrás definitivamente el pasado del Partido Popular. Pero creemos que es fundamental un gobierno progresista con nuevas bases, un gobierno progresista con otra correlación de fuerzas, porque hemos constatado las dificultades que conlleva gobernar con el Partido Socialista.

Con esta correlación de fuerzas aspiramos a estar con más fuerza en el Govern del Botànic, y aspiramos a que el bloque alternativo al Partido Socialista tenga más fuerza.

Finalmente Pedro Sánchez le hizo caso y podrán destinarse viviendas de la SAREB a uso social.

"Hemos recorrido muchas comunidades autónomas buscando complicidades"

En efecto, yo creo que el anuncio reconoce la denominación y la trayectoria que desde la Vicepresidencia del gobierno valenciano hemos mantenido a lo largo de los últimos años. La verdad es que hemos sido perseverantes. Hemos recorrido muchas comunidades autónomas buscando complicidades en mis homólogos de otros territorios, por cierto, de todos los colores y signos político, quiero subrayar esto.

Ha sido una reivindicación unánime de la sociedad valenciana, con acuerdos al más alto nivel del diálogo social con los agentes

sociales, con sindicatos, con empresarios... Así que, efectivamente, el hecho de que las viviendas de la SAREB se abran a ser puestas a disposición de la ciudadanía me parece que es una buena noticia.

Queda mucho recorrido. Hay que ver exactamente ese stock inmobiliario, en qué condiciones está y cuál puede ser la utilidad para incorporar al parque público. Y hay que ver cuáles son los términos en los que se producen. Esa es la cuestión. Pero sin duda es una buena noticia.

Habla de acuerdo con el diálogo social, también con empresarios. No se referirá a Juan Roig.

"Fue una reivindicación unánime de la sociedad valenciana"

El diálogo social que dio pie a una declaración que yo mismo firmé, se mantuvo con la CEV, con la Confederación de Empresarios Valenciana y con los sindicatos más representativos. Pero también es importante contar con toda la sociedad civil organizada que tiene interés en el derecho a la vivienda, como asociaciones profesionales. La verdad es que fue una reivindicación unánime de la sociedad valenciana.

El vicepresident segundo de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca. — Jaime García-Morato

¿Por qué hace falta reeditar el Botànic? ¿Qué aportaría una tercera legislatura progresista en el País Valencià? ¿Cuáles serían las prioridades?

"El gran reto al que se enfrenta la sociedad valenciana en los próximos años es el cambio de modelo productivo"

Creo que el gran reto al que se enfrenta la sociedad valenciana en los próximos años es el cambio de modelo productivo. Para mí es la asignatura pendiente de los gobiernos progresistas: transitar de un modelo que es injusto en lo social y ecológico a otro modelo que sea más justo, horizontal, más sostenible y democrático, en definitiva.

El reto es incorporar a la construcción política de la Comunidad Valenciana a los verdaderos creadores de riqueza, que no son las grandes empresas como algunos están constantemente tratando de hacer ver, sino son las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, los asalariados, la economía social... Todo el mundo del cooperativismo... Ellos han de ser los verdaderos protagonistas de una democracia económica que está por construir y que ha de ser la que abra el futuro a la Comunidad Valenciana, a nuestros jóvenes, mediante la creación de empleo estable que proteja nuestro territorio y esté al servicio de las necesidades sociales.

Escuchándole, parece que le ha tomado el gusto a gobernar con el PSOE.

"El Partido Socialista nunca ha querido gobernar con nosotros, se ha visto obligado por las circunstancias"

Es complicado. Una de las cosas buenas que tiene estar en el Gobierno es que he aprendido, a lo largo del último año y medio o prácticamente dos años que llevo en el gobierno valenciano, a saber cómo funciona un gobierno de coalición con esta correlación de fuerzas. Por eso no quieren que estemos, porque luego venimos aquí y lo contamos. La gente debe de saberlo.

La dialéctica que se produce en el seno del Gobierno valenciano, también es del Gobierno de España, cuando se plantea cualquier

avance; cuando se plantea cualquier medida que afecta a las estructuras del poder es siempre la misma: Unidas Podemos empuja, Unidas Podemos trabajar para conseguir que los cambios sean más profundos, para llevarlos más lejos. Y choca siempre con la resistencia del Partido Socialista.

Aquí lo hemos visto constantemente: en la reforma fiscal, en el debate sobre las energías renovables... Lo hemos visto con motivo de la tasa turística. Lo hemos visto hace apenas unas semanas, con motivo de la aprobación del último decreto ley para combatir el acoso inmobiliario, donde llevaron la negociación al límite, impidiendo que introdujésemos obligaciones adicionales para los grandes propietarios de vivienda.

¿Cuál es la conclusión para mí? El Partido Socialista nunca ha querido gobernar con nosotros. Se ha visto obligado por las circunstancias, pero no asume de verdad la pluralidad de la izquierda y no asume que la única forma en la que va a poder gobernar en la Comunidad Valenciana es con nosotros. Y eso es lo que ha debilitado la acción de gobierno. Por eso, el reto es un nuevo gobierno progresista, pero con una correlación de fuerzas distinta, favorable a las clases medias y trabajadoras.

Hablando de pluralidad de la izquierda, en la campaña hay tres candidaturas de izquierdas, PSPV, Unides Podem-EU y Compromís. Yolanda Díaz vendrá a la campaña electoral. ¿Qué importancia tiene para usted que haga campaña a su lado?

"Aspiramos a que nos den apoyo todos nuestros referentes"

Yo creo que Yolanda Díaz representa una esperanza para muchísimas personas y en ese sentido nosotros hemos manifestado, desde el primer momento, que aspirábamos a una campaña lo más unitaria posible. Una campaña donde todos los referentes de nuestro espacio político le den apoyo a un proyecto que yo creo que está despertando ilusión en sectores muy importantes de la sociedad valenciana sin los cuales no es posible mantener el Govern del Botànic.

Me refiero a votantes de sectores como los jóvenes, sectores desencantados, sectores que creyeron que era posible transformar el país y que sigue habiendo cambios que quedaron pendientes. En ese sentido, aspiramos a que nos den apoyo todos nuestros referentes: Ione Belarra, Irene Montero, Juantxo López Uralde, Enrique Santiago,

Alberto Garzón, y por supuesto, también Yolanda Díaz. Claro que sí.

Una de las reivindicaciones de València desde hace mucho tiempo es una un cambio en la mejora de la financiación autonómica. Otra legislatura que no lo consiguen, y eso que han estado gobiernos de de allí y de aquí. ¿Un fracaso de los gobiernos estatales y autonómicos?

"Aquí hay sectores privilegiados que están excluidos de la base tributaria del país"

Lo que evidencia fundamentalmente es que no va a haber un cambio en la financiación autonómica si no se produce simultáneamente una reforma fiscal. Yo creo que esta es la verdad incómoda de la que muchos políticos no se atreven a hablar. A mí me parece que es la sombra que está detrás de todo el problema relacionado con la financiación autonómica.

El sistema es injusto. No tiene en cuenta a un tercio de la población, perjudica a la Comunidad Valenciana. Es verdad. Hay, por lo tanto,

un problema de distribución de los recursos en los territorios. Pero

yo creo que hay un problema más profundo y mucho más determinante

que tiene que ver con la escasez de recursos. Aquí hay sectores privilegiados que están excluidos de la base tributaria del país. Lo sabe toda España, que no pagan impuestos y sin un incremento de los recursos disponibles no va a ser posible, en ningún caso, un

nuevo sistema de financiación autonómica. Hay un problema de distribución de los recursos, pero no sólo entre territorios, sino también y más fundamentalmente, entre clases sociales. Esa es la

verdad incómoda.

Héctor Illueca, tras la entrevista con 'Público'. — Jaime García-Morato

Para terminar, suponiendo que se repita un gobierno progresista en el País Valencià, ¿le gustaría seguir al frente de Vivienda? ¿Cree que hay otros ámbitos de gobierno para desempeñar su labor?

"Es indiscutible que se han conseguido avances que parecían impensables en vivienda"

Yo creo que no es momento de hablar de eso. Yo creo que ahora es momento de hablar de proyecto, es momento de hablar de programa y de llevar nuestra propuesta a todos los rincones del territorio. Es indiscutible para todo el mundo que se han conseguido avances que parecían impensables en materia de vivienda. En lo que atañe a la ampliación del parque público, a la rehabilitación de barrios vulnerables o a la mejora de las condiciones de vida de la gente humilde.

Modestamente, me siento orgulloso del trabajo que se ha realizado y

que ha realizado el equipo. Dicho eso, yo creo que ahora no es el

momento en absoluto y la ciudadanía no entendería que estuviéramos

hablando de la composición del futuro gobierno. Ahora lo que toca es

afrontar la campaña y tratar de intercambiar ideas e intercambiar

propuestas para que el voto sea lo más informado posible. Y desde luego, muchísima esperanza de llegar muy lejos