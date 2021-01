El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este domingo que no ha sido propuesto para ministro, después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, haya sido nombrado candidato del PSC para las elecciones catalanas: "No tengo la propuesta de incorporarme al Gobierno".

Iceta valoró este sábado las informaciones que le situaban dentro del Gobierno señalando que "no hay nada confirmado", si bien ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "siempre" le ha trasladado que le gustaría contar con él.

En unas declaraciones en La Sexta, recogidas por Europa Press, Iceta también reconoció que le encantaría trabajar con el jefe del Ejecutivo, aunque ha dicho que eso puede significar "ser ministro o estar en la Ejecutiva del PSOE".

Así hablaba Iceta sobre una presunta entrada al Gobierno en el Ministerio de Política Territorial, tras el hueco que dejaría la actual titular de esa cartera, Carolina Darias, que según apuntan algunas informaciones sería la sustituta de Salvador Illa al frente de Sanidad.

No obstante, en una entrevista de El País, ha dicho que el mundo no se acaba en ser miembro del Gobierno, en sus palabras, y que "el problema no es ¿qué vamos a hacer con Iceta?, sino ¿qué vamos a hacer con Catalunya?".

El líder de los socialistas catalanes también ha explicado la decisión de Illa de dar un paso al frente para ser el candidato del partido a los comicios del 14 de febrero y ha agradecido a Sánchez habida cuenta de que "sin él" no se podría haber tomado la decisión de cambio de candidato. "Él me confesó que él también había pensado en Salvador Illa como candidato a las catalanas", ha sentenciado Iceta.

Ha explicado que la candidatura de Illa se pactó el 19 de noviembre, pero que comenzó a plantearse antes: "Esto empezó a finales de julio, cuando las encuestas evidencian algunos claroscuros de mi candidatura". "El presidente me dijo que, si era posible la opción de Illa, lo sería a finales de año y que no se podía especular hasta entonces sobre un cambio en el Ministerio de Sanidad", y la ha considerado la operación más complicada en su carrera política.

Sobre la posibilidad de que Illa se convierta en el jefe de la oposición de un Govern independentista, ha opinado que es un escenario posible, por lo que ha avisado que Illa "mirará a todas partes" para encontrar apoyos.