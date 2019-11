Pablo Iglesias centró su discurso de fin de campaña en defender la entrada de Unidas Podemos en un futuro Gobierno progresista tras el 10-N. El líder del partido morado explicó ante las más de cuatro mil personas que acudieron al mitin que no quiere formar un Ejecutivo con el PSOE porque confíen en ellos, sino porque "confían en España". "A partir del lunes vamos a dejar todos los reproches y tender la mano al PSOE para formar un Gobierno con representación política proporcional al peso que cada uno haya conseguido en las elecciones", avanzó.



Sin embargo, el secretario general de Podemos reconoció que era "difícil" y que y reivindicó como es necesario que "Unidas Podemos esté más fuerte y el PSOE esté más débil" para que no le quedara más "remedio" a Pero Sánchez. "Va a pasar porque sus votantes y sus militantes son de izquierdas y muchos de ellos nos van a prestar su voto el próximo domingo y porque sabemos que las cosas difíciles implican esfuerzo. Sabemos que la única manera de proteger los derechos de los trabajadores y los servicios públicos es desde el Gobierno. Y si nosotros estamos fuertes la militancia del PSOE no le va a permitir que pate con la derecha porque si lo hace no va a volver a gobernar nunca", insistió.

Iglesias cerró con este discurso el acto del fin de campaña con un mensaje contra las élites económicas. Defendió el significado de “democracia” como el “instrumento para poner límites a los privilegiados y al poder”: “Si la economía no está limitada por la democracia entonces lo que hay es la dictadura del más fuerte. (…) Nosotros queremos gobernar para que tengan un poco menos de poder las minorías y las elites, y las clases populares tengan más poder. Por eso las elites conspiran para que no estemos el gobierno, pero vamos a seguir empujando para defender el orden, la democracia y la ley.

Colau: "Es una vieja estrategia dividir a los de abajo"

La alcaldesa de Barcelona tuvo una intervención clave como invitada a Madrid desde la ciudad condal. Ada Colau centró su discurso en defender la unidad del grupo confederal y en denunciar la derechización del PSOE, sobre todo, con la situación en Catalunya. "Ya ni reconocemos ni la S ni la O del PSOE (...) Pedro nos ha fallado. Ha dejado huérfanos a miles de socialistas comprometidos con la democracia. Y creo que hay muchos socialistas catalanes que se avergüenzan del discurso del PSOE sobre Catalunya y quiero decirles a esas personas que Unidas Podemos no les va a fallar".

Acusó a Sánchez de haberse creído que 'no se puede', pero advirtió que Unidas Podemos, que viene "de abajo" saben que "es posible". "Sí se puede si se quiere, Pedro", insistió tras recordar algunas de las políticas municipales que ha realizado desde el Ayuntamiento de Barcelona como el dentista municipal o la rebaja de la factura de la luz.

Y, sobre la unidad del grupo, aseguró: "No vamos a permitir que nos dividan a la gente común, a la gente trabajadora, a las clases populares. Es una vieja estrategia de los de arriba intentar dividir a los de abajo. Porque unidas, solo unidas, podemos".

Pablo Iglesias, Ada Colau y Alberto Garzón en el cierre de campaña de Unidas Podemos / Daniel Gago - Podemos

Cuatro mil personas con el 'Sí se puede' y el 'No pasarán'

En el acto de campaña ya no cabía ni un alfiler más. Miles de personas llenaron el Ifema. Muchas de ellas desde la apertura de puertas a las siete de esta tarde llegando a estar de pie hasta una hora y media para esperar a que empezaran los dirigentes de Unidas Podemos. Sin embargo, el enfado que había por la espera no hizo que el público aplaudiera menos y recibieron a todos al son de 'Sí se puede' y 'No pasarán'. Además de Colau e Iglesias, en el acto participaron la mayoría de principales dirigentes del grupo confederal y todos fueron reivindicando las principales banderas de Unidas Podemos.

Y, al contrario del orden habitual, fue Irene Montero quien empezó el acto con un discurso en el que puso la vida y los cuidados en el centro. La número dos del partido realizó un discurso muy emotivo y prometió a las miles de personas que están en el acto que no les iban a “defraudar”. “O Unidas Podemos está muy fuerte después del 10-N o Sánchez hará cualquier cosa con tal de no pactar con nosotras porque saben que si estamos en el Gobierno vamos a derogar la reforma laboral y la ley mordaza, se acaban las puertas giratorias y reclamamos que haya Memoria Histórica: que se vean más a las víctimas del franquismo y menos a la familia del dictador”.

Garzón: "Unidas Podemos no se rinde, sale fortalecida después de este 10-N"

Montero también recriminó al resto de partidos la pugna por la derecha: “Cómo no va a estar fuerte la extrema derecha si hasta el PSOE ha renunciado a plantear un proyecto política para España en el que los derechos sociales se blinden. Cómo no va a estar la ultraderecha en su salsa si solo Unidas Podemos ha dicho que tiene que haber una fuerza política en el Gobierno que enfrente a las élites económicas”. “Para qué se presentan a las elecciones si no es para decir que este sistema es un sistema salvaje que condena a la precariedad y a la tristeza”, denunció.

Alberto Garzón también defendió una "España diversa" ante el auge de la extrema derecha: "Enfrentamos muchos retos importantísimos que tienen que ver con nuestra planeta, con los cuidados, con la resistencia del patriarcado y con la extrema derecha, que es el resultado del discurso de odio de PP y del oportunismo del PSOE, pero nosotros decimos que nuestro pueblo es un pueblo de paz, diverso, y en el que nos van a encontrar trabajando por el diálogo y no por la represión".

El Coordinador Federal de IU criticó el giro a la derecha de Ciudadanos y, además, aseguró que la jugada no les va a salir bien: "Unidas Podemos no se rinde, sale fortalecida". Defendió los principios que unen al grupo confederal y afirmó: "Más tarde que nunca construiremos la tercera república española".

Y Juantxo López de Uralde, el fundador de Equo que se fue del partido tras su alianza con Más País, llenó de aplausos el espacio cuando reclamó que "el ecologismo no se dice, se hace" y que "el cambio climático no se combate de buen rollo, se combate enfrentándose a las grandes corporaciones y el oligopolio energético". Un mensaje hacia su expartido que reivindica el ecologismo como la base de su programa.

En el acto también intervinieron Pablo Echenique, Vicky Rosell, Ione Belarra, Noelia Vera, Gloria Elizo, Enrique Santiago y Rafa Mayoral.