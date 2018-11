El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido ante la dirección del partido la premisa que ha sostenido a lo largo de esta semana: o hay elecciones anticipadas o se aprueba en el Congreso el pacto presupuestario. Ha definido de "bloqueo" la situación de los cuentas generales del Estado y ha recriminado la actitud del diputado de ERC, Gabriel Rufrián, en el Congreso: "El estilo político rufianista no es la táctica más sensata y sospecho que esto lo piensan muchos independentistas, aunque mantengan prietas las filas".

Iglesias también ha lamentado la actitud del Gobierno, sobre el que valora que no ha trabajado lo suficiente para sacar adelante el pacto presupuestario. "Debemos ser realistas y asumir que llegar a un acuerdo no es fácil. La opción de que los Presupuestos se aprueben está lejos. Esto se debe tanto a la incapacidad del Gobierno y su escasa voluntad para cerrar apoyos como a la negativa de los partidos independentistas catalanes a negociar los PGE si la situación procesal de los presos políticos catalanes no cambia", ha avisado ante el máximo órgano de decisión de Podemos.

"Hay que seguir trabajando", ha advertido, aunque ha señalado que "no es una buena noticia que se haya roto la mayoría de la moción de censura a la hora de negociar con Bruselas". Por ello ha pedido reforzar este bloque por el que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa: "España podría ser referente junto con Europa pero hace falta una mayoría social".

El secretario general de Podemos ha continuado señalando los puntos débiles del Ejecutivo socialista: "No se puede gobernar por decreto, no se pueden sostener con 84 diputados ni sin acuerdos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial", ha lamentado. El tono de Iglesias ha sido aún más optimista que estos días anteriores, aunque asegura que no pararán de intentar conseguir recuperar la mayoría y sacar adelante su acuerdo presupuestario. "Hay que asumir que puede haber elecciones muy pronto", ha insistido durante su intervención.

Iglesias advierte que no sólo están en juego los PGE de 2019, también "la dirección de Estado"

De hecho, ha puesto sobre la mesa los temores de varios diputados sobre que estén venciendo las presiones hacia el PSOE y Pedro Sánchez para que abandone a sus aliados de la moción y vuelva a intentar negociar con Ciudadanos, como ya ocurrió en las pasadas elecciones generales.

El líder del partido morado también ha advertido que en la situación actual no sólo está en juego el futuro de los Presupuestos de 2019, también "la dirección de Estado". "Con la derecha echada al monte y abandonando el espíritu del diálogo y el acuerdo que existió hace 40 años, las fuerzas que construimos la moción de censura deberíamos tener la altura suficiente para asumir que ese compromiso histórico tenemos que ceder todos", ha afirmado.

Además, ha rescatado la propuesta de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y que el portavoz de ERC, Joan Tardà, dejó abierta como posibilidad esta semana: mantener una negociación presupuestaria "a tres bandas", para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona, de la Generalitat y del Estado.