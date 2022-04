El hermano de Isabel Díaz Ayuso no se presenta a la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre el espionaje

Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se ha presentado a la séptima sesión de la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre el presunto espionaje a la presidenta regional, a la que estaba citado.

El hermano de Ayuso no estaba obligado a presentarse. Sí lo estaban, por ser cargos del Ayuntamiento, la concejala-presidenta de Usera y Moncloa-Aravaca, Loreto Sordo, que declara en primer lugar; después lo hará su asesor en Usera, Javier Muñoz Muñoz; el presidente del comité de empresa de la EMVS, Antonio Machón Molina, y finalmente Carlos Medina Martínez, director de servicios jurídicos de esta empresa.

La ausencia de Tomás Díaz Ayuso en la comisión de investigación no ha supuesto una sorpresa para nadie. Es más, era algo esperado a tenor de las declaraciones de su hermana Isabel. "Yo lo que quiero saber es qué pinta mi hermano ahí", dijo este lunes por la mañana la presidenta madrileña.

También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, había asegurado este lunes por la mañana, antes de que tuviera que comparecer Tomás Díaz Ayuso, que le parecía "muy bien" que el hermano de la presidenta madrileña no acudiera a la comisión.

"Me parece muy bien que Tomás Díaz Ayuso no acuda a la comisión, porque esta tiene que determinar si las informaciones de los medios de comunicación se corresponden con la realidad, y él no tiene ninguna participación", señaló Almeida.

El regidor madrileño puso como excusa que tanto Más Madrid como el PSOE "iban a aprovechar esta comparecencia para hacer cualesquiera preguntas menos la del objeto de la comisión", y defendió que la intención del Gobierno municipal es que la misma no se convierta "en un circo".

En la segunda parte de esta jornada estaban citados Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional; el antiguo jefe de prensa de la EMT, Joaquín Vidal; y el contratista Chen Shengli. Ninguno de ellos ha contestado a los requerimientos de la presidencia de la comisión que preside Ciudadanos, por lo que se dará por no presentados. Estas ausencias han sido consideradas por la oposición "una falta de respeto".