La huelga de letrados judiciales entra en su novena semana y concita el rechazo de jueces, abogados y usuarios

La huelga de letrados de Justicia, que entra en su semana novena, en reivindicación de mejoras salariales, está dejando cifras de vértigo: 356.000 juicios y vistas suspendidos; 424.000 demandas paradas pendientes de llegar a los juzgados, 41.500 de ellas en Madrid; y 1.280 millones de euros varados en las cuentas de consignaciones de los juzgados. "En ente escenario no será posible durante este año recuperar la normalidad", dice el comité de huelga, consciente del daño causado a un sistema judicial ya de por sí castigado.

En el momento de arrancar esta huelga, el pasado 24 de enero, los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que son algo más de 3.000 en toda España, pedían disculpas por los perjuicios que iban a ocasionar, conscientes de que las reclamaciones judiciales son hechos cruciales en la vida de las personas y que su huelga iba a suspender 10.000 juicios diarios.

"Este comité de huelga pide disculpas a todos los abogados, procuradores, graduados sociales, abogados del Estado, jueces, fiscales y, sobre

todo, ciudadanos, por la adopción de la medida más extrema en el marco de un conflicto colectivo (la huelga indefinida) y por las consecuencias que ello tendrá", así se expresaban los LAJ en la nota enviada a los medios al comenzar su primera huelga indefinida en la democracia.

La justicia que no llega a la ciudadanía

Nueve semanas después, justo cuando se acaban de reanudar las negociaciones con los ministerios de Justicia y Hacienda, y 400.000 demandas a la espera de ser tramitadas, los vaticinios de los propios huelguistas se han cumplido con creces, incluido el perjuicio y el malestar entre los protagonistas judiciales: jueces, fiscales, abogados y la ciudadanía. Entre todos ellos hay voces, según ha podido contrastar Público, que critican una cierta actitud "tramposa" de los LAJ en cuanto a que no estarían secundando realmente la huelga indefinida y que su objetivo es paralizar los juicios y vistas únicamente para causar el mayor impacto.

Un juez de Madrid señala a este diario que en su juzgado solo se hace huelga los dos días de señalamientos (juicios) a la semana. Respecto a esto, un afiliado de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ)--una de las asociaciones que sostienen la huelga-- opina que los letrados judiciales son "libres de seguir la huelga cuando lo estimen conveniente. Es un derecho fundamental", recalca. Aún así, el comité de huelga indica que un 74% de la plantilla de los letrados siguen a diario la huelga indefinida.

Un dato que confronta con el aportado por el Ministerio de Justicia, que cifra entre un 30 y un 20% la incidencia. "El seguimiento de la huelga es inferior al que ellos dicen", apuntan fuentes del ministerio, que recalcan que "los días de huelga se están descontando de sus nóminas". Respecto a los 1.280 millones de euros que los LAJ aseguran que están depositados en las cuentas de consignaciones de los juzgados por la huelga --dinero de las indemnizaciones, pensiones, etc.--, fuentes de la Secretaría General del Ministerio de Justicia aseguran que en realidad son 187 millones.

Desde el comité de huelga de los LAJ s replica que el porcentaje menor de seguimiento que aporta Justicia se debe a que no computa a los letrados designados en servicios mínimos. "Hace las cuentas a la baja todo lo que puede", dice un portavoz.

Madrid: 17.000 procedimientos suspendidos

La situación es especialmente complicada en Madrid, por la cantidad de asuntos que tramita, la ubicación de los Juzgados Centrales de Instrucción, así como la precaria situación de los juzgados que ya arrastraba desde antes de la pandemia. "Esto es la puntilla a una situación que íbamos superando después de la pandemia, cuando se suspendieron todos los procedimientos. Lo ideal es que se hubiera llegado ya a un acuerdo", dice María Jesús del Barco, jueza decana de Madrid, que añade con esperanza: "Saldremos de esta, aunque costará tiempo".

Desde el comité de huelga de los LAJ se calcula que la situación tardará en volver a la normalidad entre uno y dos años. "A la mala gestión del Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid en cuanto a la Justicia se unen los efectos de esta huelga. En la pandemia se suspendieron los plazos pero ahora no, por lo que para muchos trámites habrá que empezar de nuevo".

En Madrid a día de hoy son 16.691 actos procesales suspendidos por la huelga de los letrados de Justicia, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En concreto, se han paralizado 8.099 actuaciones civiles, 7421, en el ámbito penal, 121 en lo contencioso-administrativo y 1.050 en el orden de lo social.

Los abogados y sus clientes están padeciendo la suspensión de juicios y vistas sin previo aviso y sin nuevo señalamiento, pero además "no se están tramitando las denuncias ni se notifican los autos de procesamiento; no se llama a declarar, no hay citaciones...Un desastre", clama un abogado penalista de Madrid.

Otra jueza de Madrid señala que "estamos detectando que hay LAJ que están siguiendo la huelga pero el día que les toca hacer guardia no hacen huelga y entran en servicios mínimos, cobrando la guardia. En fin, pequeñas tretas porque la situación económica si se sigue a diario la huelga sería inasumible".

"Es un bulo que no estemos siguiendo la huelga de verdad"

Desde el comité de huelga destacan que "es un bulo que los LAJ no estamos siguiendo la huelga y que solo la hacemos cuando nos toca juicio para paralizarlo. Es falso. Los compañeros van algunos días a la semana a servicios mínimos, que se están cumpliendo, prioritariamente en cuestiones relacionadas con menores", señala el portavoz.

Según este, el ministerio tiene habilitada en su plataforma una opción "para que el letrado de Justicia diga si secunda la huelga, porque los letrados no tenemos obligación de fichar, lo mismo que los jueces y fiscales".

Según los datos aportados por el TSJ de Madrid, el número de actuaciones judiciales paralizadas ha ido decreciendo desde que se inició el paro, el 24 de enero. En aquella primera semana de huelga, fueron 2.526 los procedimientos suspendidos en Madrid mientras que la última semana han sido 1.456. "La explicación es que al principio hubo un mayor seguimiento de la huelga y luego se ha estabilizado, se mantiene", explica el portavoz de los LAJ.

Este miércoles los LAJ han estado reunidos con el Ministerio de Justicia y con el de Hacienda sin llegar a ningún acuerdo. La negociación proseguirá este jueves, según comunica el comité de huelga.