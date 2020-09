El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha enmendado este martes la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha precisado que el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, traslade públicamente todo su apoyo a Ayuso, obedece a que es "su obligación", aunque esto no presupone que apruebe su forma de actuar.

En una entrevista en TVE, con dos fórmulas distintas, Iglesias ha trasladado que

el presidente estaba "cumpliendo su obligación" de "colaborar con todas las administraciones, independientemente de su signo político", y se ha preguntado si esto "significa estar de acuerdo" con las medidas del Ejecutivo de coalición del PP y Cs. "Yo creo que no".

Iglesias se mantiene en las mismas posiciones: el Gobierno está "obligado" a "colaborar" con cualquier administración, pero eso no "significa" estar "de acuerdo"

"Estamos obligados a cooperar y a ayudarles, otra cosa es compartir lo que está haciendo el Gobierno de PP, Cs y Vox en la Comunidad de Madrid", apuntaba. La actuación de Sánchez este lunes, cuando dejó pasar todos los dardos de Ayuso, no ha sentado bien al socio del Ejecutivo del PSOE, si bien sus portavoces han evitado criticarla públicamente.

De hecho, y frente a la ausencia de críticas por parte de Sánchez, que sólo corrigió a Ayuso en lo que toca a sus afirmaciones sobre el aeropuerto de Madrid Barajas, Iglesias ha reiterado su rechazo a las medidas de la presidenta de Madrid, en línea con lo que ha defendido hasta la fecha.

Ha hecho referencia a la insuficiente contratación de sanitarios y profesores, al necesario refuerzo en materia de transportes, y ha cuestionado que el Ejecutivo regional haya desarrollado una política de confinamiento por barrios: "Algunos trabajadores" de "algunos barrios", decía, "pueden tener la sensación" de que sólo pueden viajar al centro "a trabajar", mientras no pueden "sacar a sus hijos al parque". "Los trabajadores públicos indispensables", apuntaba Iglesias, no son los policías -que velan por el cumplimiento del confinamiento parcial de los barrios-, sino los sanitarios.

"Es muy grave que Ayuso dijera que el problema de la pandemia son niños extranjeros que no tienen padres", apostillaba el vicepresidente, en referencia, a la alarma creada por Ayuso sobre los menas (menores extranjeros no acompañados), que no fue contestada por Sánchez.

Iglesias sugiere que aumentará el impuesto de sociedades, y también que este gravamen podría servir para recuperar parte del rescate con dinero público a Bankia

"No parece sensato que Aguado [vicepresidente de Madrid] diga que toca elegir entre ser virus y vacuna", apuntaba, incidiendo en que "para que las medidas funcionen no basta con dar la orden", y que los ciudadanos "deben estar convencidos".

En otro orden de cosas, y sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2021, cuyo borrador ultima estos días el Ejecutivo, Iglesias ha sugerido que habrá un aumento en el impuesto de sociedades, y también que este gravamen podría servir para recuperar parte del rescate con dinero público a Bankia. "Se va a notar que estamos en la preparación de los Presupuestos"; "Tenemos razones para estar satisfechos", zanjaba.