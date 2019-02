Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunidad de Madrid, ha empezado a formar su equipo municipal para afrontar las elecciones de mayo. El ex jugador español de waterpolo, Pedro García Aguado, conocido por su aparición en el programa de televisión Hermano Mayor, ha sido uno de los fichajes de la candidata.

Díaz Ayuso ha solicitado su colaboración en temas relacionados con la juventud, los valores, el acoso escolar o la inteligencia emocional, según informa 20 Minutos.

Intercambio de ideas y reflexiones

García Aguado y Díaz Ayuso han mantenido numerosos encuentros donde han hablado de problemas relacionados con los jóvenes. También han discutidos sobre cómo dotar a la sociedad de determinadas herramientas "que permitan evitar ciertos hábitos" tales como el alcohol o las drogas. Alguna de estas iniciativas se plasmará en forma de propuesta en las próximas semanas, adelanta el ABC.

Su primer encuentro tuvo lugar el 6 de febrero. García Aguado definía a Ayuso como "la futura Hermana Mayor". Desde ese momento han sido muchas las referencias que han mantenido a través de las redes sociales.



Con @IdiazAyuso la futura “Hermana Mayor” 😉 que ayudará, a Adolescentes, Jóvenes y no tan Jóvenes, desde la Presidencia de Comunidad De Madrid a ser las arquitectas/os de sus propios destinos. 🙌🏻🔝 https://t.co/8UR80Yr02K — Pedro García Aguado (@pgaguado) 6 de febrero de 2019

La presencia política del ex jugador

El ex presentador de Hermano Mayor ha dejado claro su buena relación con la candidata del PP, e igualmente y mediante las redes sociales ha mostrado su disconformidad con el presidente del Gobierno. Uno de los ejemplos fue cuando definió a Pedro Sánchez, su "tocayo", "de tener la jeta muy dura" a raíz de un tuit que publicó Albert Rivera sobre las pensiones.

He conocido personas con la jeta muy dura, pero lo de este tipo es de récord. Qué Jeta tienes tocayo!!!! @sanchezcastejon https://t.co/bDdtvkykJi — Pedro García Aguado (@pgaguado) 26 de julio de 2018

En otro tuit criticó a Pedro Sánchez por felicitar a la jugadora de bádminton, Carolina Marín. "No me digas que esta medalla también te la vas a apuntar? Esta sí que no, macho. Cuando tú intentabas encestar y no demasiado bien, por lo que sé, otros ya ganábamos Juegos Olímpicos, tocayo! ¡¡¡Bravo Caro!!!", escribió.

No me digas que esta medalla también te la vas a apuntar? 😎. Esta sí que no, macho. Cuando tú intentabas encestar y no demasiado bien, por lo que sé, otros ya ganábamos Juegos Olímpicos, tocayo! ¡¡¡Bravo Caro!!! https://t.co/t9WrFu4Gd4 — Pedro García Aguado (@pgaguado) 5 de agosto de 2018

No es la primera vez que Aguado muestra interés por la política. En el pasado formó parte de la plataforma civil España Ciudadana, con Rivera al frente y Marta Sánchez cantando el himno nacional con una letra escrita por ella misma.