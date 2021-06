Hierro reivindica que su candidatura es la "única que puede unir" al PSOE de Andalucía

Luis Ángel Hierro, en el último día de campaña antes de la votación de este domingo, dio un giro y reivindicó en un breve discurso que su candidatura en las primarias que el PSOE ha abierto para elegir a su candidato o candidata a la presidencia de la Junta es la "única que puede unir" al partido cuando termine este proceso. "Si alguien quiere que este partido salga unido el voto es para el tercer hombre", dijo.

"Creo que va a haber segunda vuelta. Es el último día de la primera fase. Y toca dar un ligero giro a los discursos. Ahora toca explicar por qué es útil votar esta candidatura", arrancó Hierro. "Está todo el mundo preocupado por cómo vamos a salir de esta –prosiguió el candidato–. Todo el mundo. La única forma de salir unidos es que me voten. Soy el único que no se va a dedicar a matar al contrario. Y va a haber mucha gente que se va a dedicar a eso. Y no por los candidatos. Por otra gente que les rodea".

Hierro citó una información de El Español en la que se decía que si gana Espadas, se va a imponer una gestora en Andalucía. Luego, afirmó: “En contra de eso. Estoy a favor de los procesos democráticos. ¿Puede haber bicefalia? Puede haberla. Lo que no puede ser es que se rompa lo que sale de los procesos congresuales de los partidos. Los que rompieron el valor del voto de los militantes, acabaron fuera de juego. Su alguien está soñando eso, yo voy a ser el primero que va a decir que no. Si de verdad hay una candidatura que puede unir somos nosotros", dijo Hierro. El candidato definió a los suyos como "rebeldes con causa". Inició Hierro el mitin mostrando una papeleta de Pedro Sánchez. "Nosotros no tenemos que explicar de dónde venimos, donde estamos".

El resto del mitin lo dedicó Hierro a desgranar el proyecto con el que pretende hacer "lo importante": "ganarle a Moreno". "Quiero plantear un partido al modo de la frase de Kennedy, aquí hay demasiada gente pensando en qué puede hacer el partido por ellos, necesitamos preguntarnos qué podemos hacer por el partido".

Hierro habló de municipalismo, de feminismo, del recibo de la luz, de cariño entre compañeros. Y afirmó que "el futuro pasa por un nuevo pacto con el pueblo andaluz que nos sitúe en la defensa de trabajadores y trabajadoras, autónomos". En este marco, citó al presidente de EEUU, Franklin Delano Roosevelt, y el new deal. "Tenemos que hacer un nuevo pacto con el pueblo andaluz, que se ha quedado huérfano de su partido. No tiene al partido con el que ha sintonizado los últimos 40 años. Todo llega, hicimos cosas que no teníamos que hacer. Vamos a conseguir que ese salario sea mayor. Que sus hijos tengan más de lo que tienen".

Hierro agregó el amor de Andalucía a sus ejes discursivo e instó a "defenderla hasta el final". "No nos vamos a callar. Vamos a defender nuestros recursos, que nos llegue lo que corresponde, me da igual quién esté en la presidencia. Si va a depender de Madrid, no vamos a ser diferentes. Y los andaluces no van a estar dispuestos", remachó.