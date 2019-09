A Pablo Iglesias le "suena bien" lo que se conoce de la oferta programática que presenta este martes el PSOE, pero el problema no es si suena mejor o peor. "El problema es que ya tenemos experiencia en firmar papeles con el PSOE y que, desde el Gobierno, no cumplan con lo firmado. En los documentos caben todas las promesas, pero después no se cumplen", explicó el secretario general de Podemos durante una entrevista en Los desayunos de TVE.

Iglesias también recriminó al PSOE que mandase la oferta programática al grupo PRISA antes que a Unidas podemos: "Igual puede parecer un documento de marketing", insinuó. El grupo confederal aún no ha recibido la propuesta, pero El País ya ha publicado algunas de las principales medidas con las que quieren convencer a Podemos de firmar un acuerdo programático y este martes los socialistas lo presentan ante el resto de medios de comunicación. "Quién quiere negociar un documento no lo envía primero a los medios de comunicación, nos lo envía a nosotros". insistió.

Pese a esto, Iglesias ha explicado que van a leer el documento "con mucha atención" y que los elementos que han ido conociendo "suenan bien". Sin embargo, insistió en que en su formación sólo contemplan llegar a un acuerdo integral en el que se negocie programa, equipos de Gobierno y competencias.

"Hay algunos que creo que prefieren las excusas porque

nos quieren hacer votar otra vez"

Además, a diferencia de cómo el PSOE presenta su oferta, Iglesias recordó que en agosto lanzaron un documento con medidas programáticas y cuatro propuestas de gobierno. Entonces, Iglesias mandó la propuesta directamente a Sánchez y, según el líder de Podemos, después del presidente en funciones lo mandaron a Carmen Calvo y Adriana Lastra. Tras esto, asegura que fue cuando lo hicieron público. "Nosotros mantenemos la oferta que hice en el pleno de investidura de la tribuna pero, si no les gusta, les hemos enviado un documento con otras cuatro alternativas posibles. Más fácil no se puede plantear, peor hay algunos que creo que prefieren las excusas porque nos quieren hacer votar otra vez", indicó Iglesias.

Iglesias también ha querido mostrar durante toda la entrevista voluntad de llegar a un acuerdo sobre una coalición y evitar otras elecciones. No dijo lo mismo sobre los socialistas que considera que quieren repetir los comicios y llegó a catalogar la actitud de Sánchez de "irresponsabilidad".

Además, la palabra más utilizada por Iglesias fue "humillacióin". "Estoy dispuesto a asumir una humillación, pero que se humille a los 3,7 millones de votantes de Podemos, no”, indicó. Con lo primero se refiere al veto personal de Sánchez y que él llegó a aceptar en un paso atrás inaudito y renunció a participar en un Consejo de Ministros.