El líder de la corriente Cs eres tú, Francisco Igea, ha anunciado que este martes trasladará su "disposición favorable" a presentar una candidatura para dirigir el partido de cara a la Asamblea General de marzo y competir así con Inés Arrimadas. Además, ha afeado que la portavoz de Ciudadanos en el Congreso "le ha hecho salir delante de los medios para hacer esta escena de sobreactuación".

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, el también vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha recordado que la enmienda a la totalidad de los Estatutos promovida por la plataforma crítica Cs Eres Tú será debatida en el Congreso porque ha obtenido un apoyo "muy importante" por parte de 107 agrupaciones.

"Creo necesario que haya una candidatura que apoye esa enmienda a la totalidad", ha subrayado Igea, que ha incidido en que este martes habrá una reunión del equipo y será entonces cuando se adopte una decisión.

Igea ha incidido en que se trata de una decisión "de un equipo". "Aquí hemos trabajado muchas personas, más de 60 personas en toda España. Soy un nombre de equipo", ha concretado.

El líder de Cs eres tú dará el paso de presentarse a las primarias sin conocer antes el peso que tendrá el sector crítico en la Asamblea General del 14 y el 15 de marzo.

"Escena de sobreactuación" de Inés Arrimadas

En segundo lugar, Igea se ha pronunciado sobre la conversación de apenas 80 segundos que ha mantenido este martes con Arrimadas, en la que le ha retado a un debate ante la militancia para que "ellos decidan" y no haya reparto "en un despacho". En este sentido, ha afeado que la portavoz de la formación naranja "le ha hecho salir delante de los medios para hacer esta escena de sobreactuación".

"Si hay algo que no se lleva bien en política es que no haya honestidad. Se lo he dicho directamente, invito a Inés a hacer públicas nuestras conversaciones de WhatsApp", ha manifestado. Asimismo, ha indicado que tiene todas "las conversaciones de WhatsApp guardadas" y que "todas son accesibles al público".

Con todo, ha retado a Arrimadas a hacerlas públicas o desmentirlas públicamente, dado que "en ellas se da muestra de que nadie ha pedido nunca un puesto". "No es cierto, simplemente es falso", ha zanjado.

Se debe votar a 355 comisarios que redefinirán los Estatutos

La votación para elegir a los compromisarios que asistirán a la Asamblea General del 14 y el 15 de marzo, donde se redefinirán los Estatutos y la estrategia de la formación naranja, comenzó el pasado sábado, pero un fallo de la empresa que la gestionaba impidió votar a parte de los afiliados.

Igea registrará su candidatura sin conocer cuántos compromisarios serán favorables al modelo de partido del sector crítico

La Comisión de Garantías decidió entonces cancelar el proceso, de manera que los resultados de la votación no se han podido conocer este lunes, como estaba previsto. La Gestora ha anunciado que los militantes podrán volver a votar para escoger a los compromisarios el sábado 29 de febrero (votación telemática) y el domingo 1 de marzo (en urna).

En rueda de prensa en la sede de Cs, el responsable de Comunicación de la Gestora, Guillermo Díaz, ha indicado que la elección de los compromisarios y las primarias para escoger al futuro presidente y a la Ejecutiva del partido son dos procesos diferentes. Por ello, la Gestora cree que "no es necesario aplazar" el relativo a las primarias.

Esto significa que, si finalmente se decide, Igea deberá registrar su candidatura el próximo miércoles -cuando termina el plazo- sin conocer cuántos de los 355 compromisarios que acudirán a la Asamblea General serán favorables al modelo de partido que defiende el sector crítico y cuántos respaldarán las tesis de Arrimadas.