Iglesias insiste: "Es una obviedad decir que vivimos en una democracia mejorable"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha reafirmado en su posición de que hay situaciones que revelan que España es una "democracia mejorable" y se ha mostrado "orgulloso" de decir la "puñetera verdad" desde dentro del Gobierno.

Además, ha asegurado que ningún miembro del Ejecutivo le ha sugerido que deje su puesto a raíz de esta polémica. "No. Vamos, solo faltaría" ha remachado en declaraciones a la emisora Rac 1, recogidas por Europa Press.

Para Iglesias, resulta una "obviedad" decir que los españoles viven en una "democracia mejorable", dado que precisamente por esas convicciones han recibido 3,5 millones en las últimas elecciones generales, aunque moleste a señores "muy poderosos". De hecho, ha subrayado que para decir que se está "en el mejor de los mundos posibles ya están otros", pero él no.

"Voy a seguir diciendo la verdad a pesar de las amenazas y de que eso moleste a señores muy poderosos. Para mentiras, que todo es estupendo y que vivimos en el mejor de los mundos posibles, ya están otros. Conmigo que no cuenten", ha sostenido. "Dije una obviedad y el hecho de que moleste tanto es la mejor prueba de que es la puñetera verdad, si no no preocuparía tanto", ha aseverado antes de apostillar: "A nadie se le critica por decir algo inverosímil".



Como ejemplo de situaciones que no se enmarcan en una democracia plena, el vicepresidente segundo ha citado la huida del rey emérito Juan Carlos I a Emiratos, el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la mediación que realizó el consejero de Justicia madrileño, Enrique López, entre el abogado del PP y el entorno del extesorero de esta formación, Luis Bárcenas.

Unas 200 personalidades del mundo político, intelectual, académico, diplomático y económico han lanzado este jueves el manifiesto titulado "Cesar en la infamia" para pedir la destitución del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por cuestionar la normalidad democrática en España.



Sí ha destacado que cuando hable con Sánchez le trasladará una reflexión del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, que aludía a que hay tiempos en los que "sale tan caro decir obviedades". "Estoy orgulloso de decir la verdad dentro del Gobierno. Es una obviedad decir que vivimos en una democracia mejorable", ha enfatizado.

El pasado martes, ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirmó que "las declaraciones que se pueden escuchar estos días tienen que contextualizarlas en el marco de la campaña electoral. Fuera de ese marco creo que no se comprenderían".