Horario de apertura y cierre de las urnas en las elecciones de Andalucía: lo que debes saber

Este domingo 19 de junio son las elecciones al Parlamento autonómico de Andalucía, y 6.641.828 andaluces y andaluzas se podrán presentar a las urnas para elegir el próximo Gobierno de la Comunidad Autónoma. En este artículo te explicamos cuándo se abrirán y se cerrarán las urnas y lo que necesitas para votar en tu centro.

¿Cuál es el horario de las urnas?

Para la población que vaya a votar presencialmente, las urnas se abrirán a las 9:00 h de la mañana y cerrarán a las 20:00 h de la tarde del domingo. Si a las 20:00 todavía queda alguien dentro del local, el presidente o la presidenta de la mesa le permitirá votar. Para votar, se deberá presentar un documento de identificación: el DNI, el pasaporte o el carné de conducir.

¿Cómo puedo votar por correo?

Las personas que no residan en Andalucía pero cumplan los requisitos para votar en estas elecciones (estar en el censo electoral andaluz y residir en España) podrán depositar su voto en una oficina de Correos en su horario habitual de apertura hasta el viernes 17 de junio.

Las personas que residan de forma temporal en el extranjero deberán aparecer en el censo de residentes temporalmente en el extranjero (ERTA), y las personas que residan de forma permanente, tendrá que estar inscritas en inscritas en el censo de electores residentes ausentes (CERA).

¿Qué documentación necesito para votar?

Para votar es imprescindible presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), el pasaporte (con fotografía) o el carné de conducir (con fotografía). Son válidos aunque estén caducados. Así, si una persona no ha conseguido cita para renovar a tiempo uno de estos documentos no tendría ningún problema para ejercer su derecho a voto. No se admitirán, sin embargo, fotocopias. Solo serán validos los documentos en su forma original.