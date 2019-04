Podemos tiene por delante el reto de detener la tendencia a la baja que todas las encuestas le vaticinan en las próximas elecciones geerales del 28 de abril. Con una media en los sondeos más recientes que bordean los 30 diputados, Podemos necesita inmediatamente un revulsivo que anime a sus bases y detenga la sangría de votos hacia el PSOE.

La fórmula ensayada este sábado en L'Hospitalet de Llobregat parece pasar por sacudir las cloacas del Estado y el llamado caso Villarejo. De hecho, el escándalo del espionaje a Pablo Iglesias le puede funcionar al partido por una doble vía: por un lado, pone a Podemos en el centro del debate político y obliga a los otros partidos políticos a hablar de este caso. Y por la otra, en tanto que víctimas del espionaje, les ayuda a crear un relato de épica y despierta a sus bases: "Queda mucho por limpiar y será lo primero que haremos nosotros", ha asegurado Iglesias, quien se ha mostrado escandalizado por la tibia posición del PSOE: "¿Cómo es que no pasa nada, si acaba de dimitir el director de Información Nacional?", en referencia a Alberto Pozas.

Iglesias ha atacado duramente a Eduardo Inda y a OK Diario, calificándolos de ser "una máquina de mentir". Y se ha preguntado quién los está protegiendo: "¿Cómo puede ser que tengan ventanas periodísticas, mientras cientos de periodistas honrados no tienen estos altavoces?". El líder de Podemos, de hecho, ha cargado contra Mediaset y Atresmedia Corporación por monopolizar, entre sólo dos empresas, una inmensa parte de la audiencia televisiva. Igualmente contundente ha sido el cabeza de cartel de En Comú Podem para las elecciones del 28-A, Jaume Asens, quien ha acusado al PSOE de inacción ante los individuos que han protagonizado la guerra sucia contra Podemos. "Le pido al PSOE: ¿Nos toma por idiotas? Nosotros somos la garantía para llevar a estos policías y a estos periodistas a los tribunales. Bueno, a unos policías y periodistas que no son ni lo uno ni lo otro, que no son más que mercenarios".

Objetivo: volver al Podemos primigenio



Asens ha asegurado que "Pedro Sánchez no es de fiar, porque cambia de opinión"

El ensayo de campaña de hoy también ha puesto en práctica un intento de regreso al Podemos primigenio, al Pablo Iglesias emergente, al discurso centrado en la vivienda y los bancos, al Podemos de los cinco flamantes eurodiputados en su estreno electoral, en 2014. Y esto pasa por atacar y atacar al PSOE, quien ha recibido hoy los principales dardos de los participantes en el mitin de En Comú Podem celebrado en L'Hospitalet, la segunda ciudad de Catalunya. Asens ha asegurado que "Pedro Sánchez no es de fiar, porque cambia de opinión". Y añadió que el líder socialista se tiñe de naranja cuando pacta con Ciudadanos y regala la soberanía a los bancos, mientras que se tiñe de morado y "se pone estupendo" cuando lo hace con Podemos. Por ello, ha interpelado directamente a las socialistas. Y más concretamente a los socialistas "de buen corazón", a los que Asens ha recordado que si votan al PSOE, su voto servirá para hacer vicepresidente a Albert Rivera.

Resulta evidente que la galaxia de los Comuns (desde el entorno de Colau, Podemos, ICV, EUiA) necesita pescar votos entre el electorado socialista. O mejor dicho, taponar la sangría de votos que están marchando hacia los socialistas (en parte desencantados de Podemos y en parte atraídos por la idea del voto útil para detener el regreso del PP en La Moncloa). Por ello Asens ha insistido en dirigirse a estos votantes: "Los socialistas de verdad defienden a su gente, noa los bancos ni a las empresas del Ibex 35". Finalmente, y en clave catalana, acusó a Pedro Sánchez de haber sido "la ayuda indispensable" para que Rajoy pudiera aprobar el 155 y fuera presidente de facto de Catalunya.

Esta es la gracia de las campañas electorales: los partidos de izquierdas no critican a los de derechas (y viceversa), sino que se critican entre ellos. Como ha ocurrido esta semana entre Cayetana Álvarez de Toledo y Inés Arrimadas, protagonizando un vibrante duelo por el voto españolista en Catalunya.

Esto va de ganar votos entre los partidos cercanos. Por eso la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también ha sido contundente en la crítica a los socialistas: "Pedro Sánchez nos ha fallado. Le pedimos que regulara el precio de la vivienda y aceptó. Pero a la hora de la verdad, no ha hecho nada", ha asegurado, centrando su discurso en el tema estrella de la formación morada: la vivienda. La alcaldesa ha contrapuesto esta inacción con una de las medidas de mayor impacto del Ayuntamiento de Barcelona en esta legislatura: la obligatoriedad a los promotores de reservar el 30% de las viviendas a protección social.

Finalmente, la diputada barcelonesa en el Congreso Lucía Martin también ha repartido estopa contra los socialistas. "Me he pasado meses negociando con ellos los presupuestos y os puedo decir que ha sido una vergüenza, porque lo han incumplido todo".

Una caída de votos en los feudos periféricos



La hipotética reducción a la mitad de los diputados que las encuestas vaticinan (situándose en torno a los 35 escaños) se produce también en los feudos podemita que son las comunidades periféricas: en Catalunya el CEO conocido ayer los sitúa en entre 7 y 9 escaños ( venían de 12), aunque otras encuestas los han situado en hasta cuatro escaños. En las Islas Baleares no está claro que mantengan la representación. En el País Valencià han roto con Compromís (al que las encuestas sitúan en solitario con entre 4 y 5 escaños), de forma que el Podemos valenciano tiene un nuevo competidor. Asimismo, un sondeo del Gobierno Vasco también los pronostica perder 3 de los 6 escaños alcanzados en 2016 en el País Vasco, mientras que en Navarra (con menos diputados en juego) también podrían perder la mitad de los votos.