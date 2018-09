El PP no se fía de que Pedro Sánchez "se atreva" a activar el artículo 155 de la Constitución en Catalunya. "Ya sabe cuál es el camino si vuelve al desacato"; son las palabras que el presidente del Gobierno dedicó hace apenas una semana al president de la Generalitat, Quim Torra, advirtiéndole así de que no le temblará el pulso a la hora de activar este artículo constitucional -el mismo que el PSOE no quería utilizar hace poco más de un año-.

"Activar el 155 sería la tumba de Sánchez", aseguran dirigentes conservadores

"Nunca se atreverá", aseguran a Público varios dirigentes del Partido Popular. En la formación conservadora interpretan que la hoja de ruta de Sánchez pasa por seguir revistiendo de diálogo su relación con el Govern de Torra, por insistir en que esta vía está dando sus frutos, y no por asestar un golpe "sin vuelta de hoja" al independentismo, como supondría una nueva activación del 155.

Las fuentes consultadas sostienen que la relación de Sánchez con PDeCAT y ERC, apoyos necesarios en la moción de censura que lo catapultó a La Moncloa, está en parte cimentada sobre el rechazo del líder del PSOE al 155. "Sería la tumba de Sánchez", apuntan. Si gobernar con 85 diputados es difícil, aún más lo sería de no poder contar con los votos de estas fuerzas, apostillan.

En el PP difieren en si el veto a esta herramienta constitucional está contemplado en un pacto explícito o en un acuerdo tácito

Sólo difieren en si el veto a esta herramienta constitucional está contemplado en un pacto explícito entre estas formaciones y el Ejecutivo -los "pactos ocultos" que el PP denuncia cada vez que se le presenta la ocasión, también para deslegitimar la moción que dinamitó el Gobierno de Mariano Rajoy-, o en si se trata de una suerte de acuerdo "tácito", no escrito.

Según este relato, Sánchez puede mantener el nivel de tensión y dar una de cal y otra de arena, pero nunca pulsar el botón nuclear. Para los conservadores, un ejemplo que ilustra a la perfección la naturaleza de la relación entre el Gobierno y los independentistas se dio este jueves, con la respuesta de La Moncloa a las palabras de Torra. Tras la conferencia del president, fue la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, la encargada de trasladar de inmediato la réplica del Gobierno.

Lo hizo desde la sede del Ejecutivo, y no como representante del PSOE ni desde dependencias del partido, y estos detalles son leídos por el PP como signos claros de su voluntad de revestir de "bilateralidad" sus relaciones con el Govern.

Mientras tanto, y con Albert Rivera exigiendo una y otra vez la activación del 155 de forma preventiva, el líder del PP, Pablo Casado, repite desde hace días que su partido apoyaría utilizar esta herramienta si Torra "sigue" en la "ilegalidad". Y puede que Sánchez no tenga ninguna intención de presionar el botón del pánico, como creen en el PP, pero sí parece claro que Casado y Rivera no dejarán de presionarle en esa dirección.

Este jueves, Casado volvió a recordar a Sánchez que él sí cuenta con los votos necesarios para su activación en el Senado, aunque obviaba que es al Gobierno a quien corresponde poner en marcha este instrumento, el mismo que accionó el Ejecutivo del PP hace casi un año.