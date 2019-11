La repetición electoral ha dado alas a la extrema derecha al mismo tiempo que mantiene las dificultades para desbloquear el Gobierno. Tras los comicios de este domingo y con los resultados sobre la mesa, se han comenzado a dar los primeros movimientos desde las diferentes formaciones políticas. El más destacado, el de Albert Rivera, que ha dimitido este lunes como presidente de Ciudadanos y ha anunciado que deja la política. Horas después, el exportavoz parlamentario naranja Juan Carlos Girauta ha anunciado también su retirada de la política. Así te hemos contado la resaca electoral tras el 10-N.

Baldoví pide a Sánchez que "empiece ya" a negociar la investidura y "no deje pasar tiempo de manera inútil"



El cabeza de lista al Congreso por Valencia de Més Compromís, Joan Baldoví, ha reclamado este lunes al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que "empiece ya a preparar las conversaciones" para formar gobierno, porque "lo que no puede hacer el PSOE es dejar pasar el tiempo como lo dejó pasar de una manera absolutamente inútil la pasada legislatura". Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios este lunes, tras una reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional de Compromís para valorar los resultados de las elecciones generales celebradas este domingo. El coportavoz de la coalición valenciana ha señalado que hay una "emergencia en los territorios" y en la Comunitat Valenciana y que se deben "solucionar muchos problemas", por lo que "no podemos esperar más". "Lo que tiene que hacer el PSOE, el partido más votado, es empezar ya a preparar las conversaciones para hacer un gobierno", ha defendido.



Almeida cree que Sánchez no debería ir a investidura por perder votos tras usar "torticeramente" las instituciones



El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que el presidente en funciones y candidato del PSOE a La Moncloa, Pedro Sánchez, debería renunciar a presentarse a la investidura después de "manipular torticeramente las instituciones" y haber perdido 800.000 votos y tres escaños en las últimas elecciones generales, a las que ha tachado de un "referéndum a su persona". "Pedro Sánchez nunca ha antepuesto el interés general a su interés particular y su interés particular ha manipulado torticeramente las instituciones con tal de sacar el mejor resultado electoral", ha censurado el regidor tras la celebración de un acto conmemorativo por el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín.

Girauta anuncia que abandona la política tras la debacle de Cs

El exportavoz parlamentario naranja Juan Carlos Girauta ha anunciado este lunes que se retira porque, según ha afirmado, no quiere "estar en política" sin el hasta hoy presidente de Ciudadanos Albert Rivera. "Se ha aplastado a un hombre bueno y yo no quiero estar ahí después de eso", ha apuntado Girauta en una entrevista en esRadio. El candidato número uno de Ciudadanos por la provincia de Toledo al Congreso de los Diputados y exportavoz en la Cámara Baja, Juan Carlos Girauta, se había quedado sin escaño tras los comicios celebrados este mismo domingo. Lee la noticia completa aquí.

Álvarez (Cs) califica la dimisión de Rivera de "lección de hombría histórica"



Una de las consecuencias de la debacle de Cs ha sido la pérdida del diputado por Cantabria. Y precisamente la comunidad autónoma ha registrado peores datos porcentuales que la media nacional. Por el momento, no ha habido reacciones oficiales del partido a lo ocurrido en Cantabria, salvo la que realizó el candidato, Rubén Gómez, en la noche electoral. Tampoco respecto a la decisión de Rivera de abandonar la política. Tan solo un escueto mensaje de Twitter realizado por el portavoz de Cs Cantabria y diputado autonómico, Félix Álvarez. “Hoy es un día triste para Ciudadanos, pero sobre todo para España”, ha publicado el dirigente, que ha calificado la decisión de Rivera de “lección de honradez, de honorabilidad y de hombría”, que a su juicio es “histórica”. “Gracias por la entrega, el entusiasmo y la sabiduría, amigo”, ha concluido Álvarez. Lee la crónica competa aquí.



Garicano ve a Arrimadas como una candidata "excelente" para presidir Cs



El eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, ha dicho este lunes que Inés Arrimadas sería "una candidata excepcional" y "excelente" para presidir el partido y ha opinado que la formación naranja "debe y tiene" que seguir adelante pese a la marcha de Albert Rivera. En una entrevista en Ondacero, y preguntado si piensa que la imagen de Arrimadas puede "estar tocada" para presidir el partido, Garicano ha abogado por su candidatura ya que la ve como una "muy buena líder" que "uniría a afiliados, simpatizantes y votantes". No duda el dirigente de la formación de que Ciudadanos sobrevivirá a la dimisión de Rivera y ha destacado que el partido tiene el deber de continuar tras el "mazazo" de los resultados electorales.

El descalabro de Ciudadanos complica su posición como socio del PP en Madrid



El descalabro de Ciudadanos en las elecciones generales, con la pérdida de 47 escaños, debilita su posición como socio de gobierno del PP en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, máxime cuando su aliado externo, Vox, ha logrado doblar a los naranjas sólo cuatro meses después. PP y Cs necesitan los votos de Vox tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento para aprobar los presupuestos, en cuyas negociaciones el partido de Santiago Abascal podría adoptar una posición más condicionante de lo previsto amparado en su creciente peso político en la derecha. Sin embargo, ese músculo no se traduce necesariamente en un mayor poder, ya que no tiene capacidad de condicionar desde el panorama nacional a los conservadores. Por si fuera poco, la abrupta salida del líder nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, abre una nueva incógnita: el papel que puedan adoptar a nivel nacional las cabezas visibles del partido en Madrid, Ignacio Aguado y Begoña Villacís, ante el vacío de poder en la cúpula naranja, pendiente de un congreso extraordinario que no se celebrará antes de cuatro meses, según recogen los estatutos.

El independentismo urge a Sánchez a dialogar antes de abordar su investidura



ERC y JxCat han urgido este lunes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a desbloquear el diálogo sobre Catalunya antes de abrir cualquier conversación sobre su posible investidura. Un día después de las elecciones, en las que ERC repitió victoria en Catalunya pese a retroceder de 15 a 13 escaños y JxCat subió de 7 a 8 diputados, las dos principales fuerzas independentistas han evitado ser taxativas a la hora de referirse a Sánchez y han puesto todo el acento en la necesidad de retomar la vía del diálogo. "Sit and talk" (Siéntese a hablar) es la consigna en inglés utilizada en las últimas semanas por el independentismo, desde la plataforma de movilización Tsunami Democràtic hasta el Govern de JxCat y ERC, para instar a Sánchez a buscar una solución dialogada al conflicto catalán.

Cargos del PP admiten que Vox les crea un "problema" en el Congreso porque buscará poner en aprietos a Casado



Dirigentes del PP consultados por Europa Press han coincidido este lunes en que el ascenso fulgurante de Vox les crea "un problema" en el Congreso porque el partido de extrema derecha buscará poner en aprietos a Pablo Casado, marcar la iniciativa y forzar al PP a retratarse en cada iniciativa. La mayoría de los cargos consultados por Europa Press defiende que Casado mantenga la misma línea centrada y moderada con la que el PP afrontó estas generales y que les ha permitido seguir creciendo, sin "escorarse a la derecha" como ocurrió en las generales del 28 de abril. "No hay que hacer caso a Vox ni obsesionarse con este partido porque si entramos en el juego de quién tiene la bandera más larga, nos gana siempre Vox", resume un veterano cargo 'popular'. "Tenemos que olvidarnos de Vox y hacer lo que haría el PP, como si ese partido no existiese", añade otro miembro del partido.

Coque Malla: "Jamás imaginé que un discurso tan falso y peligroso como el de la extrema derecha fuese a calar tan hondo"



Coque Malla ha escrito un largo texto en las redes sociales comentando el resultado electoral de las elecciones de este domingo 10 de noviembre. Y arremetiendo abiertamente contra Vox. "Es España un maravilloso país al que desgraciadamente también hay que reprocharle unas cuantas cosas. Pero jamás imaginé que un discurso tan conocido, tan falso, rancio y peligroso como el de la extrema derecha europea fuese a calar tan hondo como para que tres millones y pico de votantes les abriese de par en par las puertas del Congreso y les proporcionase nada más y nada menos que 52 diputados. Todavía no acabo de creérmelo 52 diputados", escribe en el texto recogido por Europa Press. Y añade: "La extrema derecha más fuerte de toda Europa, se dice pronto. En fin. Queridas y queridos niños que habéis caído en la trampa de esta gente, permitidme que con todo el cariño, me ponga un poco abuelo cebolleta: leed". "¡Leed mucho! ¡leed todo lo que os caiga en las manos! Filosofía, teatro, comedia, novela, poesía. Autores europeos, asiáticos, latinoamericanos, estadounidenses y australianos... leed", recomienda el madrileño, que acaba de lanzar su último disco, titulado '¿Revolución?'.

El gurú electoral de Rajoy: "¿Quién fue el imbécil al que se le ocurrió montar la manifestación de Colón?"

"¿Quién fue el imbécil al que se le ocurrió montar la manifestación de Colón?", se ha preguntado este lunes Pedro Arriola, asesor principal del PP en la etapa de Mariano Rajoy. En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, junto al presidente del CIS, José Félix Tezanos, el presidente del Instituto de Estudios Sociales ha relacionado la debacle electoral de Ciudadanos con esta manifestación convocada por PP, Cs y Vox contra la negociación entre Pedro Sánchez y Quim Torra. "¿Cómo le enredaron [a Ciudadanos]?", ha puntualizado el sociólogo. Esta convocatoria dejó para la historia la foto de los principales dirigentes de las tres formaciones de derechas.

Los tres partidos de derechas en la manifestación de Colón.

Abascal elogia a Rivera por su "patriotismo"



El líder de Vox, Santiago Abascal, ha elogiado a Albert Rivera por su "patriotismo" y especialmente por los años en los que en Catalunya trabajó "en defensa de la unidad de España y de las libertades". En rueda de prensa, Abascal se ha referido así a Rivera en esta jornada en la que ha dimitido como líder de Ciudadanos. Tras señalar que respeta los procesos internos de otros partidos, ha considerado que el retroceso de Ciudadanos ha sido muy importante y lo ha achacado a la "falta de claridad" del partido naranja en algunos planteamientos y a sus posiciones cambiantes. Pero sí ha querido hoy tener un "reconocimiento" hacia Rivera por todos los años en los que en Catalunya trabajó con "patriotismo" y en defensa de la unidad de España.

Más Madrid lamenta los resultados electorales que han servido de "autopista" a la "extrema derecha"



Más Madrid ha lamentado los resultados electorales, unos comicios "irresponsables" que solamente han servido para dar "una autopista a la extrema derecha", por lo que cree que ahora es más difícil que antes que se forme un gobierno "progresista". No obstante, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, el diputado de Más Madrid en el Parlamento madrileño Eduardo Férnandez Rubiño cree con sus tres diputados en el Congreso "van a contribuir lo más eficazmente posible a ese debloqueo" y cree que serán una "pieza fundamental". Al ser preguntado que si obtuvieron resultados por debajo de sus expectativas, ha reconocido que es cierto que le hubiera gustado obtener un mejor resultado pero que están "satisfechos" con su irrupción en el Congreso de los Diputados. "Vamos a atender a esas casi 600.000 personas que apostaron por el desbloqueo y avanzar por intentar salir de esta guerra que ha metido a la izquierda en una situación imposible", ha lamentado.

Monedero critica a Errejón tras los tres escaños de Más País: "¿Te ha merecido la pena?"



El cofundador de Podemos ha acusado a su excompañero de dividir a las fuerzas de izquierda. Lee la historia completa aquí.

El juez deja libre con cargos al hombre que acudió a votar con una pistola



El Juzgado de Instrucción número 4 de Amposta ha decretado libertad con cargos para el vecino de 70 años del núcleo de Poblenou del Delta, en Amposta (Tarragona), que acudió al colegio electoral con una pistola cargada en el bolsillo y con una navaja. El detenido está acusado de un delito de alteración del orden en acto electoral y tenencia ilícita de armas y deberá comparecer los días 1 y 15 de cada mes como medida cautelar, a la espera de juicio.

¿Qué pasará tras los resultados electorales del 10-N?

Vox emerge en la Comunidad de Madrid como tercera fuerza y se hace fuerte en los municipios del sur



Vox ha conseguido situarse como tercera fuerza en la Comunidad de Madrid, por detrás del PP y aprovecha el desplome electoral de Ciudadanos al conseguir un total de siete escaños, dos escaños más que en los pasados comicios del 28 de abril. Asimismo, el patido de extrema derecha se vuelve a alzar con la victoria en municipios como Arroyomolinos, Valdemoro, Ajalvir, Meco, Chinchón Aldea del Fresno, Loeches, El Álamo, Batres, Ambite, Anchuelo, Becerril de la Sierra, Fresno de Torote, Cobeña, Chapinería, El Molar, El Boalo, Camarma de Esteruelas, Campo Real, Casarrubuelos, Fuente el Saz de Jarama. Gana también Garganta de los Montes, Horcajuelo de la Sierra, Los Santos de la Humosa, Villar del Olmo, Villanueva de Perales, Villamantilla, Villamanta, Venturada, Valdilecha, Valdemorillo, Robledo de Chavela, Ribatajeada, Paracuellos del Jarama, Navacerrada, Navalafuente, Navalagamella, Navas del Rey, Nuevo Baztán.

Ábalos acusa a infiltrados de Podemos de corear anoche "Con Iglesias, sí" en la sede del PSOE



El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha acusado a simpatizantes de Unidas Podemos de colarse anoche en el interior de la sede del PSOE para "hacerse pasar por militantes socialistas" que coreaban la consigna "con Iglesias, sí", pidiendo un Gobierno de coalición entre socialistas y morados. Ábalos ha subrayado su profundo conocimiento del partido, cuyas agrupaciones y federaciones ha visitado de "cabo a rabo", y ha asegurado que no ha "encontrado a nadie" que abogue por lo que defendían estas personas anoche. "Le aseguro que no son militantes socialistas", ha contestado antes de revelar que ellos mismos, cuando les invitaron anoche a salir de la sede, "reconocieron que eran simpatizantes de Podemos". "Y está hasta grabado", ha señalado. La consigna "con Iglesias, sí" se escuchó también anoche en la calle Ferraz, cuando militantes y simpatizantes escuchaban la valoración de los resultados que hizo el líder socialista, Pedro Sánchez. Sin embargo, y a diferencia del lema "Hemos ganado, dejadnos gobernar", no tuvo amplio eco entre los allí presentes.

Feijóo: “Sánchez nos ha metido en un lío mayor del que estábamos"



El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este lunes contra el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, tras asegurar que “estamos en una situación más preocupante” que la del pasado mes de abril y ha confiado en que España “no vuelva a bloquearse” ante la “enorme inestabilidad política” del país. En declaraciones realizadas a los medios, el dirigente autonómico ha lamentado que los resultados de estas elecciones no sólo hayan sido “malos para España y para la gobernabilidad” sino que también han “pasado factura al propio PSOE y a Sánchez, que ha perdido credibilidad, centralidad y que nos ha metido en un lío mayor del que estábamos antes de las elecciones”. “Sánchez ha hecho electoralismo sin límites, haciendo unas elecciones de forma artificial tensionando la vida política para buscar votos en los extremos intentando dividir el centro derecha”, ha esgrimido Feijóo.

Garrido asegura que el hundimiento de Cs no afectará al Gobierno regional e insta a "no perder ni un minuto"



El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha asegurado este lunes que el hundimiento de Ciudadanos de este domingo no debería afectar al Ejecutivo regional, en el que gobiernan junto a PP, y ha instado a "no perder ni un minuto", a pesar de que los resultados hayan sido "dolorosos" para los naranjas. "Uno de los mensajes que nos han transmitido desde el Comité Ejecutivo es que no demos ni un minuto de pérdida de tiempo y que continuemos trabajando en los Gobiernos autonómicos en los que estamos, ha explicado Garrido durante la presentación del primer modelo eléctrico de Seat, el Mii Electric.

Bescansa reconoce que esperaba unos resultados "mejores" en Galicia



La cabeza de lista por A Coruña de Más País al Congreso, Carolina Bescansa, ha reconocido que aguardaba unos resultados "mejores" en Galicia, donde la plataforma de Íñigo Errejón se ha quedado sin representación. "Vamos a intentar ser útiles que es lo que necesita el país", ha incidido la socióloga santiaguesa, que ha lamentado que la repetición electoral haya supuesto "la fragmentación del sistema de partidos" con "una extrema derecha que hace un año no existía" y que ahora "va a tirar" de la "dinámica" del resto de fuerzas.



García Egea reivindica al PP como la alternativa y descarta una abstención a Sánchez

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha manifestado este lunes que el PP es la alternativa de Gobierno tras las generales de este domingo. "Preferimos ser la alternativa a que España se quede sin alternativa", ha señalado. Al mismo tiempo, en una entrevista en Onda Cero, ha recalcado que el PP no tiene "ninguna posibilidad de apoyar a Sánchez" y ha destacado que es "el único" que no ha conseguido llegar a un acuerdo durante las elecciones que ha vivido el país este año.

En Común urge al PSOE a aclarar si quiere un gobierno "de izquierdas" que "combata" a la extrema derecha

En Común ha instado al Partido Socialista y su líder, Pedro Sánchez, a aclarar con "urgencia" y "clareza" si quiere un "gobierno de izquierdas" con "una mayoría que lo ampare" o si, por contra, prefiere una "gran coalición" con el Partido Popular que, para Antón Gómez-Reino, supondría "un jarro de agua fría para los militantes socialistas que no quieren esto".

Iceta apuesta por un gobierno de progreso y avisa de que quien bloquee estará "votando con Vox"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este lunes que su apuesta para la gobernabilidad es un conseguir un acuerdo progresista y ha advertido a todas las fuerzas del arco parlamentario de que "quien vote 'no' a la propuesta de (Pedro) Sánchez, estará votando con Vox".

En una rueda de prensa Iceta ha subrayado que la prioridad es evitar otra repetición electoral y ha asegurado que el PSC apoyará las negociaciones que el ganador de las generales Pedro Sánchez abrirá en los próximos días, aunque ha descartado dos escenarios: "abrir un diálogo con Vox y una gran coalición" con los populares.

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, junto al líder del PSC, Miquel Iceta, durante el mitin final de campaña. /EFE

Diputados y senadores tomarán posesión el 3 de diciembre con el reto de elegir las mesas



Los diputados y senadores elegidos en las generales de este domingo tomarán posesión de su escaño el próximo 3 de diciembre, el día en que se constituyan el Congreso y el Senado en sendas sesiones plenarias con las que se abrirá la decimocuarta Legislatura. Y su primera tarea será elegir a los presidentes de ambas cámaras y a los demás integrantes de las mesas. Las sesiones constitutivas del Congreso y del Senado comenzarán a las diez de la mañana de ese primer martes de diciembre y se desarrollarán de forma simultánea, aunque cada Cámara con sus propias reglas.

En el Congreso, la sesión será presidida por el diputado electo de mayor edad al que asistirán –en calidad de secretarios– los dos más jóvenes, que se encargarán de leer los nombres de los electos y los recursos contencioso-electorales interpuestos. A priori, la presidencia volverá a recaer en manos del socialista Agustín Zamarrón, candidato por Burgos.

El Tribunal Constitucional no estudiará la suspensión de Rull, Turull y Jordi Sànchez al no ser ya diputados



El Tribunal Constitucional ha archivado por pérdida de objeto las piezas sobre la suspensión como diputados de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, y del exlíder de la ANC Jordi Sànchez, condenados por el "procés", dado que estos han perdido la condición de parlamentarios.

Los tres recurrieron al tribunal de garantías los acuerdos de la Mesa del Congreso del pasado 24 de mayo y 11 de junio que acordaban su suspensión como diputados sustentada en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dado que estaban procesados en firme por rebelión y se encontraban en prisión preventiva.

Valls apunta a Arrimadas como sustituta de Rivera, pero pone el foco en qué cambios adoptará Cs

El exprimer ministro francés y concejal en Barcelona, Manuel Valls, se ha pronunciado sobre la dimisión del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y ha apuntado a la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, como su reemplazo al frente del partido.

Para Valls no se trata solo de un "problema de personas". "Es un problema de orientación y de cambios que Ciudadanos tendrá que hacer", ha manifestado sobre la formación 'naranja' haciendo alusión a que ahora deben de analizar "las consecuencias de los resultados de este domingo". Así, en una entrevista en LaSexta ha señalado que Ciudadanos no entendió su maniobra en el Ayuntamiento de Barcelona cuando facilitó la alcaldía a Ada Colau, para que no gobernara ERC, la lista más votada en los comicios. Valls ha insistido en que buscó "salvar Barcelona para que no cayera en manos de los independentistas".

A su juicio, el error de Cs ha sido abandonar "el centro político" y pactar "directamente o indirectamente" con VOX y vetar al PSOE, pues no permitió una mayoría de izquierdas en las elecciones de abril.

El PSOE no apostará por la gran coalición y no ve otra alternativa que un gobierno progresista

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha advertido esta mañana de que su partido no apostará por la gran coalición y ha dejado claro que no ve otra alternativa que un gobierno progresista. El dirigente socialista ha calificado la situación salida de las urnas como "compleja" y de "política muy dinámica", que exigirá "mucho trabajo". Pero ha dejado claro que el compromiso del PSOE es el de "tratar de articular esta realidad compleja para plantear un gobierno de carácter progresista".

En este sentido, ha precisado que antes del domingo no había ya otra "alternativa" y ha recalcado que los socialista no van a "apostar por un gobierno de gran coalición", en referencia al PP, porque la derecha –ha matizado– "sigue sin asumir su responsabilidad". De hecho, ha culpado al PP de "blanquear" a la ultraderecha y ha afirmado que los de Pablo Casado no han sabido capitalizar los apoyos que ha perdido Ciudadanos, ya que de los 47 escaños que ha perdido la formación 'naranja', los 'populares' solo han recogido 22.

La FAPE reclama a Vox que "abandone" sus ataques a la prensa y retire los vetos a medios y periodistas

El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez, ha reclamado a Vox que "abandone la estrategia de atacar a la prensa, que retire los vetos a los medios y a los periodistas, que acepte las criticas aunque le desagraden".

Así se ha expresado Rodríguez en declaraciones a Europa Press, en las que también ha solicitado a la formación de Santiago Abascal que, "por encima de todo", como partido parlamentario, "cumpla su obligación de defender los derechos a la libertad de expresión y de información, derechos recogidos en el artículo 20 de la Carta Magna y que son los mismos que permiten a este partido y a todos exponer y defender libremente sus ideas".

IU valorará todas las opciones de acuerdo con el PSOE, pero insiste en que lo mejor es un Gobierno de coalición

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha señalado este lunes que el líder socialista debe decidir tras las generales si quiere explorar la vía de la abstención del PP o si por el contrario buscará apoyos por la izquierda, y ha puntualizado que una vez se decante, su formación valorará todas las opciones, pero teniendo en cuenta que para ellos la mejor fórmula es la de participar en un Gobierno de coalición.

Tras convocar de manera urgente la Comisión Colegiada, órgano de gestión cotidiana de Izquierda Unida, Garzón ha apuntado que aún es precipitado hablar de coaliciones, ya que quien tiene que decantarse y realizar ofertas es Pedro Sánchez. "Estamos preocupados con que pida la abstencion al PP", ha recalcado para luego hacer hincapié en que IU tiende la mano al PSOE y que este gesto permite "explorar" todas las fórmulas posibles.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón./ Europa Press

España ya no es la excepción y Vox entra en la media europea de la ultraderecha

Los votos al partido de Santiago Abascal ha aumentado 5,1 puntos porcentuales, pasando de 24 a 52 escaños. Con este repentino auge, Vox registra la quinta mayor subida de la ultraderecha europea tras la húngara, la belga, la alemana y la eslovaca, según informa Business Insider.

Con su actual registro, pese a la sorpresa generalizada causada por su irrupción, entra en el Parlamento con una fuerza similar a sus homólogos europeos. Habiendo captado alrededor del 15% de los votos este domingo, se mueve en la misma tendencia que la extrema derecha en Francia (13% en la primera ronda de 2017), Austria (16% este septiembre), Italia (17% en 2018), Alemania (12% en 2017) o Finlandia (17% este abril), tal y como recoge El País.

Albert Rivera: "El centro político existe y creo que, por responsabilidad, debo dimitir"

Albert Rivera ha anunciado su renuncia a la presidencia de Ciudadanos y ha argumentado, en comparecencia ante los medios de comunicación, que "el centro político existe y creo que, por responsabilidad, debo dimitir". El político liberal ha informado, además, que también rechazará su escaño en el Congreso de los diputados y deja la política.



Montesinos no ve posible un acuerdo con PSOE y critica a Sánchez por provocar más inestabilidad: "Debe irse"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, no ve posible un acuerdo entre su partido y el PSOE para formar gobierno asegurando que ambas formaciones tienen modelos "muy diferentes" para España. Así, ha criticado que con las elecciones generales de este domingo el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha provocado "más inestabilidad" en el país, por lo que "debe marcharse".

Así, ha defendido que los resultados de este domingo, con un PP que ha sumado 22 escaños más que en abril de este año, indican "alto y claro" que son la "alternativa moderada de centro-derecha y reformista, frente a un PSOE que ha perdido 800.000 votos y tres escaños". "Somos el gran referente, indiscutible, y alternativa de gobierno", ha enfatizado.

Pablo Montesinos delante de la sede del PP

López de Uralde afirma que "la subida de Vox es una amenaza contra el cambio climático"

El cabeza de lista de Unidas Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde, reelegido como diputado este pasado domingo, ha afirmado que los resultados obtenidos por su candidatura "ratifican el espacio del ecologismo político en Unidas Podemos" y ha advertido de que "la subida de Vox es una amenaza contra el cambio climático".

En un comunicado, López de Uralde, ha lamentado el ascenso electoral del partido de Santiago Abascal, que supone "una involución democrática y una amenaza para los derechos y libertades", pero también "para la lucha contra el cambio climático". "Corremos el riesgo de que una fuerza abiertamente negacionista pueda frenar el avance de la agenda climática", ha añadido.

Juan López de Uralde.

Torra, a Sánchez: "Es la hora, más que nunca, del 'sit and talk and democracy'"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha dirigido este lunes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para decirle que "es la hora, más que nunca, del 'sit and talk and democracy' tras la victoria del independentismo en Catalunya en las elecciones generales".

En un acto para conmemorar los cinco años de la consulta popular del 9N, ha defendido que todo el mundo debe leer y entender el resultado del independentismo: "Es la hora de que el presidente Sánchez, o el que aspire a ser presidente, se siente a hablar. Es la hora de no esconderse y hablar de soluciones reales sobre un conflicto político que no merece el menosprecio, y aún menos una no respuesta o una respuesta autoritaria".

Albert Rivera dimite de la presidencia de Ciudadanos tras la debacle electoral del domingo

Albert Rivera presenta su dimisión como presidente de Ciudadanos tras el batacazo electoral del partido, que le ha llevado a perder más de la mitad de sus diputados. Cs ha disminuido su representación en la Cámara de 57 escaños a 10. Rivera comparecerá este mediodía en la sede de su partido, en la madrileña calle de Alcalá, en una declaración sin preguntas en la que se espera que anuncie de manera oficial su renuncia.



Tezanos no dimite y dice que el CIS falló por la bajada de participación, Franco y los disturbios en Catalunya

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha asegurado que no va a dimitir y achaca las diferencias que han existido entre su última macroencuesta y los resultados electorales de este domingo a la bajada de la participación y las "variables" ocurridas en las últimas semanas, en referencia a la exhumación de Franco y los disturbios en Catalunya.

En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, Tezanos ha recordado que el CIS "no es una casa de adivinanzas" y que la encuesta que se publicó en octubre reflejó lo que "pensaban los españoles en ese momento". En concreto, según ha destacado, el 56% de la ciudadanía del país. El presidente del CIS ha indicado que la última previsión de su organismo se realizó hace 40 días y que, además, mucha de la gente encuestada aún no tenía decidido su voto.

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos. EFE/Archivo

Carmen Calvo: "Pronto haremos una oferta de diálogo"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado que quieren "tener un Gobierno cuanto antes para poder tomar decisiones importantes. "Pronto haremos una oferta de diálogo", ha recalcado la política socialista en declaraciones a la Cadena SER. "Va a haber gobierno. Para nosotros no existe otra opción. No puede haber ninguna opción que nos lleve a otras elecciones de ninguna de las maneras", ha añadido más tarde en Antena 3.



Fernando de Páramo: "Desde luego que hay que hacer autocrítica. Nosotros no vamos a poner excusas"

Fernando de Páramo, secretario de comunicación de Cs, a la entrada de la Ejecutiva: "Desde luego que hay que hacer autocrítica. Nosotros no vamos a poner excusas como han hecho otros cuando han sacado malos resultados. Los vamos a afrontar y estoy convencido de que también habrá que asumir responsabilidades. Todo eso lo vamos a discutir y a hablar hoy en la Ejecutiva".

El vicepresidente de Castilla y León: "Los ciudadanos nos han percibido como parte de un bando"

Paco Igea, vicepresidente de Castilla y León, enmarcado en el sector crítico del partido: "Hoy lo terrible no es que Cs tenga 10 diputados sino la situación de nuestro país. Aquí no se trata de si hay una o cinco cabezas que cortar, sino de hablarle a los ciudadanos de su país, y de cómo Ciudadanos va a contribuir a que salgamos de la peor de las situaciones que ha vivido. Este país necesita salir de las trincheras, tenemos una crisis territorial muy grande. Tenemos que estar a la altura", ha valorado Paco Igea, vicepresidente de Castilla y León que se enmarca en el sector crítico del partido.

Preguntado por el motivo de la debacle ha dicho que no han sido entendidos como un partido útil. "Nacimos para ensanchar el centro, nacimos para que este país no dependiera de los nacionalistas. Los ciudadanos nos han percibido como parte de un bando. Tenemos que ser capaces de analizar lo que ha pasado, errores de estrategia, de comunicación".

Rufián dice que Sánchez "pasará a la historia como un irresponsable" y le niega su apoyo por ahora

El candidato de ERC en las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha culpado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, del aumento de Vox en el Congreso: "Pasará a la historia como un negligente, como un irresponsable, como un ególatra. Los resultados del fascismo son culpa exclusiva de él".

Así se ha expresado en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que ha declarado que ahora mismo, ERC no investiría a Sánchez como presidente del Gobierno: "Ahora mismo ERC no puede votar la investidura de Pedro Sánchez. Es necesario hablar. Que nos llamen, A ver qué Sánchez encontramos".

"No votaremos a un Sánchez que se ha dedicado a criminalizar dos millones de personas y a insultar la escuela catalana y los medios de comunicación públicos catalanes", ha insistido el líder republicano, y ha aseverado que la imagen de diálogo sería muy positiva.

Almeida considera a Sánchez "el gran derrotado" de las elecciones y ve a Casado como "la única alternativa"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado que "el gran derrotado" de las elecciones ha sido el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y ha situado al presidente del PP, Pablo Casado, como "la única alternativa". "El gran derrotado de la noche es Pedro Sánchez. Los españoles han votado y han hablado claro: la única alternativa es Pablo Casado", ha escrito el regidor en su cuenta personal de Twitter.

El gran derrotado de la noche es Pedro Sánchez. Los españoles han votado y han hablado claro: la única alternativa es @pablocasado_. Enhorabuena por los resultados y a seguir trabajando por liderar el futuro de España. — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 10, 2019

Tsunami Democràtic llama a bloquear la frontera con Francia desde La Jonquera, en Girona

Tsunami Democràtic ha hecho un llamamiento a bloquear la conocida como la antigua frontera con Francia a través de automóviles o a pie en La Jonquera (Girona), justo después de una jornada electoral que se ha saldado con el auge de la ultraderecha. Desde la plataforma independentista aprovechan la nueva coyuntura para llevar a cabo su "acción más ambiciosa", que se alargará, según sus intenciones, tres días y que buscará visibilizar el malestar de parte de la sociedad catalana por la sentencia del procés.

En un comunicado a través de sus canales de Telegram y Twitter difundido a las nueve de la mañana, la plataforma ha pedido a los ciudadanos que se concentren en el punto fronterizo de la AP-7. "Esta movilización quiere ser un llamamiento a la comunidad internacional que haga entender al Estado español que el único camino es sentarse a hablar", dice en un comunicado, en el que acaba pidiendo que todo el mundo acuda a este punto de concentración.

La autopista que enlaza España y Francia en el paso de La Jonquera ha sido cortada por manifestantes. EFE/Alejandro Garcia

El PNV reconoce que el "panorama" en el Estado ha quedado "difícil" y reclama un "cordón sanitario" a Vox

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha afirmado que el "panorama" abierto en el Estado tras los resultados de este domingo "está difícil", y ha reclamado un "cordón sanitario" a Vox ya que "el hecho de que se hayan presentado a unas elecciones en un Estado democrático no significa que lo que defiendan sea democrático".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Atutxa ha analizado los resultados electorales del 10-N y ha valorado los siete diputados alcanzados por su formación en el Congreso.

Junqueras: ¡Independencia, amnistía, autodeterminación y justicia!



El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha reaccionado a los resultados de su formación el 10N, donde ha repetido triunfo electoral en Catalunya pese a haber pasado de 15 a 13 escaños, con un escueto mensaje en Twitter en el que escribe: "¡Independencia, amnistía, autodeterminación y justicia!".

Puigdemont: "El independentismo crece y España se hunde"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha considerado que los pronósticos del resultado de las elecciones se han cumplido: "El independentismo crece y España se hunde hacia la ultraderecha". "Estoy muy contento por JxCat y el equipo de gente que ha hecho posible lo que nos decían que no lo era: más votos y más diputados", ha escrito Puigdemont después de que JxCat haya aumentado un diputado en relación a los comicios anteriores, con lo que ahora tiene ocho.

Tots els pronòstics s'han complert. L'independentisme creix i Espanya s'enfonsa cap a la ultradreta. Per què Sánchez va voler noves eleccions?

Em sento molt content per @JuntsXCat i l'equip de gent que ha fet possible el que ens deien que no ho era: més vots i més diputats. — Carles Puigdemont (@KRLS) November 10, 2019

Colau: "O las izquierdas hacen un frente amplio, o nos vamos todas a la mierda"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que ninguna persona demócrata y progresista puede estar contenta con el resultado de las elecciones generales: "O las izquierdas hacen un frente amplio, o nos vamos todas a la mierda". Así se ha expresado este lunes en una publicación de Twitter recogida por Europa Press, en la que ha avisado de que la "extrema derecha avanza por la incapacidad de la izquierda".

"Pedro, tus elecciones han fracasado", ha añadido Colau en la publicación, dirigiéndose al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.